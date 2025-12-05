精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
乘客投票推選最佳觀光列車
乘客投票推選最佳觀光列車
鐵道各社都推出了一些很有特色的列車，部份是中長途特急，也有一些是緩行的觀光列車。這已是一種趨勢，不過並非全部都是有特色的，有些徒具形式。要從中找出有趣的列車，不如問問使用者的意見。旅遊網站《エアトリ》訪問了1000多人，其中四分之一受訪者對曾經乘坐過的觀光列車給予正面的評價，該站據排列了「最佳觀光列車」的前五位︰
フルーティアふくしま（JR東日本）
四国まんなか千年ものがたり（JR四國）
伊予灘ものがたり（JR四國）
海幸山幸（JR九州）
四款列車並列首位，它們都取得100%的「滿意度」。有受訪者點名稱讚「四国まんなか千年ものがたり」說，現在的觀光列車都不便宜，這一款難得票價不錯，而能與觀光內容取得平衡。
第二位是JR九州的「はやとの風」，該列車的滿意度是91.7%。
第三位是JR西日本的「奥出雲おろち号」，滿意度是90.0%。
第四位是黑部峽谷鐵道的トロッコ電車，如上圖所見，在紅葉季節乘坐，堪稱絕景。
第五位是JR東日本的「越乃Shu*Kura」，從名字不難看出它是與日本酒有關，它正是新潟支社推出的觀光列車，車內提供各種美酒，還有小型樂隊助興。
其他人也在看
澳門船票優惠｜金光飛航買1送1、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送美食、上網SIM卡
澳門船票優惠又來啦～Klook及KKday推出買去程送回程優惠，原價$346起、折後每程除開只要$86.5！除此之外，KKday有2人同行加送皇玥幸運小禮盒/豬扒包、上網SIM卡等優惠，慳了船票使費，入住澳門酒店就可以豪花一點。提提大家，船票優惠一向都好搶手，大家記得趁早入手！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
北上賞花｜逾6,000棵紫花風鈴木盛開！2小時高鐵直達江門，賞絕美粉紫色花海
冬日既定印象一向都是白皚皚一片，但沒想到在廣東江門新會每年12月都迎來紫色浪漫花海！佔地40萬平方米的江門綠美生態園在12月1日開園，逾6,000株紫花風鈴木陸續綻放，想外遊走走散心，不妨在西九龍搭高鐵到江門，再轉的士前往，約2.5小時就到達～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
珠海親子酒店16選 | 衝出香港！珠海親子遊大激賞：長隆放電兼嘆海景靚酒店！
想帶屋企人去個近近地、又可以玩得盡興嘅短途旅行？珠海絕對係你嘅現代海濱城市首選！呢個城市有靚靚海灘，又有壯觀建築，經濟又好，旅遊資源勁豐富！無論你係想享受陽光沙灘，定係想帶小朋友去盡情放電，珠海都滿足到你！Trip.com ・ 5 小時前
內地部署提升出行通達性 倡開拓紅色旅遊航線
【on.cc東網專訊】中國民航局、文化和旅遊部周三（3日）公布行動方案，提出完善「紅色旅遊」地區的機場布局，鼓勵航空公司開拓相關市場，執飛紅色旅遊航線，並支持符合條件的紅色旅遊地區機場興建計劃，納入「十五五」民航發展規劃重點計劃。on.cc 東網 ・ 4 小時前
歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼
計劃歐遊人士注意，KKday於即日起推出一年一度歐洲鐵路限時75折優惠，既有適用於33個歐洲國家的歐洲鐵路全境通行證，亦有英國、德國、法國、西班牙、奧地利、捷克、芬蘭、希臘的單國通行證，統統都有75折，折後低至$187.8/天，使用日期長至下年11月16日，另可再用信用卡優惠碼，最多減$180，立即往下睇睇8大歐洲鐵路通行證優惠。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 42 分鐘前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超星波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
深水埗私樓車位管理費 $350变$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」更多消息：納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%四叔侄孫蝕賣十個跑馬地車位 養和醫院院長胞姐、副院長接貨據該網友公布的物業公司管理費調整問卷顯示，輝雄管理服務有限公司向金濤閣各車位業戶/佔用人，提出兩種管理費調整方案，其中方案一為增加每月管理費5.4倍（維持聘用管理員）；方案二為增加每月管理費2.6倍（不聘用管理員，改用自動化車場係統，係統工程費用約港幣100,000），並要求車位業主今日（12月5日）前回信，最終結果將依問卷結果而定。文件顯示，金濤閣停車場現時一個車位管理費為每月350元，一個電單車位管理費為每月100元，如果採用方案一，車位管理費將變成每月1,890元，電單車位管理費將變成每月540；若採用方案二，車位管理費將變為每月910元，電單車位管理費將變為每月260元。有網民直言1,890元每月的車位28Hse.com ・ 1 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 4 小時前
陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心
46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。姊妹淘 ・ 1 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 分鐘前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 1 天前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 7 小時前