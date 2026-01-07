天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
日本旅遊「別再洋蔥式穿搭」！過來人曝冬天最強保暖秘訣，穿錯小心感冒受寒
許多人愛去日本旅行，然而隨著冬季來臨，當地獨特的氣候條件卻讓許多人頭疼不已，室外嚴寒與室內暖氣形成強大對比，讓旅客在穿著搭配上傷透腦筋。對此，不少過來人分享冬天穿搭經驗，曾在東京居住７年的藝人歐陽靖也詳細解析最佳穿搭策略，「絕對不要洋蔥式，也絕對不要穿發熱衣」。
日本冬天旅遊怎麼穿
一名網友在Threads平台發文，表示他明年１月要去東京旅遊，現在就已經開始為穿搭感到煩惱，因此開始做功課，結果發現網路上的建議五花八門，「有人說洋蔥式，有人說１件大衣就好」，但由於自己體質非常怕冷，擔心進到室內或電車裡又會過熱，因此發文求助，希望有剛從日本回來的旅遊達人能提供建議。
怕冷族分享日本保暖秘訣
文章曝光後，許多同樣怕冷的網友熱心分享保暖經驗，並建議採用「厚外套配薄內搭」的策略，「不要搭到暖氣車廂，真的會熱死，我就１件發熱衣加針織上衣加羽絨外套加圍巾，到室內或用餐就把圍巾跟外套脫掉」「１件長袖加１件大衣就好，電車上將近30度，一點都不誇張」「我也是非常怕冷，去日本N次絕對穿發熱衣，甚至穿超級暖發熱衣，外衣１件不用特別厚，然後外套要夠暖，這樣即可」。
過來人反對洋蔥式穿搭
討論串中，不少網友強烈反對採用洋蔥式穿搭法。有人直言，「絕對不要洋蔥式，室內外溫差穿脫煩死自己，尤其又背包包，再加上買東西大包小包，真的在那邊２、３件穿穿脫脫，很容易弄丟東西」。另一名網友也提醒，「真的不要洋蔥，你逛街試穿衣服會瘋掉」，點出了購物時穿脫的不便之處。
歐陽靖分享東京居住保暖心得
曾在東京住７年的藝人歐陽靖也在留言區熱心分享經驗，提出「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉；絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程通通在戶外」的建議。她推薦最佳穿搭組合為「裡面薄長袖加１件背心調整用，再加保暖度非常好的厚羽絨外套」。
歐陽靖特別強調，比起寒冷更該擔心的是乾燥問題，建議「護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎」。她解釋自己本身不太怕冷，但日本冬天室內暖氣非常悶熱，「東京地鐵的暖氣熱到還以為要烤香腸」，因此高品質的羽絨外套是關鍵，「你必須要有１件高階羽絨外套，抗寒、防風、防潑水，如果沒有，裡面穿發熱衣是很好的方法，進室內熱到受不了再脫掉就好了」。
▲只要穿一件保暖度非常好的厚羽絨外套，裡面就不必穿太多衣服。（圖片來源：shutterstock達志影像）
2026年12星座財運大洗牌！魔羯恐破財要小心，「冠軍」興趣變金錢旺整年
12月12生肖運勢！水官大帝聖誕「做１事」可補財庫，屬龍偏財運旺快買樂透
一堆人不知道！他綠燈過馬路「１原因」遭罰500元，警方曝正確做法
不是紅豆、芋圓！他吃燒仙草「加１物」被稱怪咖，老饕力挺：超好吃
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
