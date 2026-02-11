為什麼大家都愛逛東京老街？讓你愛上東京老街的10個理由

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
多數人對東京第一個印象是繁華忙碌的大都市，新穎現代化的建築、總是不斷更迭的流行趨勢和關注不完的新話題。但是東京各地也有許多洋溢著樸實恬靜的生活步調的老街，日語通稱為「下町」的地方; 近年來一些老街區域並沒有因為時代的變遷而逐漸沒落，反而異軍突起愈來愈受人歡迎，不僅日本人也愛上去老街探訪，亦是各國遊客旅遊時熱絡造訪的行程之一。老街(下町) 有哪些鮮明的特色?有什麼讓人流連忘返、還想再訪的魅力之處呢?請看接下來的介紹 。
東京的老街(下町) 有哪些區域?
東京的老街區「下町」一詞源自於江戶時期，地勢較高的丘陵台地區域被劃分為「山の手」(以中文的說法大約稱之為上城區)，主要居住者為幕府將軍、各階達官顯要、大寺院…等，周邊則居住著中、下級…等武士階級的人。而大多數的平民百姓則在地勢較低的區域居住，稱之為「下町」(中文稱為老街)。東京都23區內較具代表性的下町(老街)包含了日本橋、京橋、神田、下谷、淺草、本所、深川…等地，另外，在東京23區以外的新市鎮也有被稱為下町(老街)的地方，像是葛飾區的柴又、大田區和品川區的沿海區一帶。現今，充滿庶民生活氣息和擁有許多古早懷舊風情的谷中地區也被認為是下町(老街)。
會讓你從此愛上東京老街區的10大理由 :
理由一 : 緩慢的步調、樸實的生活氣息
離開匆忙緊湊的市中心，走進有著屬於自己緩慢生活步調、人情味濃厚的老街，會讓人不自覺地放慢了腳步，和當地人踩著同樣節奏的步伐，在老街舊巷弄之間穿梭，能讓置身其中的旅人們都能釋放累積已久的緊蹦感與壓力，讓心沉澱下來去發現自己不曾體會過的風景、觀察當地人生動又純樸的日常生活景象以及感染老街恬靜的生活氣息，很多人還能重溫到台灣早期社會純樸的美好情懷。
理由二: 最美的風景，人情味滿溢的老街
到訪過老街的人們一定對當地店家、居民的熱情和親切的招待留下深刻且美好的印象!很多的老街區保留了早期街坊鄰里的純樸民情，熱情好客的店主人總是以親切的笑容與接待溫暖了無數人的心; 也總是能處處感受到當地人熱心又真摯的人情味。隱約傳來的叫賣聲、店家與顧客們的說笑聲、或是街坊鄰居的聊天聲…等減少了都會之中的冷漠感，能讓人感到放鬆自在，令許多人對老街留下美好印象，願意下次再重遊老街。
理由三 :物價相對便宜、當地人採買日常和購物的好去處
老街地區因房價相較於東京其他區域地段便宜，因此位於老街區周邊開設的店舖或是商店街所販售的商品、美食定價更為親民。最受觀光客喜愛的上野「阿美橫」不但能夠買到新鮮便宜的物產食品，另外像是 藥妝、生活用品雜貨…等琳瑯滿目的商品都有著經濟實惠的價格，讓人容易忍不心失心瘋掃貨。許多老街如「淺草老街」、「上野阿美橫」、「谷千根」、「巢鴨」、「月島」…等的周邊也林立遍佈著許多價廉味美的飲食店、餐廳，每間都是人氣滿棚! 而且在老街、商店街上還能找到不少兼具便宜和美味的銅板美食小吃，如果想要規劃一趟省錢的血拼或是美食之旅的話，絕對要走一趟老街行程!
理由四 : 許多隱身於老街巷弄間的道地傳統美味
老街也是東京美食重要發源地之一，走一趟老街隨處都能尋覓到許多代表下町老街風味、令人垂涎的美味小吃與料理，無論是經營數十年的小店或是傳承數代、擁有百年開業歷史的老店數不勝數。價廉味美、善用在地食材入饌、吃得到當地「家常味」、其他地區還不太容易吃得到的就是這些在地庶民美食的特色，因此深受當地人喜愛，許多店家、食堂每天未開張店外就已大排長龍，在假日時更是吸引愛好美食的饕客從各地前來朝聖，每間都深藏不露，每一家都好吃!
巢鴨老街不只是「老奶奶的原宿」，美食也是一籮筐! 從出了巢鴨地鐵站開始沿路的餐廳食堂、小吃約逾50間，有長輩、小孩們都愛吃的古早味點心、菓子、平價的日本家常料理食堂還有米其林級美食; 而谷中銀座商店街上的炸牛肉餅總是勾起無數人的食欲; 淺草老街上多間令人讚不絕口的百年美味鰻魚飯; 來到柴又老街上絕對不可錯過的名物「草糰子」; 清澄白河滿載蛤蠣的江戶傳統鄉土料理「深川丼」;超過50家店以上的月島文字燒街…等等，吃都吃不完的店家餐廳和無數個隱藏版美食等待著眾饕客吃貨去品嘗!
