日本旅遊｜東京澀谷終於重新設置垃圾桶！區政府擬立法強制部份店舖設回收箱、亂拋垃圾者罰2,000日圓

日本旅遊｜東京澀谷終於重新設置垃圾桶！區政府擬立法強制便利店、食店設回收箱、違規最高罰5萬日圓、個人亂拋垃圾者罰2,000日圓

日本街頭「垃圾桶極少」一直是外國旅客最常抱怨的問題之一！不少遊客反映：「買了飲品或食物後，附近完全找不到垃圾桶，只好拿著垃圾袋走一段路才能丟棄。」甚至有人形容「日本街頭乾淨得近乎不真實，但垃圾桶實在太少了」。然而，這個長期困擾旅客的痛點，近日終於出現改變的跡象！東京澀谷區政府近日舉行區議會會議，正式提出修訂法案：強制便利店、外賣餐廳、咖啡廳、自動販賣機等店舖東主必須設置垃圾桶，違規者最高可被罰款5萬日圓；同時，對個人亂拋垃圾者則處以2,000日圓罰款。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

日本街頭「垃圾桶極少」一直是外國旅客最常抱怨的問題之一！（Getty Images）

撤桶政策反效果 澀谷垃圾問題惡化

澀谷區區長長谷部健在區議會中指出，自新冠疫情結束後，外國旅客急劇增加，隨之而來的亂拋垃圾問題亦明顯惡化。尤其在澀谷、原宿、惠比壽等熱門觀光地區，情況最為嚴重，街頭經常可見飲料杯、食物包裝等一次性垃圾散落。根據區政府今年度進行的詳細調查顯示，這些旺區的垃圾中，63%來自便利店消費，另有12%來自咖啡廳，主要都是飲品杯、便當盒、飯糰包裝等即棄物品。值得注意的是，深夜時段的垃圾量特別龐大，許多店舖及商店街需在清晨加派人手清理街道，才能維持市容整潔與良好形象。這也反映出，雖然便利店與自動販賣機撤走店外垃圾桶的初衷是為了提升安全及防止家居垃圾混入，但實際上卻令遊客和本地人都難以妥善棄置購物後的包裝，間接加劇了亂拋現象。

旺區的垃圾中，63%來自便利店消費，另有12%來自咖啡廳，主要都是飲品杯、便當盒、飯糰包裝等即棄物品。（Getty Images）

新法案內容：便利店、外賣店、自動販賣機都要設垃圾桶

區政府認為，問題根源在於店舖撤走垃圾桶後，顧客無處棄置「自己購買的飲品及食物包裝」，導致垃圾四散。因此，今次法案的重點並非由區政府在馬路上增設公共垃圾桶，而是要求店舖自行承擔銷售商品所產生的廢棄物處理責任。為了解決這個多年來的困局，澀谷區議會已通過法案草案，計劃強制指定範圍內的店舖必須設置專用回收箱（垃圾桶），專門回收由該店銷售的飲品及食品所產生的垃圾。

澀谷區議會已通過法案草案，計劃強制指定範圍內的店舖，包括便利店，必須設置專用回收箱。（Getty Images）

新法重點一次睇清

適用店舖：便利店、提供外賣服務的餐廳、咖啡廳，以及自動販賣機的經營者。

必須設置：回收箱（垃圾桶），位置需方便顧客使用，例如入口附近或店外顯眼位置。

適用範圍：澀谷、原宿、惠比壽三大車站及周邊指定區域。

罰則：商戶違規最高可被罰款5萬日圓；個人亂拋垃圾則處以2,000日圓罰款（約港幣110元）。

垃圾桶位置：法案未明確規定必須設於室外，店舖可選擇設在室內或室外，但必須確保顧客容易使用。

自動販賣機亦屬於計劃強制指定範圍商店。 （Getty Images）

注意：並無計劃在街道新增垃圾桶

值得留意的是，澀谷區政府並無計劃在街道新增垃圾桶，而是希望透過商戶設置回收箱，來處理自己產品所產生的廢物，從源頭解決「自己買自己丟」的棄置問題。法案目前仍在審議階段，未來到澀谷、原宿、惠比壽一帶的遊客或許終於不用再拿著垃圾袋行街了。

不過也提醒大家，即使有了垃圾桶，記得分類投放，保持公德心，繼續為維護日本城市整潔和香港遊客形象出一分力！

最重要還是公德心和自律。（Getty Images）

更多相關文章：

北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策