中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示

中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國 香港航空公司稱提供彈性安排

中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。

截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%。（getty images）

熱門航線大幅縮減 東京機場現「春運」景象

受影響的航線涵蓋名古屋、福岡、札幌、大阪等地，尤以飛往關西國際機場的航線最為嚴重。天津—關西取消率高達65%，南京—關西亦達59.4%。廣州、上海、無錫等地的航班也出現三成以上的取消率。中國大陸原本每週赴日航班量達1224班次，如今大幅縮減，旅遊團亦同步叫停。

廣告 廣告

與此同時，日本各大機場近日湧現大量中國旅客，拎著行李排隊候機，場面彷彿春節返鄉潮。有旅客表示，因局勢緊張而提前結束行程，家人亦不斷催促返家。現時東京成田與羽田的航線尚未全面停飛，成田機場的返華航班幾乎全滿，焦慮情緒瀰漫在離境大堂。

日本各大機場近日湧現大量中國旅客，拎著行李排隊候機，有旅客表示，因局勢緊張而提前結束行程。（getty images）

香港航空公司稱提供彈性安排

香港航空公司亦迅速回應。國泰航空表示，正密切關注局勢，並為已預訂日本航班的旅客提供行程調整選項。透過國泰官網訂票者可直接聯絡客服，旅行社訂票則需向代理查詢。香港快運亦表示，將根據局勢變化提供彈性安排，但申請需符合相關條款。大灣區航空則推出針對日本航線的退票政策，凡於11月15日前出票、出行日期在12月31日前者，可免手續費辦理退票。對於計劃赴日的港人而言，眼下或需重新審視行程安排。

更多相關文章：

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾

京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕

2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