錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！
日埼京線驚魂一刻！少年揮剪刀嚇壞乘客沿軌逃命，警方速抓17歲嫌犯
哎喲，這東京的通勤生活本來就夠亂了，沒想到還能更添驚悚！2026年1月23日下午4點多，JR埼京線一輛列車從十條站往赤羽站開去，突然有乘客報警說車內有人拿剪刀亂揮。
結果列車緊急停下，大批乘客嚇得從車門跳出，沿著鐵軌狂奔逃生。畫面傳到網上，看起來像災難電影一樣混亂，有人形容大家像骨牌效應，推擠倒成一團。
警方趕緊介入，當場抓了17歲的少年嫌犯，罪名是違反暴力行為法，目前還在挖他動機。這少年據說是東京本地人，警方調查發現他帶了把家用剪刀上車，沒特定目標，
就在車廂裡揮來揮去，嚇壞周圍乘客。幸好沒人受傷，列車也沒出大問題，但安全起見，埼京線、湘南新宿線和京濱東北線全線暫停約1小時，影響上萬通勤族。
網友po的照片顯示，鐵軌上人頭攢動，大家低頭快走，場面超緊張。東日本鐵道公司事後道歉，說會加強安檢，避免類似事件。這不是第一次JR線出亂子。
埼京線以擁擠聞名，過去有過持刀案或騷擾事件，警方常推廣「見義勇為」App讓乘客報警。這次事件讓大家又開始討論公共安全，東京警視廳表示會強化巡邏，
調查少年是否有心理問題或家庭因素。據報，他是高中生，動機可能跟壓力有關，但官方還沒證實。東鐵公司強調，列車停駛是標準程序，確保無隱患後才復駛。
網上有人笑說「日本列車準時神話又破功」，但也有人擔心，萬一真出事怎麼辦。事件後，乘客互助群組熱議，分享逃生心得。
Japhub小編有話說
哇，這事件提醒大家，出門通勤要多注意周遭，見不對勁趕緊報警。如果你有類似經驗，記得分享小Tips，讓大家更安全。來留言聊聊你的JR趣事吧，轉移一下緊張心情！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 18 小時前
NHK大河劇代役女王爆紅路！ 白石聖ゼクシィ婚紗女孩！
話說回頭，白石聖這位女孩的星途，簡直像一場街頭偶遇的浪漫劇情。高二暑假，她在原宿竹下通り被星探相中，從此踏入娛樂圈。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵
Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea店於1月25日正式結業，隨即已經傳來新舖由Alo Yoga接手。這個於2007年創立於美國洛杉磯的高端瑜伽服飾品牌，外國一線名人Kendall Jenner、亞洲區有BLACKPINK Jisoo以及BTS Jin也是代言人之一，也是「瑜珈界愛馬仕」Lululemon的強勁對手。如果Alo Yoga真的在香港開店，一眾Alo迷就可以親臨店舖試衫！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日
台北一向都是港人快閃首選旅遊地，如想跟上潮流，朝聖Alex Honnold成功挑戰徒手攀登的台北101，就要好好把握Trip.com即將推出的台北機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
雨中聲援波索納洛 巴西利亞逾千人集會遇雷擊釀89傷
（法新社巴西利亞25日電） 巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷。波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。法新社 ・ 16 小時前
勞工處今起兩周特別執法 針對新工程建築地盤
【on.cc東網專訊】勞工處今日(26日)起展開為期兩周針對新工程建築地盤的全港性特別執法行動，重點針對高處工作、高風險工序及機械和作業裝置(如吊運設備、動力升降工作台等，以遏止不安全作業。on.cc 東網 ・ 23 小時前
油尖旺電壓驟降 多人被困升降機
【on.cc東網專訊】今日(26日)早上10時19分至10時30分，油麻地、尖沙咀、旺角等地區發生多宗有人被困升降機事件，幸無人受傷。on.cc 東網 ・ 22 小時前
山本由伸入選日本經典賽國家隊 與大谷翔平攜手出征
（法新社東京26日電） 世界大賽最有價值球員（MVP）山本由伸今天入選日本世界棒球經典賽（World Baseball Classic）國家隊，與洛杉磯道奇隊友大谷翔平一同為國效力。含山本由伸和大谷翔平在內，日本隊陣中有7名現役美國職棒大聯盟（MLB）球員。法新社 ・ 19 小時前
氣炸南乳雞翼
儲糧必備嘅雞翼，雞翼可以變出多種味道。Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
重啟5小時警鈴東電煞車！ 控制棒拔出52支輻射疑雲？
