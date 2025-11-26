Alo Yoga官網全網7折
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示
中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。
熱門航線大幅縮減 東京機場現「春運」景象
受影響的航線涵蓋名古屋、福岡、札幌、大阪等地，尤以飛往關西國際機場的航線最為嚴重。天津—關西取消率高達65%，南京—關西亦達59.4%。廣州、上海、無錫等地的航班也出現三成以上的取消率。中國大陸原本每週赴日航班量達1224班次，如今大幅縮減，旅遊團亦同步叫停。
與此同時，日本各大機場近日湧現大量中國旅客，拎著行李排隊候機，場面彷彿春節返鄉潮。有旅客表示，因局勢緊張而提前結束行程，家人亦不斷催促返家。現時東京成田與羽田的航線尚未全面停飛，成田機場的返華航班幾乎全滿，焦慮情緒瀰漫在離境大堂。
香港航空公司稱提供彈性安排
香港航空公司亦迅速回應。國泰航空表示，正密切關注局勢，並為已預訂日本航班的旅客提供行程調整選項。透過國泰官網訂票者可直接聯絡客服，旅行社訂票則需向代理查詢。香港快運亦表示，將根據局勢變化提供彈性安排，但申請需符合相關條款。大灣區航空則推出針對日本航線的退票政策，凡於11月15日前出票、出行日期在12月31日前者，可免手續費辦理退票。對於計劃赴日的港人而言，眼下或需重新審視行程安排。
