施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
日本晚上可以逛什麼？內行人推薦７點後「必去這地方」：爽吃３折生魚片
到日本旅行的旅客，除了享受觀光景點與在地文化，尋找經濟實惠又美味的美食更是行程重點。近日一名網友分享，只要掌握日本超市晚間７時後的折扣時段，各式美食從８折到對折不等，不僅能省下大筆預算，還能品嘗道地美食，引發網友熱烈討論，紛紛分享自身購物經驗。
日本超市生熟食晚間７點打折
一名網友在PTT以「日本超市晚上生熟食折扣很敢給」為題發文，表示他每次到日本玩，晚上行程一定安排當地超市，因為晚間７時過後，生鮮熟食區會進行折扣，包含生魚片、便當、炸物、涼菜及烤串等品項，均會貼上折扣標籤，折數從８折至對折不等，再搭配１罐日本飲料，就能享受經濟實惠的宵夜，而這狀況也讓他感到好奇，「日本的超市折扣都給這麼大嗎？」
網友分享日本超市美食優惠
這則貼文引發網友熱烈回應，紛紛分享購物經驗，「不然就要丟掉啦，就算１折回收，成本也加減賺」「看到工作人員一邊貼折扣貼紙，旁邊的人一邊跟在後面拿」「３折買到生魚片真的爽吃」「有買過買一送一的日式炒麵」「上次去沖繩買到便宜和牛，爽啊」「上次去買到１盒燒烤雞心，應該有20顆，才台幣不到50元，超級便宜」「蠻多窮遊的都是靠這個，搶了日本主婦的確幸」「我是都買來當宵夜，帶回旅館微波」。
台灣超商優惠好康
不過也有網友指出，台灣的超市和超商有提供類似優惠，「我們也有友善食光」「全聯快過期的麵包，都打對折起跳」「乞丐食光65折也不差，大賣場快過期熟食也是對折賣」「台灣超商的東西其實也很好吃，搭配上打折後，CP值很高」。
▲日本超市便當若白天沒賣完，晚間７點過後會打折。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
檢舉亂丟垃圾有獎金！抓到「３違規」最高可領３成，違規者罰6000元
比UNIQLO還好逛！外國人來台超愛買「１服飾品牌」，價錢便宜、品質佳
全聯買一送一快筆記！零食、米、衛生紙130款，必搶人氣唰嘴米果
出國網卡推薦買哪個？10大eSIM排行榜曝，第１名網速快、24小時真人客服
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
預訂1人入住竟偷偷塞6個！中國遊客在日民宿搞破壞，房東淚訴真相！網怒轟：日本不歡迎這種奧客！
日本大阪最近出現了一起超荒謬的民宿糾紛，一名中國上海遊客在Airbnb上預訂民宿，明明說只有1個人入住，沒想到入住後竟然「默默地變成6人」！
日本人真的很拼命工作？在日外國人分享日本工作實況！
說到「社畜」一詞就讓人想起日本上班族對上司鞠躬哈腰、深夜拼命加班的畫面，到底日本人上班是否真的如此辛苦？這麼拼命是為了什麼？將這些看在眼中的在日外國人們又是怎麼想的呢？實際在日本工作時又有遇到哪些狀況呢？來看看大家的意見吧！ （本文訪問部分為疫情前個人經驗分享，不代表本網站立場，亦不代表全日本的現象）
銀山溫泉實在太迷人！東北5種特色溫泉的觀光客經驗談
東北地區是將古早日本的優點傳承至今的地區，在東北地區中有各種不同的溫泉，且範圍廣至從溫泉勝地到山中僅有一家溫泉設施。雖然溫泉可以療癒身心，但與溫泉習習相關的風俗或是環境等，有許多地方都讓外國遊客感到很驚訝。這次為大家介紹在東北溫泉中，外國遊客感到驚訝的5件事情。 ※以下皆為受訪者的個人意見
親子好去處｜香港自然生態美食一日遊人均$120起！暢遊馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落、夜探螢火蟲、歎深井燒鵝
愛探索香港生態親親大自然的朋友，有抵玩旅行團推介！KKday早前推出香港自然生態美食一日遊旅行團，人均只需$120起，暢遊３大打卡熱點，包括馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落，以及到尖鼻咀夜探螢火蟲，行程還會帶大家食深井陳記花園燒鵝酒家，。旅行團於9和10月共舉辦9團，逢星期六、日及紅日出發，要報名就要趁早！
臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團行程合集！阿正背囊大公開、妹姐天空步道發軟蹄 海雲台電影大道無全智賢手印因為唔夠錢？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。上星期日9月14日播出第8集，二人參加了永安旅遊7日6夜韓國浦項與釜山周遊之旅，此團賣點為凌晨機往返，玩足6日，團費每位$2,899，另加機場稅$960連6天小費$840，共計每人只需$4,699，除了三餐需自費，無其他附加項目，性價比高，非常吸引！
