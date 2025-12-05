乘客投票推選最佳觀光列車

鐵道各社都推出了一些很有特色的列車，部份是中長途特急，也有一些是緩行的觀光列車。這已是一種趨勢，不過並非全部都是有特色的，有些徒具形式。要從中找出有趣的列車，不如問問使用者的意見。旅遊網站《エアトリ》訪問了1000多人，其中四分之一受訪者對曾經乘坐過的觀光列車給予正面的評價，該站據排列了「最佳觀光列車」的前五位︰

フルーティアふくしま（JR東日本）

四国まんなか千年ものがたり（JR四國）

廣告 廣告

伊予灘ものがたり（JR四國）

海幸山幸（JR九州）

四款列車並列首位，它們都取得100%的「滿意度」。有受訪者點名稱讚「四国まんなか千年ものがたり」說，現在的觀光列車都不便宜，這一款難得票價不錯，而能與觀光內容取得平衡。

第二位是JR九州的「はやとの風」，該列車的滿意度是91.7%。

第三位是JR西日本的「奥出雲おろち号」，滿意度是90.0%。

第四位是黑部峽谷鐵道的トロッコ電車，如上圖所見，在紅葉季節乘坐，堪稱絕景。

第五位是JR東日本的「越乃Shu*Kura」，從名字不難看出它是與日本酒有關，它正是新潟支社推出的觀光列車，車內提供各種美酒，還有小型樂隊助興。