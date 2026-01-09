龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
日本旅遊車牌顏色注意！上車前請確認，這「２種顏色」才是合法計程車
前往日本旅遊時，很多人都會在日本當地包車或是搭乘當地的計程車。你是否注意過，日本街道上的汽車車牌顏色比台灣還多，千萬別以為這是種裝飾，原來車牌顏色藏著許多線索！日本合法的計程車車牌只會有「綠底白字」或「黑底黃字」２種，如果你在路邊攔車或者叫車來的車，車牌不是這２種顏色，可千萬要多多留意。到底日本的車牌還隱藏著哪些祕密呢？就讓FB社團「台灣老人留學日本」版主呂志興來告訴你吧～
整理／周盼儀
日本車牌顏色代表意義
來日本一陣子了，眼睛除了看花、看食物，不知不覺也看起了車牌。汽車牌顏色至少看到了４種：
綠底白字：660CC以上，商業用途車輛，如計程車、公車、大貨車、聯結車等。
白底綠字：660CC以上，非商業用途車輛，如一般的轎車或休旅車。
黑底黃字：660CC以下，商業用途車輛，如商用輕型小貨車。
黃底黑字：660CC以下，非商業用途車輛，可以跑高速公路的喔。
如果你還能看到紅色（臨時車牌）、藍色（外交車輛）等特殊車牌，那就真的是好運，值得你拿手機拍下來，再告訴大家那是什麼車。另外，比較有趣的是車牌號，日本車牌第１行是車籍名（如福岡、佐賀、大分等），第２行就是５個字，平假名加４個數字。但有某些特定的平假名不會使用，如：お、し、ん、へ。
▲走在福岡的馬路上，可以觀察發現汽車車牌至少有４種顏色：綠底、白底、黑底、黃底。（圖片來源：《勇敢出發吧！退休後我去日本留學Long Stay》）
這些平假名日本車牌不愛用
不使用的原因是有某種歷史意義或是容易造成混淆，如「お」和あ、す及む字型相近，可能相互混淆；「へ」會聯想到屁，較不雅；「し」和數字４音近，和死也音近，所以不用；「ん」在日語中通常不出現在單詞的開頭，且讀音不易清晰辨識，可能會導致誤讀或誤寫。「わ」則是租賃車會用的平假名，「れ」則是臨時車牌用的，只要看到這２個字的車牌，就代表是出租車！
一般的車牌第２行（平假名加上４個數字）在登錄車牌時，可以加一點費用選擇自己喜歡的數字。所以也可以用「．」來代表一個字元，聽說越酷的越貴，例如４個點，最後加上７這個數字。可能類似華人圈喜歡的8888或是168的概念。不過日本人喜歡奇數勝過偶數。整個社區兩千多戶，我們也只看過一輛４個點的車牌號碼，可惜沒有拍下來，後來也沒再遇過。
▲日本車牌上的文字和數字分別代表什麼意思？第一排最前面的文字代表地區名，後面數字是分類號碼；第二排的平假名代表用途區別，後面的數字則表示車牌號碼。（圖片來源：《勇敢出發吧！退休後我去日本留學Long Stay》）
機車車牌大小和CC數成正比
話說，我們在福岡街上看到的幾乎都是福岡的車牌，有時有些大分、佐賀的；偶爾看到廣島就很稀奇了，至於東京、大阪的都沒看過。到底是高速公路費用太貴了？還是大家不太喜歡開車長途移動？還是另有原因呢？就不得而知了。
至於機車的車牌大小，和車輛的CC數成正比，車牌越大，CC數也就越大。日本人騎機車和20年前相比感覺有比較多，但是跟汽車比起來，還是相對少數。而且機車牌照尺寸大小不一，有的好小，就算看到了，大概也很難看清楚，我和かない都戲稱，這麼小的車牌，就算違規超速被拍到，也看不清楚啊！
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
