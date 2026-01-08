天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
跨年旅客延誤店員粗心大禍！ 美工刀不翼而飛全停工！
日本關西機場跨年驚魂：店舖美工刀不翼而飛，全場重安檢航班大亂！
哇，日本機場的安全措施嚴到什麼程度？最近關西國際機場就因為管制區內一家店丟了把美工刀，搞得整個航廈雞飛狗跳。2026年1月4日晚間，這事一爆發，機場當局立刻升高警戒，
所有人員得重新過安檢，導致航班延誤或取消，旅客們的跨年行程瞬間泡湯。據報導，這類遺失管制物品的事件雖罕見，但一旦發生，就得全場停擺找東西，影響可大可小。
事情是這樣的，關西機場作為日本第二大門戶，每天吞吐數萬人次，安全規範超嚴。管制區內的店舖，像剪刀、美工刀、酒精這些東西，都列為管制物品，每天得清點好幾次。
一位曾在機場工作的網友分享，當年入職時老闆三令五申：「絕對不能丟管制物！」因為機場像大迷宮，東西不見了得翻天覆地找，連待飛的飛機也得停下讓乘客重檢。
類似事件曾發生在2024年8月的新千歲機場，一把剪刀不見，結果36航班取消、201班延誤，旅客氣炸了。這次關西機場的美工刀事件，疑似是店員粗心遺失，
機場管理方馬上啟動應急程序。航廈內廣播響起，工作人員忙著疏導人群，旅客排長龍等安檢，有人抱怨「本來趕飛機，現在全亂套」。警方介入調查，確認無恐怖威脅後才逐步恢復，
但損失已成事實。網上討論熱烈，有人調侃「日本機場安全過頭，丟把刀像丟炸彈」，也有人讚「寧可嚴格，也別出事」。總之，這件事提醒大家，機場不是逛街地方，管制物品丟失後果嚴重。店家可能面臨重罰，甚至被迫撤出機場，賠償延誤費用。幸好最後找到刀子，沒釀大禍，但也讓人反思安全與便利的平衡。
Japhub小編有話說
哈哈，這美工刀丟失事件聽起來像喜劇，但延誤航班可笑不出來！你有過機場安檢糗事嗎？留言吐槽，我們一起笑解尷尬，記得下次出門多檢查行李喔～
