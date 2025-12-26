Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

Sanrio粉絲有福啦！位於九州大分縣的日本唯一戶外Sanrio主題樂園「三麗鷗和諧樂園 （Harmony Land）」，即將迎來史上最大規模重整！營運公司Sanrio Entertainment正式公布「Entertainment Resort化計劃」，預計用10年時間將樂園升級為可長住的「天空樂園」度假區，初期投資約100億日圓，總投資達數百億日圓，未來Hello Kitty、My Melody等角色將在更舒適、更夢幻的環境迎接大家！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

Sanrio粉絲注意，日本九州三麗鷗和諧樂園將進行大翻新。（圖片來源：Flickr）

計劃重點：初期投資100億日圓，總額達數百億

這個名為「天空之公園（天空のパーク）構想」的計劃，初期投資約100億日圓，總投資額預計將達數百億日圓。核心理念是充分利用園區周邊的山林地形，打造一個被稱為「世界最溫柔的地方」的度假勝地。主要改造措施包括：在園區中央加設大型屋頂，讓遊客無論遇到雨天還是酷暑，都能全天候舒適地享受設施；同時針對園區地勢高低落差大的問題，將入場閘口下移至較低位置，並引入空中纜車及電動代步工具，大幅提升園內移動的便利性；此外，還計劃在附近的小山丘興建全新酒店，以眺望別府灣的絕美景觀為賣點，讓遊客能多日逗留，深度體驗大分縣的自然風光、溫泉與美食。Sanrio希望藉此結合大分縣鄰近別府、由布院等熱門景點的旅遊優勢，將和諧樂園打造成大分觀光的重要中轉站，進一步帶動整個區域的發展。

核心理念是充分利用園區周邊的山林地形，打造一個被稱為「世界最溫柔的地方」的度假勝地。（圖片來源：PR TIMES／サンリオエンターテイメント）

目標：入場人次翻倍至200萬

目前三麗鷗和諧樂園每年入園人數約50萬人，Sanrio計劃先提升至100萬人，待所有設施完成後再推至200萬人。社長小卷亜矢表示，東京都內的室內樂園Puroland空間有限，但位於戶外的和諧樂園仍有很大發展潛力，具備成為Sanrio首個真正度假型項目的條件。

目前三麗鷗和諧樂園每年入園人數約50萬人，Sanrio計劃先提升至100萬人。（圖片來源：PR TIMES／サンリオエンターテイメント）

目標人次翻倍至200萬（圖片來源：PR TIMES／サンリオエンターテイメント）

1991年開幕 近年重拾人氣

三麗鷗和諧樂園於1991年開幕，距離大分機場僅約30分鐘車程，目前設有15項遊樂設施，4歲以上入場通行證售價約$159。過去因地理位置偏遠、競爭激烈及經濟因素，曾出現赤字，2009年才由新成立的Sanrio Entertainment接手。

在小山丘興建全新酒店，以眺望別府灣的絕美景觀為賣點。（圖片來源：PR TIMES／サンリオエンターテイメント）

近年Sanrio角色在日本及海外再度大熱，帶動樂園入場及商品銷售回升。雖然2024年雨天較多，令上個財政年度入場人數按年減少約5%至49萬，但商品銷售強勁，營收仍增長12%至30億日圓。本期入場與營收表現亦持續向好。

樂園將會更夢幻。（圖片來源：PR TIMES／サンリオエンターテイメント）

共創模式 邀請粉絲一同參與

Sanrio將成立「和諧樂園未來共創室（暫稱）」，邀請粉絲、當地居民及企業共同參與規劃，採「共創型」開發模式，讓大家一起塑造這個「世界最溫柔的地方」。

十年後的和諧樂園會變成什麼樣子？Hello Kitty、My Melody等角色將在更舒適的環境中迎接大家！計劃還在初期階段，預計2026年公布更詳細方案，喜歡Sanrio的朋友記得密切留意最新消息！

樂園十年後的面貌令人期待。（圖片來源：PR TIMES／サンリオエンターテイメント）

三麗鷗和諧樂園 （Harmony Land／ハーモニーランド）

地址：〒879-1598 大分県速見郡日出町大字藤原5933（地圖按此）

開放時間：平日 10am-5pm；週末・假日：9:30am-5pm或延長至8pm（視季節及活動而定）；季節・活動期間（例如夏季、聖誕節等）會有變動，部分日子會延長至晚上。休園日：不定休（部分平日休園），請查看官網的營業日曆。

交通：從大分機場開車約30分鐘。從JR日豐本線暘谷站或杵築站搭乘巴士約10至12分鐘。

官網：按此

三麗鷗和諧樂園門票$159起

按此進入KLOOK購買門票 按此進入KKday購買門票 按此進入Trip.com購買門票

更多相關文章：

北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策