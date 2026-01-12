明治舊法復活的街頭屠場？ 新宿26歲男決鬥摔死對手！

哎呀，日本的新宿歌舞伎町本來是燈紅酒綠的夜生活天堂，誰知竟上演這場明治時代風格的決鬥鬧劇。2026年1月8日，警視廳逮捕26歲無業男子淺利風月，

指他涉嫌與40多歲蒙古籍男子合謀，在2025年9月23日凌晨4點左右，於歌舞伎町街頭與30歲男子松田直哉「決鬥」，導致松田頭臉重傷，

送醫後10月12日因腦損引發多重器官衰竭死亡。淺利承認罪行，說「對死者抱歉」，但忘了口角原因，警方用1889年明治時代的《決鬥法》起訴他，這百年舊法罕見上陣，

讓人直呼穿越劇情。事情是這樣的，淺利與蒙古男子事先約定，找上素不相識的松田，因醉酒小事起衝突，雙方同意決鬥。打鬥持續約10分鐘，淺利將松田摔倒重擊頭部，

場面被附近監視器拍下。警方從影像追查，鎖定淺利住所，逮捕時他坦承一切。決鬥法規定，參與者罰2至5年監禁，不論實際打鬥與否，挑戰、目擊或提供場所都違法。

日本最高法院定義為「雙方協議以暴力互相傷害或致死」，這案正好對上。類似案如2017年大阪決鬥判2年，證明這法雖舊但有效。淺利來自千葉縣八千代市，無業狀態，

動機疑似酒後衝動。松田是普通上班族，無前科，這無謂決鬥毀了兩家。網上討論熱烈，有人笑「還以為三國殺才有決鬥」，有人憂「現代還用明治法，治安退步？」。

警方強調，這是嚴重暴力，呼籲民眾理性解決爭端。總之，這決鬥案像老電影情節，提醒大家酒後別衝動，安全回家才重要。

Japhub小編有話說

這淺利決鬥玩過頭，用百年舊法挨告太搞笑了！你有過酒後糗事嗎？留言分享你的化解小妙招，我們一起笑避禍端，記得理性溝通喔～

