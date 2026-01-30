宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
日本旅遊點杯想要的咖啡很簡單！超好用日語-咖啡店常見單字&簡單會話
自從咖啡傳入東洋之後網羅了不少民眾的心，許多人早上要是不喝杯咖啡還無法打起精神出門上工呢！而到日本旅遊時也有很多人會先搜尋心儀的店家再特地前往踩點，可見大家對咖啡的熱衷與喜愛。不過日本咖啡店品牌相當多元，而咖啡種類又繁雜且多變化，有時候光是寫中文就有點讓人難以理解了，寫成日文更是霧煞煞時又該怎麼辦呢？別擔心，這回就整理了日本的咖啡店種類資訊以及咖啡的相關詞彙，再加上簡單的點餐會話，讓你輕鬆就能用日語買杯咖啡啦！
日本咖啡店簡單分類
●海外連鎖咖啡店：在日本的街道上常常可以看見許多咖啡店，其中有一些是來自國外的連鎖品牌，像是擁有許多忠實顧客的星巴克（Starbucks）就是進駐日本的美國連鎖咖啡店之一。其他還有近期吸引相當多人前往朝聖的藍瓶咖啡（ブルーボトルコーヒー）、來自美國華盛頓的「Tully's Coffee」、來自義大利的「Segafredo ZANETTI」等等。
●日本連鎖咖啡店：日本本土的連鎖咖啡店相當多，像是經常可以在各個街區及車站看見的「DOUTOR COFFEE（ドトールコーヒー）」就是目前日本分店數最多的連鎖咖啡店。其他還有可頌麵包西點相當知名的「Saint Marc Holdings（サンマルクホールディングス）」、走沉穩基調風格的「EXCELSIOR CAFFÉ（エクセルシオール カフェ）」、發源自名古屋的「KOMEDA’S Coffee（コメダ珈琲店）」、以東京為主要據點的「喫茶室ルノアール」等等。另外近期在台灣開設分店的「猿田彦珈琲」也是以東京惠比壽為中心展店的日本本土連鎖咖啡品牌。
●特色咖啡店：在海外及本土連鎖咖啡店的夾擊下，日本的私營咖啡店都需要用各種方式來吸引顧客。其中一種就是由其他產業所開設的咖啡店，像是精品品牌GUCCI所設立的「GUCCI CAFÉ」、法國知名女性時尚雜誌ELLE所設立的「ELLE Café」、日本知名網路服務公司樂天所設立的「Rakuten CAFE（楽天カフェ)」等。近幾年結合其他主題與咖啡廳的複合型咖啡店也很流行，像是位在表參道的文具主題咖啡店「bunbougu Cafe（文房具カフェ)）、座落在神宮前的單車主題咖啡店「RATIO&C.」、書店與咖啡廳結合的「Paper BAck Café」等。此外風格特色強烈的咖啡廳也相當受到歡迎，例如代官山的文藝復興風格義式咖啡廳「Caffè Michelangelo」、少女心大開的童話風咖啡廳「ALL C's CAFÉ」等等。只能說日本的特色咖啡廳實在太多，不怕找不到喜歡的，就怕口袋清單永遠排不完。
常見咖啡廳相關單字①ー咖啡種類
咖啡コーヒー／カフェ（koohii／kafe）特調咖啡ブレンドコーヒー（burenndokoohii）美式咖啡アメリカンコーヒー／アメリカーノ（amerikannkoohii／amerikano）義式濃縮咖啡エスプレッソ（esupuresso）卡布奇諾カプチーノ（kapuchi-no）拿鐵、那堤ラテ（rate）咖啡拿鐵カフェラテ（kaferate）豆乳拿鐵ソイラテ／豆乳ラテ（soirate／tounyuurate）摩卡咖啡カフェモカ（kafemoka）咖啡歐蕾カフェオレ（kafyeore）瑪奇朵咖啡マキアート（makia-to）維也納咖啡ウインナーコーヒー（uinnna- koohii）康寶蘭咖啡コンパナ（konpanna）
常見咖啡廳相關單字②ー配料等詞彙
濃縮コンデンス（kodennsu）奶香ミルキー（miruki）慕斯ムース（mu-su）泡沫フォーム（foomu）發泡鮮奶油ホイップ（hoippu）鮮奶油クリーム（kuriimu）焦糖キャラメル（kyarameru）杏仁アーモンド（aamonndo）巧克力ショコラ／チョコレート（Syokora／chokoreeto）榛果ヘーゼルナッツ（he-zerunaqtu）楓糖メープル（meepuru）蜂蜜ハニー（hani-）碎片チップ（chippu）粉末パウダー（pauda）薑汁ジンジャー（jinnja-）糖漿シロップ（siroppu）
常見咖啡廳相關單字③ー點餐相關單字
■尺寸
小杯Sサイズ（Esu saizu）中杯Mサイズ（Emu saizu）大杯Lサイズ（Eru saizu）
■冷熱、甜度
熱的ホット（hotto）冰的アイス（aisu）去冰氷抜き／氷なし（Koorinuki／koorinashi）少冰氷少なめ（koorisukuname）甜度甘さ（Amasa）調整調整（Cyousei）少少なめ（sukuname）去なし（nashi）
實際走入咖啡店看看吧！
■店員常見用語
請挑選您喜歡的座位入座。お好きな席にどうぞ。
（Osukina-sekinidouzo）要在店內用餐嗎？店内でお召し上がりですか。
（Tennnaide-omeshiagaridesuka）還需要點些別的嗎？他にご注文はありますか。
（Hokani-gocyumonwa-arimasuka）甜度可以做調整。甘さは調整できます。
（Amasawa-cyouseidekimasu）非常抱歉，甜度沒辦法做更改。申し訳ございません、甘さは調整できませんです。
（Mooshiwakegozaimasenn、amasawa-cyouseidekimasendesu）去冰的話飲料看起來會比較少哦，這樣沒關係嗎？氷抜いたら量は少なくなりますが、よろしいでしょうか。
（Koorinuitara-ryouwasukunakunarimasuga、yoroshiidesyouka）
■點餐應用
我要一杯＿＿。＿＿一つお願いします。
（＿＿-hitotsu-onegaishimasu）麻煩請幫我去冰。氷抜きでお願いいたします。
（Koorinukide-onefaishimasu）請問甜度可以調整嗎？甘さは調整できますか。
（Amasawa-cyousei-dekimaseka）請幫我做少糖／無糖。甘さは 少なめ／なし でお願いします。
（Amasawa sukuname／nashi deonegaishimasu）麻煩請給我一根吸管。ストロー一つお願いします。
（Sutoroohitotsu-onegaishimasu）麻煩請幫我做外帶。テイクアウトでお願いします。
（Teikuautode-negaishimasu）
