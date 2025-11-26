日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單

Black Friday優惠2025｜Marriott、Hyatt、IHG、Expedia、Klook、KKday酒店/景點門票旅遊折扣攻略

日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。

日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。（Getty Images）

中日關係緊張，港人赴日旅遊仍未減

因日本首相針對台灣問題的言論，再度爆發外交緊張。中國迅速對日本採取多項反制，包括暫停日本水產品進口、限制旅遊交流等措施。隨後，港方亦更新旅遊提示，呼籲市民在前往日本前必須多加留意安全及風險情況。

雖然官方層面交流受阻，但暫時未見對港人遊日造成實質影響。入境處表示，港人持特區護照或BNO到日本旅遊的免簽證安排維持不變，亦無收到日方收緊入境限制的通知。不過有旅遊業界人士透露，部分原定的官方旅遊推廣活動已經押後，業界正密切留意事態發展。值得留意的是，中國外交部早前提醒大家謹慎前往日本，但香港特區政府暫時未有發出類似旅遊警示。

日本首相早前的言論為中日關係急轉直下的導火線，外交風波持續發酵至今。（Getty Images）

保安局早前更新日本旅遊資訊，提醒港人留意當地最新情況，但暫未發出正式旅遊警示級別。（擷居自保安局官網）

港人旅日求助攻略

在這種不穩定背景下，當意外發生時，能夠迅速、正確地尋求協助，變得比以往更重要。旅遊前了解、記低有效求助渠道，或成為保護自身安全的關鍵，港人在日本遇事故都有完善的求助渠道。最直接的是撥打日本觀光局（JNTO）24小時熱線，提供中文即時支援，能協助聯絡醫院、警察或翻譯病情。至於香港入境事務處的「協助在外香港居民小組」同樣24小時熱線，更開通WhatsApp及WeChat方便聯絡。

緊急服務方面，日本的報警、叫救護車及海上求援都設有英文服務。中國駐日本各地領事館亦能提供協助：東京、大阪、名古屋等。醫療求助可聯絡。最後，記得出發前，購買旅遊保險並記下保險公司緊急熱線，同時在入境處網站登記外遊提示，確保政府能在大型事故時主動聯絡。

香港政府呼籲在日港人提高警覺，密切留意當地治安狀況。（Getty Images）

大家出發前，下載入境處應用程式APP，可隨時得到第一手資訊。（香港入境事務處）

入境處表示，如港人遊日時發生意外，可致電海外求助熱線。（YouTube@香港入境事務處）

日本觀光熱線（JNTO）

日本當地緊急服務號碼

警察：110

消防/救護車：119

海上保安廳：118

香港入境事務處海外求助熱線

香港經濟貿易代表部（東京）

外交部領事保護與服務資訊

中國駐日本使領館

大使館：+81-3-6-4502-195

大阪總領事館：+81-6-6445-9427

名古屋總領事館：+81-52-932-1036

札幌總領事館：+81-11-513-5335

福岡總領事館：+81-92-753-6483

長崎總領事館：+81-80-3977-2066

新潟總領事館：+81-25-228-8888

網址：按這裏

