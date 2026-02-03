不再擔心跟飯店人員雞同鴨講！日本旅遊好用日語-住宿篇

大家到日本玩的時候除了搜尋名勝景點之外，住宿也是許多人注重的地方之一。日本身為一個觀光大國，飯店、旅館等住宿設施四處林立，有些不但設置了豐富的設施項目，再加上日本特有的細心服務，讓人在結束一天行程後回到住宿地點能夠好好放鬆身心。這回將要簡單介紹日本飯店的幾種類型，以及住宿時的幾項須知及實用日文詞語會話教學，只要掌握好這些重點下次在飯店裡遇到問題都不用怕了！

日本常見飯店類型

◆高級飯店（高級ホテル）

許多知名的高級飯店會坐落在市區熱鬧地段，除了交通便利之外，有些飯店還是機場接駁巴士的停靠站。雖然價格難以讓人輕易下手，但房間裝潢、備品都經過精心設計與配置，飯店裝潢也都相當有格調，早餐更是格外精緻出色，適合預算上限較高的旅行者。此外還會提供代預約、訂位的服務。在東京此類型的飯店相當多，例如東京君悅酒店（グランド ハイアット 東京）、東京文華東方酒店（マンダリン オリエンタル 東京）、帝國飯店（帝國ホテル）等等。

◆商務旅館（ビジネスホテル）

小資族群出國到日本玩的時候日本商務旅館絕對會是首選住宿地點，而近幾年連鎖的商務旅館也越來越多，除了著名的Super Hotel（スーパーホテル）、APA HOTEL（アパホテル）之外，還有東橫INN、Hotel Mystays（ホテルマイステイズ）、Dormy Inn（ドーミーイン）等等，每一間都有各自的特色，有些甚至還有溫泉浴場可以泡，對於想省錢且希望擁有完整私人空間的人來說再適合不過。

◆青年旅館（ホステル）

青年旅館正如其名，以年輕人為主要目標客群，價格也盡量定在年輕族群較能負擔的合理範圍內，雖然大部分都是多人一間房，且需要和其他房客共用衛浴設施，但特色就是有相當多與其它房客交流的機會，並且還會提供交誼空間給住宿旅客使用，適合想要和其他國家旅人多接觸交流的族群。

◆膠囊旅館（カプセルホテル）

近十年開始出現的膠囊旅館是許多年輕旅客與背包客的愛好住宿地點，價格通常相對便宜，衛浴也一樣是要和其他房客共用，而個人空間就幾乎只是一個可以供人躺臥的床鋪，但近幾年許多膠囊旅館升級個人空間設備或是結合多元主題，讓房客住起來更加舒適，住宿體驗也會更豐富有趣。

日本飯店住宿指南

◆入住與退房◆

大多數飯店的入住時間會在下午兩點～四點之間，一般會是下午三點開始能夠辦理入住。入住時除了需要用日文或英文填寫房客資料之外，房客若是外國遊客櫃台人員會需要影印房客的護照資料。而退房時間一般會是早上十點或十一點，若是晚退房超過三十分鐘以上可能就會被收取超時費用。

入住/退房實用單字

入住チェックイン(chekkuinn)退房チェックアウト(chekkuauto)護照パスポート(pasupooto)房間號碼部屋番号(heyabanngou)鑰匙鍵／カギ(kagi)

◇實用例句

請幫我辦理入住／退房チェックイン／チェックアウトをおねがいします。

（chiekkuin／chiekkuauto wo-onegaishimasu）可以影印您的護照資料嗎？パスポートをコピーさせてもよろしいでしょうか。

（pasupotowo-kopisasetemo-yoroshiideshouka）這是房間號碼及鑰匙。こちらは部屋番号と鍵です。

（kochirawa-heyabangou-to-kagi-desu）請問幾點退房？チェックアウトは何時ですか。

（checkuautowa-nannji-desuka）

◆飯店設施◆

入住時櫃檯人員會簡單介紹一下飯店的設施，最常見的就是供應早餐的餐廳及溫泉浴場，早餐每間飯店規定時間都不太一樣，如有附早餐的話需要確認好時間以免錯過。浴場也是一樣，如果喜歡吃早餐前或吃完晚餐後泡個溫泉放鬆一下，也要先掌握好浴場開放的時間。

