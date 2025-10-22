不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
日本好奇妙，居然沒有早餐店!日本人早餐吃什麼?(西式早餐篇)
應該有很多人來日本旅遊時發現日本沒有像台灣的美而美或豆漿店之類的早餐店，那麼日本人早餐都吃什麽呢?這次我們潛入東京一般家庭的厨房，詳細介紹大家日本人早餐都吃些什麽。
早餐，到底是日式早餐派多還是西式早餐派多？
入住日本旅館時，早餐必須選擇日式或者西式。普通家庭也會區分日式和西式。在參與調查的20名日本人中，日式早餐派和西式早餐派 ，幾乎各占一半。我們採訪了其中一位住在東京的「西式早餐派」M太太。
西式早餐基本上是麵包、鷄蛋、優格這三大黃金組合。
M太太最先準備的是煎荷包蛋。鷄蛋是超市買的，16個1組，大概是200日圓（2018年售價）。雖然M太太今天的早餐是煎荷包蛋，但是有時候也會吃玉子燒或者水煮蛋。
配菜都是新鮮的蔬菜！
煎荷包蛋期間順便準備配菜。像台灣這些沒有生吃蔬菜習慣的國家，可能會覺得很驚訝，但是M太太準備的配菜像番茄、高麗菜和萵苣等葉菜類都是不加熱吃的，而是直接生吃。據説色彩的搭配也是重點。這裡順便提一下，在日本番茄不是水果而是蔬菜。
吐司切成6片或者8片
煎荷包蛋期間，還可以順便把土司放到烤吐司機裡。很多日本人早餐都吃土司，雖然也有人去麵包店買，但是大部分人是在超市買的。超市裡擺放著種類豐富的白麵包，有口感軟綿又有咬勁的土司、有山型的土司、也有加了裸麥、葡萄乾、核果等土司。M太太一般都是買最簡單的白土司。
在日本，1斤的白土司（約350~400g）有切成4片、6片、8片的。在關西（大阪、京都等）4片、5片和6片的厚切比較受歡迎，而在關東（東京、橫濱等）則是8片等的薄切更受歡迎。M太太選擇的是8片裝，理由是早上剛起床的時候薄切比較容易吃。
麵包一般抹果醬、奶油或者乳瑪琳。超市裡有草莓、藍莓、橘子等色彩豐富的果醬。而最近在日本由於奶油的價格飛漲，所以很多人就換成乳瑪琳。M太太家的餐桌上則準備著果醬和乳瑪琳，吃的時候想抹什麽就抹什麽。
在優格裡加入香蕉！
最後準備優格。有的人選擇小盒獨立包裝的優格，M太太則是選擇400~500g的大盒優格再按人數平分。優格和土司一樣種類繁多，也有加入益生菌的等等。一盒大概是150~200日圓。M太太會在優格裡加入切成薄片的香蕉！有時候還會放上一些蘋果。
飲料準備的是紅茶。把茶包放在杯裡，加入熱水和牛奶。這次採訪的M太太即使是夏天也喝熱的紅茶。而配咖啡的家庭，有的喝即溶咖啡、有的則是喝咖啡豆研磨的咖啡。
8分鐘就搞定！
這些就是M太太最常做的早餐。
我們測試M太太從開始做飯到結束，一共用了8分15秒。一些國家的人習慣了在外面買早餐，可能會覺得早上做早餐很辛苦，但是在日本，大部分家庭覺得給一天的活動提供動力的早餐是非常重要的。
小結
日本人最真實的早餐，你覺得怎麽樣呢？跟自己國家的早餐做對比應該會有很多新發現。歡迎來日本品嘗日本的早餐。下次我們繼續講“日式早餐篇”，敬請期待吧！
