日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽

每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。

原PO表示，他正好在夏天到訪大阪，所以搭配了一些黑白花襯衫，但他的朋友曾在東京生活一段時間，卻告訴他在市區可能會遇到黑道或混混，勸他不要穿花襯衫以避免麻煩。

對此，原PO感到困惑，因為他自己覺得外貌看起來可能不太友善，但他仍然好奇地詢問其他人是否有相同的看法。貼文一曝光後，網友紛紛表示朋友想得太多，觀光客的穿著很容易被辨識，而且花襯衫在日本並不罕見。

有網友更舉例打臉原PO的朋友，「朋友是長住東京，不是大阪耶」，還指出在其他地方如沖繩，政府官員都可能穿花襯衫，而現今的黑道通常穿西裝，讓原PO的朋友的看法顯得有些過時。原PO在留言區中補充，他曾詢問朋友是誰告訴他穿花襯衫可能會有問題，但朋友堅持認為大家都知道，在日本穿花襯衫就等同於黑道。