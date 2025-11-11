Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本星野OMO酒店優惠｜星野OMO京都/小樽酒店人均$111｜雙11優惠2025

日本星野集團酒店優惠一向是港人追擊的對象，KKday雙11優惠將於今晚（11月11日）晚上9點壓軸推出京都及北海道小樽的OMO酒店優惠，只需輸入相關優惠碼，每人每晚只需$111，優惠低至38折，立即往下睇睇優惠！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

星野OMO京都/小樽酒店人均$111

日本星野集團旗下擁有6個定位不同品牌，當中主打城市便利的都市觀光品牌「OMO」，大賣位置便利、價錢親民，OMO後的數字代表其規模與服務，OMO1為膠囊酒店、OMO3為基本酒店、OMO5屬精品酒店，最高級的OMO7的則為全方位服酒店。今次KKday趁住「11週年慶叠加雙11大折日」最終日，於晚上9點壓軸推出兩間OMO酒店優惠：OMO3京都東寺及OMO5小樽，只需分別輸入優惠碼【D11OMO11】及【D11OMO5S】，每人每晚只需$111！睇返兩間酒店的原價，OMO5小樽較貴，二人入住每位$308起，優惠低至38折；OMO3京都東寺價錢較平，二人入住每位$280，計落都有4折，同樣值得一搶！

廣告 廣告

OMO3京都東寺

OMO5小樽

OMO3京都東寺 鄰近全新teamLab

講講酒店本身，OMO3京都東寺鄰近世界遺產「東寺」，步行至近鐵「東寺站」約2分鐘、到京都站也只需13分鐘，前往京都景點如東本願寺、梅小路公園、京都塔，以至最新的「teamLab Biovortex Kyoto」等都能步行到達！酒店門口設有「曼陀羅藝術」作品、電梯前有「微笑之牆」作品，公共空間OMO base中間設有抄經桌，可動手體驗或打造桌上枯山水，而長條形「Go-KINJO」地圖標示著員工的真心推介店子或景點，能將「口袋名單」一網打盡。客房以溫暖的木材作裝潢為主，設計簡約舒適、帶有日式風情，最細都有170呎，部份更看見五重塔。

OMO 3 京都東寺by 星野集團

優惠價：輸入優惠碼【D11OMO11】，每人每晚$111

SHOP NOW

酒店為了呈現在地魅力，門口設有「曼陀羅藝術」作品、電梯前有「微笑之牆」作品。（相片來源：KKday）

客房以溫暖的木材作裝潢為主，設計簡約舒適、帶有日式風情，最細都有170呎，部份更看見五重塔。（相片來源：KKday）

OMO 3 京都東寺by 星野集團

地址：京都府京都市南區西九条蔵王町11番地6（地圖按此）

交通：JR京都站八條口步行約13分鐘/ 近鐵東寺站步行約2分鐘

OMO5小樽 行3分鐘到小樽運河

至於OMO5小樽，距離小樽運河只有3分鐘步程，以富當地特色的漁歌「SORAN（ソーラン）」為主題，分為南館及北館，其中樓高3層的南館更是由市內指定歷史建築「舊小樽商工會議所」翻新而成，提供復古的Superior Room以及簡約的Twin Room等，滿足不同喜好的住客。

OMO 5 小樽by 星野集團

優惠價：輸入優惠碼【D11OMO5S】，每人每晚$111

SHOP NOW

提供復古的Superior Room以及簡約的Twin Room等，滿足不同喜好的住客。（相片來源：KKday）

OMO5小樽距離小樽運河只有3分鐘步程。（相片來源：KKday）

OMO 5 小樽by 星野集團

地址：北海道小樽市色内1丁目6-31（地圖按此）

交通：JR「小樽」站步行約9分鐘/ 從小樽運河步行約3分鐘

更多相關文章：

雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼

雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？

雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表

雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋

雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場

雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處

雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店

雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券

雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇

雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350

雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利