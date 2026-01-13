日本旅遊自由行才好玩？過來人曝「１狀況」絕對選跟團：不然會累死自己

日本是台灣民眾出國首選國家之一，不少人偏好以自由行的方式前往。然而，近期有網友分享跟團旅遊的經驗，指出現今跟團價格已相當親民，甚至不見得比自由行貴，加上行程輕鬆、無需規畫，讓不少網友紛紛響應，掀起一波自由行、跟團優缺點的熱烈討論。

去日本該跟團還是自由行

一名網友在PTT以「去日本跟團，有比自由行差嗎」為題發文，表示很多人說自由行贏過跟團，但他近期與家人參加日本旅行團，不論住宿或餐飲品質都相當不錯，搭配遊覽車接駁更免去舟車勞頓之苦。

廣告 廣告

「大家都說自由行很讚、跟團很雷，但跟團沒有想像中大家說的爛啊！」他認為，與朋友自由行的花費相比，跟團並未較為昂貴，且能輕鬆跟隨導遊腳步，無需事前功課，長輩同行也玩得相當盡興，讓他感到好奇：「為什麼大家還是說自由行屌打跟團？」

▲網友好奇：為何很多人說自由行贏過跟團？（圖片來源：PTT）

網友熱議跟團優缺點

文章曝光後，引發討論，不少網友分享跟團經驗，覺得跟團較輕鬆又能無腦玩，「自由行１次後就想跟團了」「帶長輩一定跟團啦！自由行累死自己而已」「跟團的缺點是吃的不好，景點時間不夠，但是有長輩絕對是跟團，沒有其他選項」「不會日語，跟團省事很多」「社畜出國只想無腦玩，這才是真的休息，跟團贏很大」「有些景點交通真的不方便，坐遊覽車爽爽」。

網友分享自由行優缺點

然而也有網友偏好自由行，「自由行主要是省錢，可以自己調配時間」「自由行累了就改行程睡到自然醒啊，跟團累了還是要繼續走行程」「喜歡自由行，不用配合別人時間」「智慧手機的年代，自由行哪需要腦」。

▲網友認為，帶長輩出國要選跟團，不然會很累。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

滑掉背景APP反而更耗電！蘋果官方教省電做法，做錯小心縮短手機電池壽命

全聯百款商品買一送一！天然「神級醬包」30元，網友：10分鐘上菜、好吃又方便

沒特別便宜，小北百貨為何屹立不搖？網友曝「１超強優勢」：救了許多人

面膜能帶出國嗎？她帶「這款」遭國外海關查獲，慘繳6000元罰單

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章