重啟5小時警鈴東電煞車！ 控制棒拔出52支輻射疑雲？

哇，這運氣也太背了吧？日本東京電力公司本來高興地宣布柏崎刈羽核電廠6號機重啟，這是自2011年福島核災後，時隔近15年首度復機，結果運轉不到6小時，就出狀況了。

2026年1月21日晚間7點左右，機組正式啟動，開始拔出控制棒讓核反應逐步進行。誰知22日凌晨12點28分，警報突然大響，作業人員趕緊停手。

現在東電說，反應爐穩定，沒輻射外洩，但得先調查清楚才能繼續。柏崎刈羽核電廠位在新潟縣，是全球裝機容量最大的核電廠，總共7個機組，總輸出超過800萬千瓦。

號機是沸水反應爐，輸出135萬千瓦，從2012年3月起因安全問題長期停擺。這次重啟前，東電花大把時間檢查，1月17日測試控制棒時還發現警報系統異常，

緊急修好後才在21日獲准開機。沒想到拔出52支控制棒（總共205支）後，監控系統又出包，東電懷疑是電氣零件故障，更換後還沒好，只好全停。

東電強調，機組目前處於「臨界」狀態，核分裂反應持續但可控，沒安全隱憂，對環境也無影響。他們已通報原子能規制委員會和新潟縣政府，調查團隊正埋頭找原因。

媒體猜測，可能跟電氣系統或操作設備有關，但官方還沒定論。當地居民本來就對重啟有意見，這次烏龍更讓他們緊張，畢竟福島陰影還在。

這廠歷史多舛，2007年中越沖地震時損壞嚴重，停機好幾年。2021年又爆安全漏洞，規制委員會禁重啟到2023年才解禁。

東電花了多年升級防恐和安全措施，這次6號機復機被視為核電復興象徵，沒想到開頭就卡關。網友笑說「重啟比關機還麻煩」，但也有人擔心技術問題。

Japhub小編有話說

哎，這重啟像開車出門就拋錨，東電得加把勁查清楚。核電議題敏感，大家多關注事實，別慌張。如果你對能源有看法，來留言聊聊，一起理性討論哦！