這運氣也太背了吧？日本東京電力公司本來高興地宣布柏崎刈羽核電廠6號機重啟，這是自2011年福島核災後，時隔近15年首度復機，結果運轉不到6小時，就出狀況了。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
氣炸椒鹽豬扒
買了一包荷蘭豬梅扒嫌佢太薄身，唔啱當扒咁鋸，切成一件件整咗一個簡單版椒鹽豬扒。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
港島徑男子疑口角後不適暈倒 送院搶救不治
今日(25日)下午約2時16分，港島徑第5段近柏傑路一處樓梯位置發生意外，一名男子突然暈倒昏迷，現場人士立即報警。政府飛行服務隊直升機隨後將事主送往東區醫院，送院時需進行心肺復甦，惟經搶救後仍告不治。消息指，事發前該名男子曾與另一男子發生口角，其後感到頭暈並不斷嘔吐，最終陷入昏迷。警方正就事件詳情展開調查。am730 ・ 1 天前
大圍教友廁內猝死 生前任職食環署督察 署方：深感哀痛
大圍一教會發生教友猝死事件。昨日(25日)上午11時26分，警方接獲報案，指其家人在大圍文禮路10號教會一洗手間暈倒。人員接報到場，該名42歲姓何男子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，報案人為事主妻子，兩人結婚逾5年，未有子女。當日一同前往教會出席崇拜活動，期間事主報稱肚痛不適，於是前往洗手間，妻子見他良久未返感到擔心，四出尋人發現其在廁內暈倒。事主生前任職食環署督察，曾提及需要輪班返夜，當時工作時間不穩定，間中會心口痛，但並沒有求診或檢查，其後已轉回正常工作時間。署方表示，對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供一切適切的支援。am730 ・ 1 天前
旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒 熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】在寒冷天氣下，旺角街頭昨（22 日）疑有人帶同衣衫單薄的小女孩坐地行乞。有市民向《Yahoo新聞》反映，本周四中午約 12 時在奶路臣垃圾收集站，見到一名女子手持紙兜，抱住一名小女孩坐地叫街坊施捨，身旁有一架輪椅。「個女人識講廣東話但係有口音，我叫佢畀返件衫個細著，佢扮唔識聽」，該名熱心市民報警求助，指懷疑有人行乞及虐兒，盼有關部門執法，「希望呢個細路仔以後唔使咁慘」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。am730 ・ 19 小時前
逼前女友「玩SM」 男大生涉強姦侮辱罪遭起訴
【on.cc東網專訊】廣西女大學生與同樣為大學生的男友早前鬧分手，女子為挽留戀情應男友要求吃他的痰液甚至排洩物，惟最終無法挽回戀情。女子報警稱遭強姦和羞辱，男子因涉嫌強姦和強制侮辱罪移送起訴。案件已移交法院，目前未開審。on.cc 東網 ・ 1 天前
美國 37 歲男子示威遭聯邦人員擊斃 當局稱死者持槍接近 分析指手槍被取走後遭射殺︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 美國明尼阿波利斯昨日（24 日）發生致命槍擊案，死者為 37 歲、退伍軍人事務部醫院工作的深切治療部護士普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti），遭美國邊境巡邏隊人員開槍擊斃。死者家屬表示，死者生前非常關心他人，並對特朗普政府在市內推動的移民執法行動感到憤怒。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
農曆新年期間不少港人喜歡到寺廟參拜，為新一年祈求平安好運！環境清幽的大埔慈山寺宣佈2026年年初一至初七（2026年2月17日至2月23日）舉行「新春花供禮佛」，一連7日免費開放予公眾人士進內參與。想在觀音聖像下賞花禮佛、洗滌心靈？要盡快到官網登記預約啦！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
內地男在港當網約車司機 判囚8個月
【Now新聞台】一名內地男子去年在香港做網約車司機，非法載客取酬逾7萬元，判囚8個月。 案件於粉嶺裁判法院判刑。案情指，曾任五年解放軍的39歲被告曾钰霖，去年借取其他人身份註冊，成為「高德打車」的網約車司機，並在香港購買車輛，於去年6月20日至8月21日期間兩個月內行車近700次，賺取逾7萬元，他被控違反逗留條件非法載客取酬以及沒有第三者保險而使用汽車罪。辯方呈上被告其家人和退役軍人同僚求情信，指被告是因財務壓力下犯錯。署理主任裁判官香淑嫻指，被告犯案時間長，性質嚴重，考慮其認罪有悔意，所有控罪刑期扣減三分一並同期執行，判監8個月、取消駕駛執照18個月。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前