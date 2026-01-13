渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
日本旅遊自由行才好玩？過來人曝「１狀況」絕對選跟團：不然會累死自己
日本是台灣民眾出國首選國家之一，不少人偏好以自由行的方式前往。然而，近期有網友分享跟團旅遊的經驗，指出現今跟團價格已相當親民，甚至不見得比自由行貴，加上行程輕鬆、無需規畫，讓不少網友紛紛響應，掀起一波自由行、跟團優缺點的熱烈討論。
去日本該跟團還是自由行
一名網友在PTT以「去日本跟團，有比自由行差嗎」為題發文，表示很多人說自由行贏過跟團，但他近期與家人參加日本旅行團，不論住宿或餐飲品質都相當不錯，搭配遊覽車接駁更免去舟車勞頓之苦。
「大家都說自由行很讚、跟團很雷，但跟團沒有想像中大家說的爛啊！」他認為，與朋友自由行的花費相比，跟團並未較為昂貴，且能輕鬆跟隨導遊腳步，無需事前功課，長輩同行也玩得相當盡興，讓他感到好奇：「為什麼大家還是說自由行屌打跟團？」
▲網友好奇：為何很多人說自由行贏過跟團？（圖片來源：PTT）
網友熱議跟團優缺點
文章曝光後，引發討論，不少網友分享跟團經驗，覺得跟團較輕鬆又能無腦玩，「自由行１次後就想跟團了」「帶長輩一定跟團啦！自由行累死自己而已」「跟團的缺點是吃的不好，景點時間不夠，但是有長輩絕對是跟團，沒有其他選項」「不會日語，跟團省事很多」「社畜出國只想無腦玩，這才是真的休息，跟團贏很大」「有些景點交通真的不方便，坐遊覽車爽爽」。
網友分享自由行優缺點
然而也有網友偏好自由行，「自由行主要是省錢，可以自己調配時間」「自由行累了就改行程睡到自然醒啊，跟團累了還是要繼續走行程」「喜歡自由行，不用配合別人時間」「智慧手機的年代，自由行哪需要腦」。
▲網友認為，帶長輩出國要選跟團，不然會很累。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
滑掉背景APP反而更耗電！蘋果官方教省電做法，做錯小心縮短手機電池壽命
全聯百款商品買一送一！天然「神級醬包」30元，網友：10分鐘上菜、好吃又方便
沒特別便宜，小北百貨為何屹立不搖？網友曝「１超強優勢」：救了許多人
面膜能帶出國嗎？她帶「這款」遭國外海關查獲，慘繳6000元罰單
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
深圳8號倉Outlet攻略2026: 交通/必買品牌/美食全指南！週末北上掃貨食買玩一日遊懶人包
週末北上又唔知去邊好？深圳8號倉Outlet絕對係你嘅避暑掃貨天堂！Trip.com為你整合最方便交通、必搶平貨品牌、人氣美食同附近酒店，一個地方滿足晒你所有願望，即睇懶人包，週末快閃深圳一文搞掂！Trip.com ・ 44 分鐘前
有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜 英超佔4席
歐洲五大聯賽最高薪球員名單已經公布，其中有四名英超球員打入前十位。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全紅嬋狂post長髮自拍照18歲少女味飄逸 網民驚嘆「長大了」
國家女子跳水隊金牌選手全紅嬋喺2年前嘅巴黎奧運，成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 7 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 3 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
美國「五角大廈薄餅指數」再度狂飆 達美樂薄餅訂單激增1000%
據美國媒體周一（12 日）報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且「五角大廈薄餅指數」再度狂飆，其中達美樂薄餅訂單激增 1000%。鉅亨網 ・ 3 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王菀之1,762萬買峻弦三房 相隔15年再入市！曾買賣及租用同屋苑單位
樓市回暖，吸引藝人入市。歌手王菀之與丈夫新近以1,762萬元購入牛池灣峻弦一個3房單位連一個車位，較銀行網上估價高逾一成，是次為王菀之相隔近15年再入市，據知王菀之曾買賣及租用同屋苑單位。更多消息：「Man姐」佘詩曼四封視后！手揸至少5物業 市值1.8億高鈞賢夫婦豪擲2,250萬購畢架山一號3房 曾曬深圳2,000呎豪宅王菀之購入單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164方呎，屬3房間隔，以1,762萬元連同一個車位成交，呎價15,137元，較銀行網上估價1,595萬元高167萬元或10.5%。據悉，原業主2011年中斥2,098.76萬元一手購入該單位及一個車位，轉手賬面虧損336.76萬元或16%。翻查資料，王菀之早在2010年初曾以749.55萬元購入峻弦3座高層C室3房戶，實用面積743方呎，但持貨至2012年初以758萬元售出，賬面僅賺8.45萬元或1.1%，扣除使費，料「明賺實蝕」約30萬元。其丈夫蘇卓航在2014年以每月3.7萬元租回同屋苑1座高層B室一個3房單位，實用面積1,164方呎，位於王菀之夫婦現時購入的單位樓下一層，料二人選擇轉租為買。至於王菀之對上一次入市為約28Hse.com ・ 3 小時前
格陵蘭將公投加入俄羅斯？梅德維傑夫：川普必須加快腳步
俄羅斯安全會議副主席梅德維傑夫警告，若川普不迅速行動，格陵蘭可能舉行公投加入俄羅斯。川普重啟美國控制格陵蘭計畫，引發北極戰略競爭升溫。鉅亨網 ・ 2 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【Aeon】旅遊用品優惠 行李喼$399起（即日起至16/02）
農曆新年長假期係旅遊好機會，AEON 進行 「馬上出發」旅遊用品優惠，各款行李喼最平$399/599就有得交易，仲有收納袋、背囊、行動電源等方便出行法寶，幫你解決所有出遊煩惱！YAHOO著數 ・ 3 小時前