飯店設施單字

大廳ロビー(robii)櫃台フロント(furonnto)電梯エレベーター(erebeetaa)餐廳レストラン(resutoran)早餐朝食(choushoku)公共浴池浴場(yokujou)

◇實用例句

請問早餐時間是幾點到幾點？朝食は何時から何時までですか。

（choushokuwa-nannjikara-nannjimade-desuka）早餐時間為早上七點到九點半。朝食は朝七時から九時半までです。

（choushokuwa-asashichijikara-kujihannmade-desu）早餐在哪裡吃呢？朝食はどこで食べられますか。

（choushokuwa-dokode-taberaremasuka）

房內常見詞彙

備品アメニティー(amenitii)洗髮精シャンプー(shannpuu)潤髮乳コンディショナー(konndelisyonaa)沐浴乳ボディーソープ(bodyi-so-pu)肥皂石鹸／せっけん(sekkenn)卸妝乳クレンジング(kurennjinngu)牙刷歯ブラシ(haburashi)刮鬍刀シェーバー(sheebaa)毛巾タオル(taoru)拖鞋スリッパ(surippa)睡衣パジャマ(pajyama)吹風機ヘアドライヤー(headoraiya)電熱水壺電気ポット(denkipotto)遙控器リモコン(rimokon)充電器充電器(jyuudennki)無線網路Wi-fi(wai-fai)

◇實用例句

我想要一個＿＿。＿＿一つをお願いします。

（hitotsu-wo-onegaishimasu）＿＿該怎麼使用？＿＿はどうやって使えますか。

（wadouyatte-tsukae-masuka）請問有wi-fi嗎？Wi-fiありますか？（Wai-fai-arimasuka）＿＿沒辦法使用。＿＿は使えません。（＿＿wa-tsukaemasen）

飯店代預約服務

相關單字

預約予約(yoyaku)取消キャンセル(kyannseru)餐廳レストラン(resutorann)計程車タクシー(takushii)巴士バス(basu)接駁巴士シャトルバス(shatorubasu)時間時間(jikann)人數人数(ninnzuu)

數字說法

1／一位一／一人(ichi／hitori)2／兩位二／二人(ni／futari)3／三位三／三人(sann／sannninn)4／四位四／四人(yonn／yoninn)5／五位五／五人(gou／goninn)6六(roku)7七(shichi、nana)8八(hachi)9九(kyuu)10十(jyuu)11十一(jyuuichi)12十二(jyunni)

◇實用例句

可以幫我預約餐廳嗎。レストランを予約してもらえますか。

（resutoran-wo-yoyakushite-moraemasuka）可以幫我叫計程車嗎。タクシーを呼んでもらえますか。

（takshi-wo-yonde-moraemasuka）我想預約下午一點半的機場巴士。午後一時半の空港バスを予約したいです。

（gogoichijihan-no-kuukoubasu-wo-yoyakushitai-desu）請問幾位。何名様でしょうか。

（nannmei-sama-deshouka）三位。三人です。（sannninn-desu）可以幫我取消餐廳的預約嗎。レストランの予約をキャンセルしていただけませんか。

（resutoranno-yoyaku-wo-kyanserushite-itadakemasenka）

其它常見服務與問題

常用單字

整理房間部屋掃除(heyasouji)衣服清洗ランドリー(ranndori)投幣洗衣機コインランドリー(koinnranndori)自動販賣機自販機(jihanki)行李寄放荷物預かり(nimotsu-azukari)客房服務ルームサービス(rumusabisu)吸菸室喫煙所(kituennjyo)

◇實用例句

房間需要打掃嗎？部屋掃除いかがでしょうか。

（heyasouji-ikagadeshouka）可以寄放行李嗎？荷物を預かってもらえますか。

（nimotsu-wo-azukatte-moraemasuka）鑰匙不小心忘在房間裡了。部屋に鍵を置き忘れました。

（heyani-kagiwo-okiwasure-mashita）請問吸菸室在哪裡。喫煙所はどこですか。

（kitsuensho-wa-dokodesuka）

