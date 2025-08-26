天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
維他命C的功效：增強免疫力、合成膠原蛋白
維他命C是人體重要的維他命之一，它能促進免疫細胞生成，協助對抗病毒，因此可增強免疫力以及強化身體的防禦屏障。除此之外，維他命C同時也是合成膠原蛋白的關鍵物質，攝取蛋白質或膠原蛋白時，同時攝取維他命C可以幫助身體更好地吸收和製作膠原蛋白。
檸檬酸的功效：促進能量代謝、刺激味蕾
檸檬酸，它是一種天然有機酸，人體可自行合成，並非必需營養素。檸檬酸能促進能量代謝，幫助細胞將營養轉化為能量，因此有效減輕疲勞。加上口味比較酸，酸味都有助刺激味蕾提供即時提神效果。雖有部分研究指出運動後補充檸檬酸可能減輕主觀疲勞感，但其實際功效仍需更多科學證據支持。
治本之道：均衡營養與電解質平衡
要真正改善疲勞問題，需從根本著手。現代人常因壓力大、睡眠不足、飲食失衡導致疲勞。而礦物質，例如鈉、鉀、鈣、鎂等負責維持神經傳導、肌肉收縮等重要生理功能。其中鈉調節體液平衡，鉀維持心跳穩定，鎂促進酵素反應與肌肉放鬆，因此日常飲食中攝取足夠的礦物質，均衡營養才能維持身體正常機能。
總結而言，檸檬飲品或許能作為間中的輔助，但不是日常營養補充品或過度依賴使用。保持均衡飲食，包括微量營養素如礦物質，加上充足的睡眠及學會減壓，才是對抗疲勞的根本之道。
更多專欄文章：
點食茄汁先至健康？營養師揭開番茄醬真面目 裡面含量最多竟然不是番茄！｜營養師Kathy NG
「一天8杯水」真的夠嗎？營養師分享喝水量公式及注意事項 喝不夠水可致皮膚暗沉！｜營養師Kathy NG
營養師解密麥當勞最新產品熱量 人氣楓糖班戟漢堡熱量較高！糖分原來藏在「這裡」｜營養師Kathy NG
減肥｜營養師真心話：一個月瘦多少才合理？ 為什麼不可以食少一半當減肥？｜營養師Kathy NG
狂喝蛋白粉可以減肥嗎？營養師解析高蛋白減肥法 破解高蛋白飲食三大壞處｜營養師Kathy NG
為什麼總是睡不好？營養師推薦兩大關鍵營養素，讓你一覺到天亮！ ｜營養師Kathy NG
減肥｜代餐減肥法，真的適合你嗎？營養師揭正確吃法 避免誤墮代餐陷阱｜營養師Kathy NG
減肥｜喝咖啡能夠減肥嗎？營養師教你聰明喝咖啡不傷身｜營養師Kathy NG
上班族留意！營養師推薦5大「超耐放帶飯食材」第三款可保護眼睛｜營養師Kathy NG
水果｜牛油果是減肥陷阱？營養師教你聰明吃「超級食物」｜營養師Kathy NG
減肥｜西柚減肥法真的有效嗎？營養師公開3大地雷｜營養師Kathy NG
自助餐如何回本又不傷身？營養師教你食自助餐三大黃金法則｜營養師Kathy NG
透明質酸有用嗎？營養師告訴你這是智商稅還是美容聖品 ｜營養師Kathy NG
端午糭營養攻略 一隻鹹肉糭要跑18個運動場先消耗到！營養師教你食糭唔怕肥 ｜營養師Kathy NG
營養師拆解菠蘿減肥法：真的能一個月瘦10公斤嗎？｜營養師Kathy NG
營養師推薦5大抗氧化食物！為什麼除了皮膚以外，身體都要抗氧化？｜營養師Kathy NG
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多健康／營養補充品資訊
藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54
蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶
iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？
益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富
低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
Samsung 嘲諷 iPhone 無法摺疊的趣聞
Samsung 最近在社交媒體上發佈了一則趣味短片，藉此戲謔 iPhone 的直板設計，並強調其折疊手機的優勢 […]TechRitual ・ 1 天前
消水腫、美容聖品薏仁大揭秘！生薏米和熟薏米有何分別？中醫師教你自製可口薏米水、薏米美白面膜 一類人慎吃薏仁｜中醫師何慧欣
今日為大家介紹薏苡仁，是夏季常常使用的中藥和食材，也是藥食同源的代表。分別有生薏米和熟薏米。生薏米，未經加工，味甘淡、性微寒。強於利水滲濕、健脾、清熱排膿。對於水腫、小便不利等，均有良效。熟薏米，是炒後的生薏米而成，變得平和。質感比生薏米輕身和鬆散。但更強於健脾、利水滲濕力較弱。如果脾虛泄瀉，效果良好。Yahoo Food ・ 8 小時前
巴黎聖母院鐘樓9月重新開放！限時2日供公眾免費登頂 即睇預約方法
自2019年大火以來，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）經歷了漫長的修復過程，終於在2024年底重新開放，不過其頂部的鐘樓一直「遊客止步」。2025年9月20日，巴黎聖母院的鐘樓終正式對外開放，並在9月20日和21日這兩天提供免費入場，參觀時間從9am至11pm。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
湯水食譜｜雪耳圓肉杞子雙蛋糖水 秋天潤肺糖水 (附影片)
秋天來了 最重要潤肺, 除了湯水可以潤肺之外, 糖水都可以的~~~ 份量: 3 – 4 人 烹調時間: 1小時 15分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
夏日毛孔清零救星！Kiehl’s金盞花神水升級版、肌研台灣限定毛孔緊緻、Inna Organic乳香前導水必收
