日本最新旅遊警示＋香港旅客日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單

日本一向是港人「返鄉下」的首選目的地，但當地自然災害頻仍，如頻繁地震、冬季強烈大雪，或偶發的政治局勢波動，均可能影響旅程安全。出發前除了規劃行程，更重要是掌握各項緊急求助渠道，確保萬一遇上意外時，能迅速獲得專業支援，讓旅程更添保障。

⭐1月29日更新：日本最新旅遊警示

旅客在出發前往日本前，可透過香港保安局官網的「外遊警示制度」專頁直接查詢日本的最新狀態；目前日本全境雖未列入紅、黑色警示，但對於福島第一核電廠附近區域，黃色外遊警示依然生效。

而保安局於2026年1月的最新資訊中特別強調，自2025年中起針對中國公民的襲擊事件有增加趨勢，加上近期如島根縣（1月6日發生 6.2 級地震）及青森縣等地地震頻繁，特區政府呼籲港人前赴當地應提高警惕並注意人身安全；同時，由於中國外交部已發出「春節期間避免前往日本」的強烈提醒，加上日本近期受極端寒流侵襲導致連場大雪，建議在出發前務必確認最新的交通及安全通報。

旅客在出發前往日本前，可透過香港保安局官網的「外遊警示制度」專頁直接查詢日本的最新狀態。（圖片來源：保安局）

港人旅日求助攻略

在日本遇上緊急事故，最直接的支援來源是日本觀光局（JNTO）的24小時熱線，該服務提供中文、英語及韓語支援，能協助處理意外、突發疾病或翻譯病情。至於香港入境事務處的「協助在外香港居民小組」亦設有24小時熱線「1868」，現時更已開通WhatsApp及WeChat，方便港人在海外透過網絡即時求助。

日本觀光熱線（JNTO）

若涉及刑事案件或嚴重受傷，應直接撥打日本當地的緊急號碼：警察為「110」，消防及救護車則為「119」。在天然災害如地震或暴雪導致交通癱瘓時，建議旅客先透過官方網頁確認最新的乘車資訊或航班動態。

日本當地緊急服務號碼

警察：110

消防／救護車：119

海上保安廳：118

香港政府呼籲在日港人提高警覺，密切留意當地治安狀況。（圖片來源：Getty Images）

此外，建議大家出發前務必購買受保範圍全面的旅遊保險，並在入境處網站登記「外遊提示登記服務（ROTI）」，讓政府在發生大型事故時能主動發送救援資訊。同時，記下中國駐日本各領事館（包括東京、大阪、札幌及福岡等）的緊急聯絡電話，亦是確保自身安全的重要一環。

香港入境事務處海外求助熱線

香港經濟貿易代表部（東京）

外交部領事保護與服務資訊

中國駐日本使領館

大家出發前，下載入境處應用程式，可隨時得到第一手資訊。（圖片來源：香港入境事務處）

入境處表示，如港人遊日時發生意外，可致電海外求助熱線。（圖片來源：YouTube@香港入境事務處）