泰國爆紅吐舌旺星人有新夥伴，「吐舌貓星人」登場！有貓鬍小細節，可愛到想捏一下
還記得在4月時，網上有顆可愛的「吐舌狗狗掛飾」爆紅，現在這個來自泰國的品牌推出新品，「吐舌貓貓掛飾」，可愛的模樣令人很搶購！
佐敦逾40年老字號糖水店「佳佳甜品」 總店結業 月底將於白加士街/銅鑼灣連開兩店
開業逾40年的佐敦老字號糖水店「佳佳甜品」，主打平民價品嚐各式傳統中式甜品， 自2016年連續9年獲得米芝蓮推介 ，是不少本地食客及遊客的人氣熱店。今日店家突發於社交媒體發文，寫道「佐敦舊舖將於9月17日起停止營業」，令一眾熟客大感震驚。幸好店家透露全新總店將於佐敦白加士街開幕，而另一間銅鑼灣分店亦會同時在9月底開幕，延續逾四十年的傳統風味。
雲地利台｜跑馬地豪宅 入場3房呎價約2萬元
跑馬地，一個兼具寧靜舒適與熱鬧煩囂的地段。今集參觀區內的雲地利台，便是一個旺中帶靜的屋苑。樓盤由鷹君發展，於1985年落成，樓齡大約40年，已完成部分大維修及翻新項目，例如已更換升降機、翻新大堂及外牆等。 參觀放盤位於A座，屬屋苑的入場單位，採3房1套間隔，實用面積1185平方呎，叫價2388萬元，呎價約2萬元。今集介紹的A座1樓1室，實用面積1185平方呎，採用3房1套間隔，叫價2388萬元，呎價約2萬元，為屋苑入場單位。業主購入單位後曾裝修全屋，雖然裝修已有近20年，但定期翻新使其保養良好，採用木紋地磚、白色牆身和簡約木色家具，設計簡約不過時，略作修繕即可入住。 位業主於2006年以800萬元購入，若以現價售出，帳面獲利1588萬元，升值近2倍。以2388萬元叫價，承造7成按揭需716萬元首期，月供約7.5萬元，月入要求約15萬元。租金回報方面，呎租45元推算，月租約5.3萬元，扣除管理費後回報率約2.4厘，略低於市場平均2.6厘。 延伸閱讀： 雲地利台 更多樓市影片
觀塘美食｜叁拾士多觀塘店搬遷重開 聯乘本地醬料老字號 全新形象「綿香研究所」登場
開業8年，憑魚肉燒賣及芫荽醬油等自家食品爆紅的叁拾士多，其位於成業工業中心的觀塘總店，今年5月因飽受歲月洗禮無奈停業，店主當時亦透露將於區內覓舖搬遷。事隔數月，店主近日就於社交媒體宣布，觀塘店已經正式試業中，並聯乘本地醬料老字號「綿香」，以全新形象「叁拾士多 by 綿香研究所 」登場， 繼續堅持香港製造。
在我心中，你是獨一無二 ｜首部A.I.生成連續短劇開播 劇中A.I.演員開IG與粉絲互動
香港電視界首部AI生成青春校園愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》於9月15日登陸myTV SUPER及TVB Plus。由TVB Plus製作、myTV SUPER出品，每集不超2分鐘，由A.I.演員鄭柏然Owen、曾子悠Luna及何灝瀧Hugo主演。
王毅晤波蘭外長：中歐應共同抵制反對濫施關稅
轉到波蘭華沙訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅，當地時間周一與波蘭副總理兼外長西科爾斯基會談並舉行中波政府間合作委員會第四次會議。王毅表示，波蘭是此次歐洲之行的最後一站。幾天來，同歐洲朋友廣泛交流，對當前歐洲面臨的挑戰感同身受。濫施關稅違反國際貿易規則，損害各國正當利益，中歐應共同予以抵制反對。面對單邊霸凌，妥協沒有出路，為虎作倀終將損害自身利益。國際形勢愈是複雜動盪，中波、中歐愈要秉持建交初心，堅持夥伴定位，加強團結協作，維護自身正當權益和國際公平正義。中方引述西科爾斯基表示，波方高度重視對華關係，波方堅定奉行一個中國政策，願充分發揮好波中政府間合作委員會機制作用，加強各層級交往，拓展經貿、人文等各領域交流合作特別是新能源汽車等大項目合作。關稅戰無視世貿規則，損害產供鏈穩定，不符合任何一方利益。當前國際治理體系已不能適應國際力量對比變化，波方重視中方提出的全球治理倡議，願同中方加強溝通協作，推動改革完善全球治理體系。雙方就烏克蘭危機交換意見。王毅闡述中方勸促談的原則立場，支持一切有利於和平的努力，表示中方願繼續同波方等有關各方密切溝通，推動達成全面、持久、有約束力的和平協議，構建
Alo Yoga手袋索價兩萬蚊？價錢媲美LV Speedy，這款運動品牌頂級牛皮手袋系列有市場嗎？
Alo Yoga 最新推出的手袋系列，定價竟高達兩萬媲美 LV！ALO 近年走勢強勁，找來 Kendall & Kylie 姊妹代言，更邀來 BLACKPINK Jisoo 擔任品牌大使，2024 年更被指「重創」Lululemon，成為新世代最喜愛的瑜伽服飾品牌之一。
