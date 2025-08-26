日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG

近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？

維他命C的功效：增強免疫力、合成膠原蛋白

維他命C是人體重要的維他命之一，它能促進免疫細胞生成，協助對抗病毒，因此可增強免疫力以及強化身體的防禦屏障。除此之外，維他命C同時也是合成膠原蛋白的關鍵物質，攝取蛋白質或膠原蛋白時，同時攝取維他命C可以幫助身體更好地吸收和製作膠原蛋白。

維他命C

檸檬酸的功效：促進能量代謝、刺激味蕾

檸檬酸，它是一種天然有機酸，人體可自行合成，並非必需營養素。檸檬酸能促進能量代謝，幫助細胞將營養轉化為能量，因此有效減輕疲勞。加上口味比較酸，酸味都有助刺激味蕾提供即時提神效果。雖有部分研究指出運動後補充檸檬酸可能減輕主觀疲勞感，但其實際功效仍需更多科學證據支持。

檸檬酸

治本之道：均衡營養與電解質平衡

要真正改善疲勞問題，需從根本著手。現代人常因壓力大、睡眠不足、飲食失衡導致疲勞。而礦物質，例如鈉、鉀、鈣、鎂等負責維持神經傳導、肌肉收縮等重要生理功能。其中鈉調節體液平衡，鉀維持心跳穩定，鎂促進酵素反應與肌肉放鬆，因此日常飲食中攝取足夠的礦物質，均衡營養才能維持身體正常機能。

要真正改善疲勞問題，需從根本著手。

總結而言，檸檬飲品或許能作為間中的輔助，但不是日常營養補充品或過度依賴使用。保持均衡飲食，包括微量營養素如礦物質，加上充足的睡眠及學會減壓，才是對抗疲勞的根本之道。

檸檬飲品或許可以做輔助用途，但不應過度依賴。

營養師Kathy NG

