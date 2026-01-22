日本不能邊走邊吃？日本旅遊禁忌一次看，在「這裡」喝水會被側目

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
疫情解封之後，各國旅客瘋出國，然而每個國家文化不盡相同，要特別小心別踩雷！先前一名美國資深旅遊作家分享自己和朋友在日本旅遊的經驗，引發網友熱議。她坦言，即使自己有豐富的旅遊經驗，仍在日本文化禮儀上踩了不少地雷，讓她深刻體會到不同國家的文化差異。
赴日必知的禮儀重點
根據《Business Insider》報導，美國作家帕特蕾（Tricia Patras）分享，自己之前和朋友於日本旅遊時，因不熟悉當地文化禮儀，「不斷搞砸」，多次出糗被提醒，讓她深刻體會到文化差異的重要性，因此分享４個外國旅客赴日必知的禮儀重點。
１、日本邊走邊吃不禮貌
雖然日本沒有明定電車不得飲食，但帕特蕾分享，她在車廂內喝水時，立即感受到周圍乘客的側目。此外，邊走邊吃在日本也被視為不禮貌的行為，主要是為了避免製造髒亂及氣味干擾他人。
２、用餐音量要控制
帕特蕾分享，她在日本餐廳用餐時因說話聲量過大而被陌生人提醒，讓她感到驚訝，因為美國人認為用餐時間是用來社交聚會和交談，太過沉默反而尷尬，但日本人用餐時多半專注於食物本身，偶爾才會小聲交談。
３、電影院看到最後
帕特蕾說，在日本看電影時，觀眾會等到片尾名單完全播畢才離場，這是向電影工作人員表達敬意的方式。帕特蕾認為這個習慣很值得學習，提醒人們要懂得感謝幕後付出的工作者。
４、進室內需脫鞋
帕特蕾表示，在日本文化中，進入室內脫鞋不僅是為了保持環境整潔，更是一種尊重的表現，這與美國家庭單純為了乾淨或舒適而脫鞋的習慣有所不同。
收穫滿滿的體驗
儘管旅程中遭遇不少文化衝擊，帕特蕾仍認為這是寶貴的學習經驗。她表示，下次造訪日本時，一定會記得在搭地鐵前先把飯糰吃完，也會在電影院看到片尾才離開。
▲日本人進入室內時脫鞋，不僅是為了整潔，更是一種尊重的表現。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
Business Insider
網址：https://www.businessinsider.com/things-american-wishes-she-knew-before-visiting-japan-mistakes-2024-9
