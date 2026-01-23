赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說

近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一隻手指的圖樣指向公告。此消息不僅讓許多台灣網友嘩然直喊真的很常說，更引爆了兩派論戰，一派網友認為這是對外國顧客不公的待遇，另一派則指出這是為了尊重日本文化的必要手段。

超商公告禁止外國顧客說「這個」

根據Dcard上的轉發內容，這張禁止外國顧客說「這個」的公告原本是由日本網友在Ｘ（原Twitter）平台上發布。此紙條上的日文用語讓許多日本網友感到困惑，他們表示自己常使用詞彙「這個」，因此對此紙條感到不解。他們甚至質疑店家是否不願意服務外國旅客，因為若外國顧客不懂日語，很難理解公告的內容。然而，也有網友認為這樣的公告是有其必要的。他們指出，許多外國旅客並不清楚在日本點餐時僅用手指指來指去並說「這個」是不禮貌的行為，因此才貼出此公告，希望外國旅客能用更禮貌的方式來點餐。

廣告 廣告

▲超商張貼日文標示禁止外國人購物時說「這個」。（圖片來源：翻攝自推特）

店家移除公告並出面說明

針對公告引起的爭議，這間位於大阪的LAWSON後來也出面道歉並移除了此公告。店家說明，因為當地有許多觀光客，店內的包子種類又眾多，若客人只說「這個」，可能造成店員誤會拿錯包子，因此才會貼出此公告。然而，這個解釋被部分網友認為理由牽強，即使說想要點肉包，店員可能還是不懂客人要哪一種肉包。

網友分享類似經驗

此外，有幾位Dcard網友分享他們在日本旅遊時，也遇到了相似的經驗。其中一位網友說，她去東京玩時，在LAWSON超商點炸雞時，因單純用手指指物品並說「this one」，導致店員不悅，甚至影響到後續的購物過程，讓她感到錯愕。還有網友表示，有些超商已經改用A到F的編號，並提供英文、中文及韓文的語言指示，讓顧客能直接告訴店員他們想購買的商品編號。

▲有網友分享現在日本超商已經改變商品標示方式。（圖片來源：翻攝自Dcard）

更多食尚玩家報導

好心痛！扛８盒日本熱門甜點回台，過海關全被丟掉，過來人曝原因

地震你家安全嗎？住高樓VS平房哪個更抗震，台北住「這樓層」直逼晃感搖滾區

到日本吃什麼最失望？一票網友點名「１食物」，當地人也認證

歐美都輸了！富二代走遍世界大讚「這國」最好玩，過來人點頭：超舒服

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章