衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
日本掀起「林峯熱潮」！代言月餅被瘋搶、登日雜封面、舉辦首個個人演唱會
在八、九十年代、也是普遍被認為的黃金時代後，沒有很多位香港藝人能紅到日本，但也許林峯已改寫該狀況。自從電影《九龍城寨之圍城》後，這股「香港明星」的熱潮再度攻日。在一班靚佬當中，林峯成功彈出，不但以個人姿態登上當地雜誌封面，首次舉辦個人演唱會，甚至連其代言的月餅都被粉絲瘋搶，果然是魅力沒法擋。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
《九龍城寨》今年1月在日本上映，不但成功在全日本超過一千間戲院上映，早在五月就已衝破5億日圓票房，被稱為「大成功」。一班港產靚佬成功攻日，是久未看見的開心事。記憶猶新的，是導演鄭保瑞，連同古天樂、林峯、張文傑、胡子彤五位靚佬，一同登上當地神級雜誌《An An》封面。近年，除了是那些有日本成員的韓國組合，邀請外國人登上封面的日本雜誌少之又少，故此是非常罕見的珍貴時刻。
上月底，日本雜誌《MOVIE STAR》推出11月號，封面就是穿上全白西裝，面帶微笑的林峯單人照，內容也有講到「古老闆」古天樂，以及在當地非常受歡迎的電影場景展覽「九龍城寨光影之旅」，證明林峯的人氣，令編輯部非常信任。
GO WITH THE FLOW 林峯演唱會，是他在事隔九年後再次在香港舉辦個人演唱會，亦在尾場宣布會開啟巡迴演唱會的篇章。乘著《九龍城寨》的熱潮，他再次把人氣推往高峰，因為在日本也獲得極高討論度，於是也宣布將在明年初，於東京Garden Theater舉行兩場演唱會。說不定，會把部分經典歌曲翻譯為日文版？
人氣的另一指標，還有代言商品。 林峯代言的月餅在日本各地開設期間限定店，亦貼滿其帥氣海報，吸引一眾男女粉絲。他的人氣掀起月餅的搶購熱潮，日本人對他的喜愛，連這種「香港和菓子」也樂於嘗試。事業家庭美滿，管家仔一家在這個中秋，總算稱得上是「家好月圓」了。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
27歲Vittoria Ceretti是誰？唯一打破里安納度「25歲定律」的女友、老佛爺生前偏愛的豹系超模
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
其他人也在看
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 小時前
在日本逛街購物一定會碰到＆派上用場的10句實用日語
大家來到日本的行程安排除了看風景、吃美食之外，最重要的就是逛街購物了！而日本人無微不至的服務精神在商店裡也是四處都能感受得到。像是店員在結帳時還詢問是不是要送人的、需不需要包裝等等，讓人感受暖意無限。不過對於不懂日文的顧客來說這些主動的服務可能都會造成緊張、困惑，甚至雞同鴨講的狀況，因此LIVE JAPAN這回要來介紹日本逛街結帳的常見用語，先筆記下來下次在日本結帳被問到這些也不怕聽不懂了！LIVE JAPAN ・ 1 天前
荃灣蜜雪冰城與Donki雪糕大腸菌群超標 食安中心勒令停售
香港食物安全中心於10月6日公佈，兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。食安中心指，涉事樣本結果顯示菌群水平未達法定標準，已立即下令停售相關產品，並要求商戶清理及加強衛生。Yahoo Food ・ 17 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 23 分鐘前
改版車款能否提振銷量引疑慮 特斯拉股價跌
（法新社紐約7日電） 電動車品牌特斯拉（Tesla）今天公布改版車款，起售價格略微調降，以抵銷聯邦電動車稅收抵免取消的影響，但由於市場質疑新車款能否提振銷售，股價不漲反跌。馬斯克（Elon Musk）旗下的電動車製造商特斯拉已開始在公司網站上接受Model 3轎車和中型休旅車Model Y「標準版」訂單，售價約在4萬美元（約新台幣123萬元）或更低。法新社 ・ 1 小時前
日本綜藝曝高收入糗事內幕！越有錢越拉褲子的驚人真相！
年薪越高，失禁率越高！低收入31.6%，高收入衝到47.4%！主持人在節目裡笑翻：「有錢人怎麼這麼不爭氣？」這調查聽起來荒唐，卻戳中不少上班族的痛點。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 1 天前
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
聖士提反附小合唱團奪意大利佛羅倫斯四獎 首支港隊摘「大衛金獎」創歷史
香港聖士提反書院附屬小學合唱團，剛奪得意大利佛羅倫斯國際合唱節四大獎項，成首支香港隊伍奪最高榮譽「大衛金獎」 ，創香港合唱團歷史最佳戰績，也印證本地音樂教育的國際水準。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
圖輯｜象山邨中秋浪漫燈籠陣 430 個傳統燈籠天井交錯 壯觀景象吸引居民打卡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（7日）是追月，在荃灣象山邨今年中秋再有巨型燈籠陣，五彩繽紛的傳統紙燈籠中秋夜起在天井亮燈，清朗月色下，點點微光空中搖曳，成為別具特色的中秋一景，居民街坊、親友鄰里一齊賞月慶中秋，留下溫馨回憶。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
油麻地被指淪色情「沙圈」 警掃黃拘3內地女最老56歲
近日有報道指油麻地碧街港鐵站出口淪為色情交易溫床，每日聚集多名長者長時間打躉，與流連街頭的「企街」妓女形成「色情沙圈」，多名衣著暴露的女子在碧街與砵蘭街一帶徘徊，見到男性經過便會做出口型及手勢「開價」上樓進行性交易，更有80歲老翁直言每月嫖妓多達二十次，更聲稱自備壯陽藥及堅持不使用避孕套，每月開支達七千至八千元。am730 ・ 1 天前
關菊英成Threads討論話題 忠實粉絲PO舊照力撐：第一次聽講不出聲果時驚艷嘅
現年67歲嘅關菊英（菊姐），當年喺劇集《溏心風暴》系列飾演「細契」王秀琴及「攞婆」鍾笑莎Sa姨深入民心，所唱嘅主題曲《講不出聲》及《無心害你》大受歡迎Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 20 小時前