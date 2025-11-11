日本星野OMO酒店優惠｜星野OMO京都/小樽酒店人均$111｜雙11優惠2025

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
日本星野集團酒店優惠一向是港人追擊的對象，KKday雙11優惠將於今晚（11月11日）晚上9點壓軸推出京都及北海道小樽的OMO酒店優惠，只需輸入相關優惠碼，每人每晚只需$111，優惠低至38折，立即往下睇睇優惠！
星野OMO京都/小樽酒店人均$111
日本星野集團旗下擁有6個定位不同品牌，當中主打城市便利的都市觀光品牌「OMO」，大賣位置便利、價錢親民，OMO後的數字代表其規模與服務，OMO1為膠囊酒店、OMO3為基本酒店、OMO5屬精品酒店，最高級的OMO7的則為全方位服酒店。今次KKday趁住「11週年慶叠加雙11大折日」最終日，於晚上9點壓軸推出兩間OMO酒店優惠：OMO3京都東寺及OMO5小樽，只需分別輸入優惠碼【D11OMO11】及【D11OMO5S】，每人每晚只需$111！睇返兩間酒店的原價，OMO5小樽較貴，二人入住每位$308起，優惠低至38折；OMO3京都東寺價錢較平，二人入住每位$280，計落都有4折，同樣值得一搶！
OMO3京都東寺 鄰近全新teamLab
講講酒店本身，OMO3京都東寺鄰近世界遺產「東寺」，步行至近鐵「東寺站」約2分鐘、到京都站也只需13分鐘，前往京都景點如東本願寺、梅小路公園、京都塔，以至最新的「teamLab Biovortex Kyoto」等都能步行到達！酒店門口設有「曼陀羅藝術」作品、電梯前有「微笑之牆」作品，公共空間OMO base中間設有抄經桌，可動手體驗或打造桌上枯山水，而長條形「Go-KINJO」地圖標示著員工的真心推介店子或景點，能將「口袋名單」一網打盡。客房以溫暖的木材作裝潢為主，設計簡約舒適、帶有日式風情，最細都有170呎，部份更看見五重塔。
OMO 3 京都東寺by 星野集團
優惠價：輸入優惠碼【D11OMO11】，每人每晚$111
OMO 3 京都東寺by 星野集團
地址：京都府京都市南區西九条蔵王町11番地6（地圖按此）
交通：JR京都站八條口步行約13分鐘/ 近鐵東寺站步行約2分鐘
OMO5小樽 行3分鐘到小樽運河
至於OMO5小樽，距離小樽運河只有3分鐘步程，以富當地特色的漁歌「SORAN（ソーラン）」為主題，分為南館及北館，其中樓高3層的南館更是由市內指定歷史建築「舊小樽商工會議所」翻新而成，提供復古的Superior Room以及簡約的Twin Room等，滿足不同喜好的住客。
OMO 5 小樽by 星野集團
優惠價：輸入優惠碼【D11OMO5S】，每人每晚$111
OMO 5 小樽by 星野集團
地址：北海道小樽市色内1丁目6-31（地圖按此）
交通：JR「小樽」站步行約9分鐘/ 從小樽運河步行約3分鐘
