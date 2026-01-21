【 HK Express 】日本全線航點單程低至 $198

HK Express快閃日本機票優惠，東京、名古屋、大阪、福岡、沖繩、石垣等全線11個日本航點「輕便飛」單程票價低至 $198！今年櫻花花期預計由3月20日開始，是時候飛往日本親身感受櫻花雨和地道美食！

預訂日期：即時至2026年1月22日（23:45）

旅遊日期： 2026年2月23日 至 7月8日 （因各航點而定）

輕便飛單程票價低至 $198: 包括一件隨身物品

經濟飛單程票價低至 $248: 包括一件隨身物品及一件登機行李

隨心飛單程票價低至 $348: 包括一件隨身物品及一件20KG 寄艙行李

—

日期：即日起至2026/01/22

地點：HK Express官網