思樂冰喺香港沒落原因惹熱議 網友細數原因比呢啲原因玩死？
最近有網民於網上討論區發帖，查問思樂冰於香港沒落的原因，樓主回憶兒時打完波一定去買，拿個空杯自己去按部汽水機好開心，懷念當年那份簡單快樂。帖文一出，立即引起網友熱論，有人指衛生跟保養麻煩是致命傷，有人認為競爭激烈也是主因，直言思樂冰已成過氣飲品，食客轉而追捧手搖飲品！立即睇
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
ChatGPT 三年使用報告出爐：寫作輔助最多人用、年輕人貢獻近一半對話量、非工作對話激增
OpenAI 日前聯合哈佛大學發布了 ChatGPT 上線三年以來首份使用報告，它基於 150 萬則脫敏對話記錄，總結了 ChatGPT 誕生以後人們使用 AI 的各種變化。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
魚食譜｜梅菜蒸鯇魚腩
鯇魚有好多小朋友都覺得好腥，加上甜梅菜同蒸可以癖腥味，啲汁撈飯都好好食。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
《港樓》沙田第一城中層兩房零議價420萬沽 呎價1.38萬
世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，新近錄得沙田第一城成交，單位為40座中層H室，實用面積304平方呎，屬兩房一廳間隔，座向東南望內園景，單位獲買家「零議價」420萬元承接，實用面積呎價13,816元。 據了解，原業主於2017年4月以455萬元購入上址，持貨八年至今沽售，賬面虧蝕35萬元離場，單位期內跌8%。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
特朗普專機與Spirit客機空中險遇 飛行員遭紐約空管怒斥：別玩iPad了
【彭博】— 周二，當一架載著美國總統特朗普飛往倫敦的波音747飛機穿越紐約著名的擁擠空域時，Spirit航空公司的一架客機與之擦身而過，距離近得令人不安。Bloomberg ・ 15 小時前
美聯馬泰陽：施政報告添樓市上升動力 上調非本地生限額料帶動未來24個月租金升10%至15%
最新一份《施政報告》今日出爐，當中提及多項有關土地發展及樓市的措施，美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽認為，《施政報告》一系列措施涵蓋豪宅、租務及北部都會區發展，將為本港樓市增添上升動力。當中的優化「新資本投資者入境計劃」，將對豪宅市場帶來強勁支持，預計明年逾3,000萬元住宅註冊量有望創31年新高；放寬院校非本地生比例將持續推升租務市場，未來兩年租金有望再升10%至15%；至於加快北部都會區建設，帶動新增人口和企業落戶，將持續提升區內物業價值與投資吸引力，料發展商加快區內推售新盤及去庫存。 自2024年3月重啟以來，「新資本投資者入境計劃」截至今年8月底已錄得1,963宗申請。但若與2004年至2015年間的平均申請量每年約3,700宗相比，仍有明顯增長空間。，上一次投資移民涉資於住宅物業的金額累計超過420億元，而今次計劃截至今年2月底，雖累計投資逾100億元，但當中流入樓市的金額甚少。馬泰陽相信，是次優化措施將住宅成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元，料有助吸引高質投資者，並刺激豪宅市場交投 馬泰陽又預期，新措施料推升全年數字至約1,600宗，按年增長9%，創近4年新高；明AASTOCKS ・ 17 小時前
《港樓》天后半新樓DIVA再錄蝕讓成交 中層三房戶1,280萬沽 持貨11年跌6.7%
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，新近錄得天后半新樓DIVA蝕讓成交，物業為中層A室，單位實用面積約717平方呎，屬三房連主人套房設計，望向東北面開揚景，新近獲買家以1,280萬元承接，實用呎價17,852元。 蔡嘉駿表示，原業主原以1,400萬元放售，最終減價120萬元成交，減幅約8.6%。 據悉，原業主於2014年3月以1,372萬元，一手向發展商購入樓花單位，持貨11年帳面損失92萬元，期間帳面跌價6.7%。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前