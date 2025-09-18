日本晚上可以逛什麼？內行人推薦７點後「必去這地方」：爽吃３折生魚片

到日本旅行的旅客，除了享受觀光景點與在地文化，尋找經濟實惠又美味的美食更是行程重點。近日一名網友分享，只要掌握日本超市晚間７時後的折扣時段，各式美食從８折到對折不等，不僅能省下大筆預算，還能品嘗道地美食，引發網友熱烈討論，紛紛分享自身購物經驗。

日本超市生熟食晚間７點打折

一名網友在PTT以「日本超市晚上生熟食折扣很敢給」為題發文，表示他每次到日本玩，晚上行程一定安排當地超市，因為晚間７時過後，生鮮熟食區會進行折扣，包含生魚片、便當、炸物、涼菜及烤串等品項，均會貼上折扣標籤，折數從８折至對折不等，再搭配１罐日本飲料，就能享受經濟實惠的宵夜，而這狀況也讓他感到好奇，「日本的超市折扣都給這麼大嗎？」

網友分享日本超市美食優惠

這則貼文引發網友熱烈回應，紛紛分享購物經驗，「不然就要丟掉啦，就算１折回收，成本也加減賺」「看到工作人員一邊貼折扣貼紙，旁邊的人一邊跟在後面拿」「３折買到生魚片真的爽吃」「有買過買一送一的日式炒麵」「上次去沖繩買到便宜和牛，爽啊」「上次去買到１盒燒烤雞心，應該有20顆，才台幣不到50元，超級便宜」「蠻多窮遊的都是靠這個，搶了日本主婦的確幸」「我是都買來當宵夜，帶回旅館微波」。

台灣超商優惠好康

不過也有網友指出，台灣的超市和超商有提供類似優惠，「我們也有友善食光」「全聯快過期的麵包，都打對折起跳」「乞丐食光65折也不差，大賣場快過期熟食也是對折賣」「台灣超商的東西其實也很好吃，搭配上打折後，CP值很高」。

▲日本超市便當若白天沒賣完，晚間７點過後會打折。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