理由五 : 遍布百年歷史的寺院、蘊含東西方文化薈萃之美的建築文物
東京的老街區和台灣早期的街市構成很類似，老街區中心幾乎都會坐落著一座寺廟或是神社，並以寺廟、神社為當地百姓生活聚落和信仰的中心，逐漸發展出蓬勃的商圈。這些地區都曾經擁有繁華榮景的歷史，各地也都可見到橫跨百年歷史、雄偉壯麗的神社寺院風采和建築工藝之美，例如江戶時代以「淺草觀音寺」為商業中心和庶民文化、娛樂發源地的淺草區，醒目大紅燈籠上寫著「雷門」二字的淺草觀音寺絕對是最富盛名的東京印象，也是訪日遊客們東京旅遊必排的景點地標之一。而柴又老街上的「柴又帝釋天」全木造建築結構工藝，莊嚴又氣勢恢宏、絕對會讓你讚嘆不已; 上野東照宮供奉著江戶時代德川幕府的三代將軍，其富麗堂皇的金色外觀十分光彩奪目，完全襯托出幾代大將軍的風範與豪情。
從明治維新西化運動開始、歷經大正、昭和時代至今，日本不斷的接受西式文化與新思維，老街區上也逐漸出現了許多融合東西方的「和洋折衷」風格建築，有著洋溢歐風浪漫的華美元素，同時又保留著日式的庭園或室內結構，讓老街區更增添美麗的風采。例如坐落於台東區、鄰近上野的「舊岩崎邸庭園」就是保留明治時代西洋建築以及和室構造的國家重要文化遺跡之一。而谷千根地區寧靜的住宅區內也有一棟大正時期建立的「根津教會」，水藍色的外觀和極具歐美建築特色的尖屋頂也是不可錯過的巡禮景點之一; 路上更有至今仍「叮叮」聲作響的懷舊「都電荒川線」路面電車從身邊溫吞地行駛而過，穿梭在縱橫交錯的老街巷弄之中。這些日西合壁、新舊兼容的古跡建築與文物，更把這些老街區寫滿了故事。
理由六 : 傳頌千古的文學名作與文豪的凝聚地
東京的「下町」地區有著多采多姿的風俗文化與濃厚的市民生活氣息，提供了許多作家、詩人、藝術家…等文壇大家豐富的創作靈感來源，是取材的活躍地之一，有許多影響近代藝術文學風潮與膾炙人口的名作就在下町地區發祥並傳頌千古。明治時代的最知名的大文豪「夏目漱石」、「森鷗外」、著名的日本小說家「小泉八雲」、首位獲得諾貝爾文學獎的日本人「川端康成」、大正浪漫時代的代表畫家「竹久夢二」…等人的生平也跟下町息息相關; 有出生、就學、工作地、創作的場景取材地、舊居遣址、長眠地…等許多生活過的足跡，更有許多知名的老店是因為這些文豪大家曾造訪過而聞名千里; 而「森鷗外」的「鷗外記念館」、「竹久夢二」的「竹久夢二美術館」也位於谷千根地區。因此若喜歡日本藝術文學的人千萬不要錯過到循著這些歷史來一趟深度的巡禮。
理由七 : 新店紛紛入駐，與老店毗鄰而立新舊交織的多樣風貌
近年來，在充滿懷舊韻味的老街區上不斷涌現新店家與企業品牌進駐，有國內外知名品牌店進駐、例如清澄白河寧靜的老街上就坐落著美國知名的「Blue Bottle」藍瓶咖啡日本一號店以及多間具特色的職人咖啡店，讓清澄白河搖身一變成了時髦的咖啡街區代表。或者是從小在下町老街成長的年輕族群又回到自己最熟悉也是最懷念的土地上扎根並展開追求自己的夢想，像是手工藝職人店、生活雜貨選物店、餐廳、咖啡館、文具店、青年旅館…等各種生活面向的店舖，而這些店家、品牌也因地制宜，在保留當地的老屋、舊倉庫或老澡堂的結構特色下改造成充滿設計感和文創氣息的新空間。經由各大媒體的宣傳曝光，重新讓老街區在年輕人之中燃起話題、探訪人潮絡繹不絕，並為老街注入的新活力; 同時也讓愈來愈多的外國遊客們到東京遊玩時必定會安排老街的旅遊行程，親自體驗這懷舊又時髦的交錯感。
理由八 : 可以買到日本職人匠師打造、獨一無二的物品
在台灣、日本都紅透半邊天的日劇《下町火箭》、《陸王》劇中對日本職人匠師的細膩描繪，讓看過劇的人都印象深刻且深受感動。前者是下町之中的一家製作火箭零件小工廠以追求卓越、並以精湛的技藝在幾度面臨破產倒閉危機之下最終獲得成功; 而後者則是堅守幾代傳統手藝的足袋屋，在面臨老商號生死存亡之際力求轉型的激勵故事。兩者在各自的產業領域努力著，但都擁有同樣對職業的熱誠、對商品的專注、以及對品質的堅持，這就是職人的精神!傳承老品牌的店舖們守護著專業的技藝的同時又追求革新，這也吸引了許多年輕世代的新職人紛紛加入，近期最著名的就是有著新興職人之街稱號的「蔵前」為最受年輕人的歡迎。
許多老街區巷弄之中隱身著各領域行業的職人匠師所開設的店舖及工作室，像是金工、陶器、鐵錫器、木工藝、編織品、皮件、飾品等各類的生活道具、書寫文具以及茶品、咖啡、巧克力、各類美食…等職人，他們不一定是知名品牌，甚至不為廣大的民眾所知，但是這些職人匠師所製作的成品不但工藝品質極佳、設計精心別緻又獨一無二、極具個人風格，讓許多人都為之著迷，買來收藏自用或是送禮都是都是品味之選。一些店家的職人們甚至不藏私地開設手作課程或是教學工坊，讓有興趣的人也能一起互動與體驗!
