只有春天才看得到這極致美景！電車與櫻花同框美照拍攝景點7選
美好的櫻花季節將至，在粉嫩櫻花的妝點下，平時習以為常的街景、市容都會變得煥然一新，看著電車從櫻花林蔭道疾駛而過的景象，更是讓人心中不自覺驚嘆「這就是日本！」。在日本你可以看見電車在櫻花的陪伴下從油菜花田駛過，或是電車與東京晴空塔®、隅田川沿岸櫻花同框的都會風景等等，隨手一拍都是能上傳社群的話題美照，也能讓人一眼就看出是在日本當地所拍到的櫻花風景，即使不是鐵道迷也都為此美景癡迷。一起來看看東京7個電車＆櫻花絕美攝影景點，用另一個風格來品味日本的春天！
首圖：西武鐵道提供
1.搶先賞櫻！京濱急行電鐵與三浦的河津櫻
三浦海岸站～三崎口站之間河津櫻花（照片提供：京濱急行電鐵）
從東京站搭乘京濱急行電車約1小時半即可抵達神奈川縣三浦海岸站，在每年2月中旬到3月上旬這段時間是河津櫻的花開盛放期。和染井吉野櫻等其他櫻花品種相比，河津櫻的花色更為鮮艷飽和，且更早開花。
在京濱急行電鐵「三浦海岸站」前到小松池公園這條約1公里長的道路上有1,000棵河津櫻樹，花季時會被櫻花點綴得美麗動人，京急電鐵列車的鮮紅與河津櫻花的粉豔互相襯托，呈現出鮮明光亮的花季風景。靠近車站這邊還可以欣賞到櫻花以及行駛於高架橋上的京急電車喲。
三浦海岸站的河津櫻（照片提供：京濱急行電鐵）
三浦海岸站前到小松池公園這條路在每年2月中旬開始會舉辦「三浦海岸櫻花祭（三浦海岸桜まつり）」（2022年停辦）。這段期間會有三浦市特產品販售及各式各樣的表演、夜櫻點燈等等，邀請來訪遊客共襄盛舉。
小松池公園
〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田
2.能同時看見東武鐵道電車、隅田川沿岸櫻花、東京晴空塔(R)的著名景點
照片提供：東武鐵道
從東京站搭電車和地下鐵約20分鐘可抵達淺草站，沿著車站旁邊的隅田川走就會來到著名的人氣賞櫻景點－隅田公園。在隅田川是墨田區與台東區的分界線，墨田區一側有約343棵櫻花樹，台東區一側則有約600棵櫻花樹，每年在3月下旬到4月上旬這段開花季節時，就能看見隅田川兩岸約1公里長的櫻花林蔭道被點綴得夢幻繽紛的美麗畫面。
照片提供：東武鐵道
隅田公園最值得一提的地方就是可以同時看到櫻花、東京晴空塔(R)，以及橫越隅田川的東武鐵道這三者同框的難得畫面，只有在櫻花季中才能看到這般珍貴的光景，稍微走幾步就能拍到不同風格的風景，推薦來這邊拍照時可以多嘗試不同的構圖，找找最喜歡的角度和畫面哦。
每年伴隨櫻花盛開，這邊也會舉辦「隅田公園櫻花祭（隅田公園桜まつり）」（2022年停辦），會有路邊攤、太鼓表演等等，晚上還有夜櫻點燈可以欣賞。
Sumida-ku, Tokyo
淺草
3.從井之頭公園站月台欣賞以繁櫻為背景的京王電鐵
照片提供：京王電鐵 2017.4.7井之頭公園
從東京站搭電車約30分鐘可到的井之頭恩賜公園，是東京都內數一數二的著名賞櫻景點，園內種植了約400棵櫻花樹，其中有200棵位於湖畔，將水岸周邊點綴得粉嫩嬌豔。櫻花的品種也很多種，快一點的大概每年3月上旬就會開花，隨後染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻等也會按順序逐漸盛開。
從最靠近井之頭公園的車站－京王井之頭線「井之頭公園站」的車站月台，可以看見站外的櫻花與電車同框的珍貴美景，也能拍出非常漂亮的照片，是東京都內少見可以在車站月台上賞花的地方，讓前來井之頭公園賞花的人們直到上電車前最後一刻都能繼續賞櫻。
照片提供：京王電鐵
京王線的「三鷹台站」到「井之頭公園站」之間也能欣賞到電車從滿開的櫻花樹旁疾駛而過的畫面，如果搭電車經過這段區間推薦可以留意一下車窗外的美景哦。
1, Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo
吉祥寺
0422-47-6900
