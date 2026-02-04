櫻花、梅花、桃花長超像!?教你看懂3種花的差異+賞花景點7選

每年日本在依然寒冷的2月，就可以看見一朵朵小花在枝頭展露，但其實就連日本人也是不太能分辨，枝頭上的到底是梅、桃、櫻哪一種。這次就讓我們來詳解這三種相似又其實大不同的嬌嫩花朵－梅花、桃花、櫻花的差異、分辨方式，以及各自的著名賞花景點等等，下次到日本時，就可以用全新眼光來欣賞這些春天美景囉！

1. 與日本文化有深深關聯的梅、桃、櫻

梅花、桃花（觀賞用品種花桃）、櫻花在植物學上屬於同分類的植物，皆為薔薇目薔薇科李屬，因此外觀相似且不容易區分。

梅花

在日本梅花就像是宣告世人初春降臨的花朵一樣，經常會以插圖的形式出現在日本新年正月的年賀狀上。「梅」這個漢字也常出現在日本的地名、人名中，甚至在日本的家紋、傳統紙牌遊戲「花札」上也能找到梅花的紋樣。

花札（最左及右邊數來第2張是梅花，最右邊一張則是櫻花）

桃花則自古以來就被視為除厄及長壽的幸運物，例如每年3月3日的「女兒節（ひな祭り）」又稱作「桃花節（桃の節句）」，是一個祈求家中女兒健康成長的傳統節日。據說中國的「上巳節」經常會使用桃花慶賀，該節日傳入日本之後也一同將這文化帶至日本中。

桃花

櫻花是正式宣告春天降臨的花朵，在過去是告訴農戶們該是準備插秧時節的信翁，在日本現代則是新學期、新年度開始時的當季代表物。明亮又給人好心情的粉嫩色澤，也是開創新里程的最佳陪伴，在滿開的櫻花樹下賞花更是日本春季最不能錯過的當季盛典。

櫻花

2. 如何區分櫻花、梅花、桃花？

想要同時看見梅花、桃花、櫻花其實是不太可能的，因此想要分辨這三者會建議記住幾個重點最簡單。

①從花瓣形狀、花梗、枝幹來分辨差異

梅花、桃花、櫻花基本上都是5枚花瓣的單瓣花，因此從花瓣數量來算的話其實很難分辨。會建議利用花瓣形狀、花梗長短、枝幹上生長的花朵數量來區分，詳細可見下方圖解。

來源：honokaki design

◆梅花：花瓣前端為圓形，一次只會長一朵花（花朵不會長在一起）

◆桃花：花瓣前端較尖，一次會長兩朵花，且花莖較短

◆櫻花：花瓣前端會有小小的分裂，一次會長多朵花

②在顏色和香氣上也有不同！

◆梅花：顏色大致上分為白、紅兩種，不過其中有會隨著生長而變色的梅花，例如花蕾是粉紅色，開花變成白色、花蕾是白色，開花卻是粉紅色等等。另外還有花蕊部分是淡粉色，僅花瓣末端是紅色的花，其種類更是多不勝數。至於梅花的氣味則是有點類似茉莉花般的柔軟香氣。

◆桃花：花瓣會隨品種或個體差異而有不同顏色，有白、粉、紅三種顏色，甚至還能看到同棵樹開出不同顏色花朵的現象。桃花本身氣味不太明顯，但是花朵和葉子都會有股淡淡的甜香味。

◆櫻花：顏色同樣會因種類或個體而不同，有白色、淡粉色、深粉紅等。櫻花的氣味非常不明顯，即使是把鼻子靠到染井吉野櫻上去聞也聞不太出來。不過也有香氣濃郁、被稱作「匂い桜」的櫻花，但一般日常生活之中很難見到。

