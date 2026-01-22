恐怖片場景？日本最可怕車站探秘實錄！

日本有許多都市傳說都發生在鮮少人出沒的荒涼車站，但你或許會好奇，日本這麼熱鬧的國家真的會有那麼荒涼的車站嗎？

答案是有的。

在日本群馬縣上越線鐵路中有個極為冷清的小車站名叫「土合站」，這個車站被網友稱為「鼴鼠車站」，也被視為是全日本最可怕的車站。

據統計，每天在這裡上下車的民眾不到20人，電車約3小時才來一班，會出現在這裡的乘客，除了想爬山的登山客外，多半都是來這個車站「朝聖」的

由於這個小車站沒有專人管理，因而成為一個幾乎不見人影的車站。

為什麼土合站被稱為鼴鼠車站、又為什麼會讓人感覺可怕呢？

除了車站內的旅客少到不行外，這裡的下行月台居然深入地表70公尺之下

如果想要走去月台搭車，得要先走462階台階、143公尺的隧道，然後再往上走24階才能抵達，宛如鼴鼠在鑽地洞一樣，因而得名。

因為要通往月台的路線實在太長，因此樓梯途中甚至還設置長椅供旅客休息

算算時間從入口走到月台，至少要10分鐘，而特別的是土合站的上行往東京方向，卻是個極為普通的地上月台。

為什麼土合站的下行月台會蓋在地下呢？

主要因為上越線由東日本旅客鐵道公司所經營，連接群馬縣和新潟縣。

由於群馬縣是個多山的縣，所以鐵路依山勢興建，而土合站的鐵軌和月台等設施，都興建於地下。

其實在1985年前，土合站上下車的乘客還不算少，但想要通道下行月台同樣要走上一段路，

因此當時的站務員甚至會在列車發車前10分鐘就停止售票，告訴乘客：「不好意思，現在走過去已經來不及了。請搭下一班吧。」

很多人或許會好奇，如果走到下行月台得走這麼久，那為什麼不直接設一個電梯呢？

其實土合站確實有為了電梯預留了設計空間，但可能因為車站的乘客量太少，因此官方表示「從來沒有設置電梯的打算！」

日本網友ピッチブレンド‏則實際拍攝了從驗票口走到下行月台的記錄，即使已經經過快轉處裡，還是有如恐怖片的感覺。

該影片顯示，走進無人看守的剪票口之後，先經過一條細長走廊，接著穿越一扇非常狹小的鐵門，然後就是一條深不見底的超長階梯。

由於這階梯長達幾百階，該網友不斷地向下行走，像是墜入無底洞般，經過好長一段時間才到達月台，期間沒有見到其他旅客。

網友表示自己走了15分鐘，才從入口走到月台。

不過，他為了保持攝影機穩定，所以走得比一般人還慢。

而他分享的影片是經過加速放映的。

來看看網友拍攝的這段影片吧！

光看影片就覺得好可怕，如果你也有冒險的精神，去日本觀光時不妨挑戰這個刺激的小車站吧！