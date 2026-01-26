埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

日埼京線驚魂一刻！少年揮剪刀嚇壞乘客沿軌逃命，警方速抓17歲嫌犯

哎喲，這東京的通勤生活本來就夠亂了，沒想到還能更添驚悚！2026年1月23日下午4點多，JR埼京線一輛列車從十條站往赤羽站開去，突然有乘客報警說車內有人拿剪刀亂揮。

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

結果列車緊急停下，大批乘客嚇得從車門跳出，沿著鐵軌狂奔逃生。畫面傳到網上，看起來像災難電影一樣混亂，有人形容大家像骨牌效應，推擠倒成一團。

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

警方趕緊介入，當場抓了17歲的少年嫌犯，罪名是違反暴力行為法，目前還在挖他動機。這少年據說是東京本地人，警方調查發現他帶了把家用剪刀上車，沒特定目標，

廣告 廣告

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

就在車廂裡揮來揮去，嚇壞周圍乘客。幸好沒人受傷，列車也沒出大問題，但安全起見，埼京線、湘南新宿線和京濱東北線全線暫停約1小時，影響上萬通勤族。

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

網友po的照片顯示，鐵軌上人頭攢動，大家低頭快走，場面超緊張。東日本鐵道公司事後道歉，說會加強安檢，避免類似事件。這不是第一次JR線出亂子。

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

埼京線以擁擠聞名，過去有過持刀案或騷擾事件，警方常推廣「見義勇為」App讓乘客報警。這次事件讓大家又開始討論公共安全，東京警視廳表示會強化巡邏，

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

調查少年是否有心理問題或家庭因素。據報，他是高中生，動機可能跟壓力有關，但官方還沒證實。東鐵公司強調，列車停駛是標準程序，確保無隱患後才復駛。

埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！

網上有人笑說「日本列車準時神話又破功」，但也有人擔心，萬一真出事怎麼辦。事件後，乘客互助群組熱議，分享逃生心得。

Japhub小編有話說

哇，這事件提醒大家，出門通勤要多注意周遭，見不對勁趕緊報警。如果你有類似經驗，記得分享小Tips，讓大家更安全。來留言聊聊你的JR趣事吧，轉移一下緊張心情！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！