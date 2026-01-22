專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
日本旅遊剩一堆零錢怎麼處理？達人教１招秒解決，不怕尷尬還有莫名快感
近年來日本成為國人最愛的旅遊勝地，但在當地購物時常會收到大量零錢，特別是日幣１円硬幣最令人頭疼。這些零錢不僅攜帶不便，在結帳時拿出來慢慢算也往往讓人感到尷尬。對此，旅日達人林氏璧分享了一個既方便又快速的解決方案，讓遊客能輕鬆解決零錢問題。
日幣零錢花不完怎麼辦？
日本旅遊中消費付現金，難免會產生零錢，但回國前花不完怎麼辦？林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日本自動販賣機幾乎都不收１円硬幣，直接拿一堆零錢給店員購物又需要花時間點算，讓人感到不好意思，這時就建議前往超商消費。
日本零錢處理方法
林氏璧表示，許多超商會有自助結帳機器，只要將零錢一次投入，機器就會自動計算金額，他在返國前就於LAWSON超商清掉了價值166円的10円和１円硬幣，「有種莫名的快感哈哈」。
但他也提到，雖然大多數超商和超市的自助結帳機都能使用，但全家便利商店的自助機台似乎是無法用現金的。此外，他也建議，可以保留５円和50円硬幣，作為參拜神社時使用。
網友分享相關經驗
文章曝光後，立刻引發討論，網友們紛紛留言：「自從cashless之後在超商超市甚至買門票大部分都可以suica走天下，零錢變很少了」「去辦退税會一直生新的硬幣出來，煩死」「我都在店員面前拿銅板給他們，他們其實也還好，有的店員還會協助你」「有同感，我這幾天拿到的零錢，也都是去LAWSON超商自助結帳用掉了」。
也有許多人分享其他處理零錢的方法：「我跟先生拚命投販賣機消化零錢」「我在東橫inn用自助check in機器的時候也可以丟零錢，也是清掉了一堆零錢」「上週在成田機場靠近61登機門突然看到有一台Pocket Change也索性把惱人的１円日圓全部丟入儲值到西瓜卡」「上個月第一次去關西機場才知道有奇妙的機器！在免稅店結帳時付一把零錢，機器會自動計算，差額再刷信用卡，回家時就沒有叮叮噹噹的硬幣了」「遊樂園或海洋館那種投進去會轉圈圈的捐錢箱，已投錢，小孩很愛玩」。
▲日本許多超商或超市的自助結帳機台可投零錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
林氏璧
網址：https://www.facebook.com/share/p/18n2B3iX2V/