4.穿梭在新井藥師前站周邊粉嫩櫻花大道的西武鐵道
照片提供：西武鐵道
從東京站搭電車約40分鐘左右可以到西武鐵道新宿線的「新井藥師前站」。車站周邊到了春天會有一整片的櫻花絕景。在車站附近有一條叫做中野通的街道，連接中野站北口到哲學堂公園約2公里的路程，沿途種了整排的櫻花樹，一齊綻放的景象相當壯觀。而在此般漫天粉櫻間疾駛而過的電車更是難得一見的畫面。西武鐵道的黃色列車在粉嫩淡白的櫻花的襯托下更為顯眼，看起來就像是動畫場景一樣叫人難忘。
照片提供：西武鐵道
另外，在新井藥師前站周邊的「哲學堂公園」、「新井藥師公園」也是相當有名的賞櫻景點。在新井藥師公園，每年4月上旬都會舉辦「中野通櫻花祭（中野通り桜まつり）」（2022年停辦），會有各種表演和夜間點燈等等，相當熱鬧。新井藥師前站周邊的櫻花在每年3月下旬到4月上旬這段期間是最佳觀賞期。
▼看影片遊玩西武鐵道▼
新井藥師公園
〒165-0026 東京都中野区新井5-4
5.蒸汽火車與長瀞櫻花同框的珍貴光景～秩父鐵道「秩父SL PALEO Express」
蒸汽火車與長瀞櫻花同框的珍貴光景～秩父鐵道「秩父SL PALEO Express」
從東京站搭電車約2小時抵達的埼玉縣秩父郡長瀞町，是獲選為「日本櫻花名所100選」的賞櫻名景點，鐵路沿線周邊種植了約3000棵櫻花樹，每年3月下旬開始各處皆會逐漸盛放，將長瀞這座小鎮點綴得風光明媚。
其中「長瀞站」到「上長瀞站」這段區間是蒸氣火車「秩父SL PALEO Express」的行經路段，冒著蒸氣的火車從成排櫻花樹間行駛而過的畫面有著滿滿的日本古風味，這般懷舊又浪漫的畫面在日本也是極為少見的。
2022年3月19日開始每個週末及國定假日都會有一班「秩父SL PALEO Express」來回班次運行。
浦山口站的風景（照片提供：秩父鐵道）
每年3月下旬開始會舉辦為期1個月的「長瀞櫻花祭（長瀞桜まつり）」（2022年預計於3月23日～5月8日間舉辦），晚上點燈之後會呈現與白天截然不同的景色。除了長瀞之外，在秩父鐵道沿線也有不少地方可以看到櫻花和蒸氣火車同時出現的畫面喔。
6.鮮黃車廂與粉嫩櫻花美麗對比的夷隅鐵道
照片提供：Manabu Kusahara
從東京站搭電車約1小時半車程可以來到位於千葉縣的夷隅市，在市內的「大原站」到夷隅郡大多喜町的「上總中野站」之間有一條連接兩地的當地鐵道「夷隅鐵道」。
從夷隅市內的「新田野站」附近開始沿線各處都會有油菜花田和櫻花共存的美景，每當只有單節車廂的夷隅鐵道電車從兩者之間穿梭而過時，能看見鮮豔的車廂與腳下的油菜花、背景的粉嫩櫻花3者好似在爭豔般的絕美畫面，宛如拼圖風景畫一般讓人印象深刻，在日本是非常受到鐵道迷喜愛的人氣景點。
想要同時欣賞到櫻花與油菜花的話，可以在3月下旬到4月上旬這段時間前來。如果願意走遠一點到夷隅郡大多喜町的「大多喜站」來，還能參加當地舉辦的「大多喜櫻花祭（大多喜さくらまつり）」或是鐵路沿線其他不同的櫻花主題活動（2022年尚未決定是否舉辦）。※活動相關資訊請洽詢各觀光協會。
7.行駛在黃色絨毯與粉色花園之間的小湊鐵道
照片提供：（公社）千葉縣觀光物產協會
從東京站搭電車約1小時可抵達千葉縣市原市，此處有一條與隔壁的夷隅郡大多喜町相接的小湊鐵道，每到春天沿線有超過10個地方會有被譽為房總半島春天象徵美景的美麗油菜花盛放，為小湊鐵道吸引不少人氣。
其中在市原市內的「飯給站」附近有能同時欣賞到油菜花和櫻花的地方，而且除了可以看見一般電車從開得嬌豔的油菜花與櫻花之間行駛而過，由蒸汽車頭牽引的「房總里山小火車（房総里山トロッコ列車）」也同樣會行經此地（房總里山小火車不會停靠飯給站），可以享受最為恬靜、純樸的日本田園風景。櫻花與油菜花的花期大約是在每年的3月下旬到4月上旬之間。
結語
在日本意外地能找到不少行經著名賞花景點的電車鐵道，為櫻花更增添一股活力風采，也是日本春天限定的當地絕景，推薦想要蒐集日本特色風景美照的人找機會去踩點追拍喲！
