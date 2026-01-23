朝日台AD墜落砸傷路人！ 人氣節目AD疑過勞霸凌！

哎喲，這事兒鬧得電視圈雞飛狗跳！2025年12月10日，日本朝日電視台六本木總部發生悲劇，一名年輕員工從大樓高處掉下來，當場沒了氣息，還砸傷一名路過的倒楣鬼，左肩掛彩。

事後查出，這位20多歲的助理導播（AD）是外包製作公司的派駐人員，專門幫忙熱門綜藝《マツコ&有吉 かりそめ天国》，也就是大家熟知的松子和有吉那檔搞笑脫口秀。

節目停擺快兩個月了，內部傳聞滿天飛，說是職場壓力大到爆，搞得大家人心惶惶。想像一下，那天六本木正熱鬧，聖誕燈飾閃閃發光，突然「砰」一聲，路人尖叫四起。

警方趕到現場，發現墜落點得爬牆才能上去，初步斷定不是他殺。但日媒挖深了，爆出這名AD生前忙到吐血，年底製作高峰期，長時間加班是家常便飯。

日本媒體業過勞問題老生常談，這次又戳中痛點。還有傳聞說，他可能遭職場霸凌，雖然電視台一口否認，但員工私下議論紛紛，氣氛超低迷。

節目《松子和有吉的假想天國》本來是朝日台的王牌，從2015年開播，收視率穩穩的，松子貴婦的毒舌和有吉弘行的吐槽，笑翻一堆觀眾。

誰知這意外一來，原定1月9日的特別篇臨時喊卡，到現在還沒復播跡象。高層在新年慶祝台裡奪下收視三冠王時，基層員工卻心情複雜，畢竟墜樓地就在員工餐廳那層，

誰不覺得背脊發涼？電視台公關只說顧及家屬心情，不便多談，內部調查也低調進行。最讓人揪心的，是主持人松子貴婦的反應。這位跨性別藝人，本名松本松子，

以圓潤身材和關心後輩聞名，私下超疼員工。事件後，她在其他節目露臉，網友眼尖發現她瘦了一大圈，眼神空洞，情緒明顯down到谷底。傳聞她對電視台處理方式失望透頂，

甚至考慮辭掉主持棒，讓粉絲捏把冷汗。松子在2026年1月某直播中，被問到此事時，只淡淡說「很難過」，但那憔悴模樣，誰看誰心疼。電視台趕緊否認辭職傳聞，說一切如常，

但節目何時回歸，還是霧裡看花。朝日電視台這幾年風頭正健，2025年拿下年度收視冠軍，但這事件像顆不定時炸彈，戳破了媒體業的華麗外殼。

過勞文化在日本根深蒂固，厚生勞動省數據顯示，2025年勞動糾紛案破萬，許多涉及娛樂圈。員工餐廳那層，現在氣氛詭異，大家避談這事，但心裡都明白，工作壓力不是鬧著玩的。

Japhub小編有話說

哇，這故事聽完心情複雜，職場壓力大到這種地步，誰不怕？希望電視台能好好調查，給大家一個交代。

如果你有類似經驗，記得多找人聊聊，別悶著。來留言分享你的解壓小秘訣吧，一起撐過去！

