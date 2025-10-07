日本掀起「林峯熱潮」！代言月餅被瘋搶、登日雜封面、舉辦首個個人演唱會

在八、九十年代、也是普遍被認為的黃金時代後，沒有很多位香港藝人能紅到日本，但也許林峯已改寫該狀況。自從電影《九龍城寨之圍城》後，這股「香港明星」的熱潮再度攻日。在一班靚佬當中，林峯成功彈出，不但以個人姿態登上當地雜誌封面，首次舉辦個人演唱會，甚至連其代言的月餅都被粉絲瘋搶，果然是魅力沒法擋。

《九龍城寨》今年1月在日本上映，不但成功在全日本超過一千間戲院上映，早在五月就已衝破5億日圓票房，被稱為「大成功」。一班港產靚佬成功攻日，是久未看見的開心事。記憶猶新的，是導演鄭保瑞，連同古天樂、林峯、張文傑、胡子彤五位靚佬，一同登上當地神級雜誌《An An》封面。近年，除了是那些有日本成員的韓國組合，邀請外國人登上封面的日本雜誌少之又少，故此是非常罕見的珍貴時刻。

上月底，日本雜誌《MOVIE STAR》推出11月號，封面就是穿上全白西裝，面帶微笑的林峯單人照，內容也有講到「古老闆」古天樂，以及在當地非常受歡迎的電影場景展覽「九龍城寨光影之旅」，證明林峯的人氣，令編輯部非常信任。

GO WITH THE FLOW 林峯演唱會，是他在事隔九年後再次在香港舉辦個人演唱會，亦在尾場宣布會開啟巡迴演唱會的篇章。乘著《九龍城寨》的熱潮，他再次把人氣推往高峰，因為在日本也獲得極高討論度，於是也宣布將在明年初，於東京Garden Theater舉行兩場演唱會。說不定，會把部分經典歌曲翻譯為日文版？

人氣的另一指標，還有代言商品。 林峯代言的月餅在日本各地開設期間限定店，亦貼滿其帥氣海報，吸引一眾男女粉絲。他的人氣掀起月餅的搶購熱潮，日本人對他的喜愛，連這種「香港和菓子」也樂於嘗試。事業家庭美滿，管家仔一家在這個中秋，總算稱得上是「家好月圓」了。