想要改善這些狀況，第一步就是「調整毛孔與水油平衡」。而化妝水已經不只是單純的補水動作，而是幫助肌膚穩定、後續保養更好吸收的重要開場。這次編輯挑了3款不同路線的毛孔化妝水，無論你是油肌、混合肌還是敏感肌，都能找到適合的清爽選擇！1.KIEHL'S 契爾氏金盞花水&...styletc ・ 23 小時前
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
雞翼食譜｜氣炸土匪雞翼
簡單氣炸十分鐘，就做出X哥土匪雞翼。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
Blue Bottle Studio｜Blue Bottle Studio 10月登陸香港 預約制頂級咖啡體驗
Blue Bottle Studio登陸香港！由Blue Bottle Coffee打造的全球巡迴頂級咖啡體驗企劃「Blue Bottle Studio」將於10月登陸香港！Yahoo Food ・ 1 天前
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元
免費機票，玩轉泰國！泰國觀光局宣布，從9月至11月期間，計劃推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動，送出約40萬張泰國國內免費來回機票。只需持有國際機票入境泰國，旅客便可免費兌換1張來回國內航班機票，目的地包括蘇梅島、布吉、清邁、清萊和喀比等目的地。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
【龍豐】豐搶價 Lancome速效眼部卸妝液 $18/件（即日起至01/09）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Balea精華膠囊 $12/件、Lancome速效眼部卸妝液30ml $18/件、Diptyque香氛皂 34 Boulevard Saint Germain $18/件、Batiste頭髮乾洗噴霧 $22/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
台北溫泉酒店｜烏來全新奢華溫泉Resort 48折優惠！獨棟Villa配備露天風呂、一泊3食人均$2,222起
台北近郊的溫泉勝地烏來，是許多當地人的假日放鬆熱點！今年7月烏來迎來一間奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利‧漫活」，選址在紅河谷的靜謐山水間，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，全館僅設5間獨棟Villa套房與客房，其中3間套房配有獨立露天風呂，可一邊眺望紅河谷，一邊享受溫泉。如今Trip.com正推出48折優惠，1泊3食人均只需$2,375起，下個台北旅遊不妨去烏來泡溫泉兼親親大自然吧！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。Yahoo Food ・ 7 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至09/09）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
浸信會東九龍醫療中心 一站式照顧百萬市民
在九龍東雖然有3間公營醫院應付市民醫療需求，但未有私營醫院為市民提供額外治療選擇。浸信會東九龍醫療中心(EKMC)早前落成，提供多項專科診斷、治療和復康服務，除滿足該區市民日間醫療服務需要外，並改善流程增加效率。am730 ・ 10 小時前
日本102歲人瑞阿久澤幸吉登頂富士山 創最年長紀錄
（法新社東京26日電） 1名罹患嚴重心臟病的102歲日本男性人瑞，已獲認證為登頂富士山的最年長者，但他對此壯舉卻毫不在意，認為這並不特別。阿久澤1月在住家附近登山時摔倒，後來又罹患帶狀皰疹，並因心臟衰竭住院，之後他開始為攀登富士山做準備。法新社 ・ 19 小時前
Aesop「引香水」9.1登場！以「流星」為靈感的新香水，在濃郁的琥珀味裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻辛香
Aesop終於有新香水登場！以「流星」為靈感的香水「引香水」，以溫潤琥珀為底蘊的香氣，在濃郁的味道裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻等味道來點綴，溫暖得來又帶點冰冷的神秘感，喜歡Aesop香水的朋友，相信又會再次被這款「引香水」迷倒。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
越南颱風死亡人數上升 倒塌樹木阻礙救援
（法新社榮市26日電） 颱風「劍魚」（Kajiki）在越南造成的死亡人數上升至3人。當局今天表示，颱風已造成3人死亡，13人受傷，並警告稱，隨著「劍魚」暴雨持續肆虐，8個省份可能出現山洪和走山。法新社 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日限定優惠（只限27/08）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有陳皮豆沙、奶黃流心、伯爵茶奶黃之外，仲有巴西雞中翼每包約1.5磅都係$32！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
八達通辦第二屆「828樂悠節」樂悠咭購物回贈 逾百商戶推優惠響應
銀髮經濟具龐大潛力，近年與其相關的活動亦愈來愈多。八達通宣布舉行第二屆「828樂悠節」，於周四起向樂悠咭持有人派共828萬元的現金回贈，在指定實體店單筆消費滿100元即有8元回贈；大家樂、百佳、稻香、美心等超過120家商戶亦會推出優惠配合活動。八達通表示，今年至今八達通零售消費金額平均每月達21億元，按年升一成，形容銀am730 ・ 10 小時前