理由九 : 貓迷的尋貓聖地
訪懷舊老街、邊找尋貓咪的蹤跡已是貓迷們趨之若騖的行程之一! 造訪老街街道時，不時就能與貓兒邂逅，有時正在高高的圍牆上覷視著往來的行人，或是正在慵懶的享受著午后溫暖的陽光，又或者突然就能遇見一隻貓咪悠哉地從眼前閒晃過，和行人們一同散步在老街的街道上。
一些店家也飼養著的可愛店貓，儼然已成為吸引顧客光臨的招牌看板，例如「谷中銀座商店街」的也是著名的貓街之一，在此處可以捕捉到貓兒足跡的比率相當高，商店街上還有多家店的招牌都以貓咪為形象，還有商店販售許多貓咪造型的商品，或是以招財貓造型的甜品…等。在老街逛街之餘除了低頭尋找貓咪的身影，不妨也可以抬頭看一下店家精心設計的招牌或是屋簷上可愛有趣的貓咪公仔!
理由十 : 洋溢著歡樂氛圍的祭典、老街市集
東京的老街區自古就是一般平民老百姓生活居住的重鎮，因此各地都有保留從江戶時代承襲下來的傳統文化及節慶活動，例如每年四月春暖花開時分在東京淺草寺外的老街上都會舉行從江戶時代流傳至今、重現花魁遊街盛況的「一葉櫻祭」活動; 每年五月舉辦的江戶三大祭之一的「淺草三社祭」也是以淺草神社為出發點，百座神輿集聚、眾多民眾紛相爭著抬神輿，並在周邊的老街巷弄巡遊、展開無比熱鬧的慶典活動; 到了7〜8月期間更是許多老街區和商店街舉行祭典的最高峰，像是聞名海內外、高圓寺的阿波舞祭，各地商店街的七夕祭、盆踊、涼祭會…等，除了能觀賞到傳統的儀式表演之外、美食小吃、促銷活動…等，還能感受到繁華忙碌的都會中所沒有的濃厚節慶氣息。
而許多的老街上也會定期舉行文創、跳蚤市集…等，像是每年歲末年初才會開市的世田谷老街百年舊貨市集就是東京都內相當盛大且流傳百年的市集之一。每次不論是祭典或是市集活動總是迎來數十萬甚至上百萬來自國內外的觀光人潮一起前來現場共度多采多姿的過節氣氛，相當值得在各祭典開辦期間前來一訪!
風靡東京當地人、外國遊客都為之著迷的散步街區 : 下町(老街)
老街承載著數百年的歷史流轉積澱出的豐富風土人文事物，神社寺廟的祭典活動、歲時節令的民情風俗、歷久彌新的建築藝術和文學名作、市井職人懷著「匠人之心」與精湛技藝所完成的手工藝品、濃濃的人情味、井然有序卻又悠然閒適的生活步調、更有無數具當地特色又價格親民的料理美食，是能滿足吃貨們口腹的寶地、也是省錢實惠的購物首選之處，每次造訪後總能讓人久久難忘，計劃下次再訪!若尚未領略過老街迷人魅力的人，非常推薦空個半天或一天的時間走入老街漫遊，發掘到有別於東京大都會五光十色下的不同面孔，感受在地居民最真切的生活樣貌，絕對會讓你的旅程回憶收穫滿滿，回味無窮!
文/蹦蹦小姐 (蹦蹦走跳東京的小日子)