梅花、桃花、櫻花三種花的顏色都有深也有淺，甚至顏色完全一樣的也有，因此從顏色來判別是不太準確的。至於香味則是各自不同，建議多靠近聞一聞。

③櫻、梅、桃的開花時期也有差別

雖然梅花、桃花、櫻花都各自有非常多品種，開花時期也會因品種而異，但總體而言是按照梅花→桃花→櫻花的順序在開的。

以九州地區來說，每年大概是1月梅花開，3月上旬桃花開，3月中旬櫻花開。另外也有桃花和櫻花開花期會重疊的地方。

綜觀全日本這三種花的開花期會是：

◆梅花：1月下旬～4月下旬

◆桃花：3月上旬～4月下旬

◆櫻花：3月中旬～4月下旬

並從南依序往北開花。

※每一年的開花期都會有所變動。

往年日本各地的開花時期

往年日本各地的開花時期

3. 日本人賞櫻花、梅花、桃花也有各種方式

那麼日本人又是如何欣賞宣告春季來臨的梅花、桃花、櫻花的呢？接下來就來一一介紹日本人的賞梅、賞桃，以及賞櫻方式。

AVETPHOTOS / Shutterstock.com

◆梅花：日本有許多人會在自家庭院種梅花，所以其實是可以在自己家賞梅的，但也會有舉辦在梅園（種了大量梅樹的庭園）裡的鑑賞會。而梅花開時天氣還很冷，所以日本人常會搭建臨時茶席，品嘗溫暖的抹茶或甘酒來搭配欣賞梅花。

◆桃花：每年在3月3日的女兒節前後能看見日本花店在店門口擺上桃花枝，供人佈置在家庭內、工作場所哩，不但是慶祝桃花節的美麗裝飾，也能十足感受到春意的來訪。有些種植大量桃木的山上、公園等地方也會舉辦桃花祭。

◆櫻花：日本每當櫻花盛開，人們都有著專程前去賞櫻的「花見」習慣，而此賞櫻文化大概是在距今約400年前的江戶時代傳入民間生活中。日本人會在櫻花樹下鋪設野餐墊，坐在樹下享用便當、飲酒、歡談風生的時光也是賞櫻的一大樂趣。

（2020年開始因為新冠肺炎疫情影響，有些地方的賞花活動決定停辦或縮小規模，僅能少人數且短時間賞花。）

4. 典雅梅花的知名景點－偕樂園、大阪城公園

日本各地有著大大小小的賞梅景點，這裡挑了賞花期間比較長的兩個著名景點來做介紹。

①偕樂園／茨城縣

茨城縣水戸的「偕樂園」和金澤的「兼六園」、岡山的「後樂園」同列為日本三名園。據說1842年當時的藩主－徳川齊昭在建造偕樂園時還親自收集梅樹種子並種植在這片庭園內。

現今的偕樂園內約有100種品種、3000棵梅樹，並且因為品種眾多，有些品種比較早開，有些則是比較晚開，因此偕樂園每年都有很長一段時期都能享受賞梅的樂趣。

▸往年開花時期：1月～3月

偕樂園

〒310-0033 茨城県水戸市常磐町1-3-3

從JR水戸站北口搭乘開往「偕楽園前」的公車約15分鐘

029-244-5454

［開園時間］2月中旬～9月30日 6:00～19:00

10月1日～2月中旬 7:00～18:00

［休園日］無

［入園費用］大人300日圓、孩童（國中、小學生）150日圓 ※皆已含稅

②大阪城公園／大阪府

位於大阪都心地帶的大阪城公園擁有約1萬7千平方公尺的梅林，品種約100種，數量多達1270棵，是一處可以欣賞大阪城與梅花同框美景的賞梅景點，有許多人都喜歡拍攝以大阪城為背景的梅花美照。因為梅樹種類多，開花期有早有晚，因此也是可以有很長一段期間可以賞梅去。

▸往年開花時期：1月～3月

大阪城公園

Osakajo, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

大阪城公園

06-6755-4146

5. 大面積的花桃林盛況必看－新府桃源郷、紀之川桃源郷

「花桃」是桃花中專門供觀賞的品種，大面積的花桃林所創造的壯觀盛景非常美麗。這裡要介紹兩個冠上「桃源鄉（理想鄉）」之名的賞桃花景點。

①新府桃源郷／山梨縣

「新府桃源郷」是山梨縣韮崎市中一塊約60公頃的廣大土地，除了種植觀賞用的花桃之外，也有重供食用的桃子。新府桃源郷在山梨縣內算是較晚開花的地方，約4月中旬開始開花，後方的仍有殘雪的南阿爾卑斯山與桃花相輝映非常漂亮，甚至在這裡還能看見富士山及八岳連峰。

▸往年開花時期：4月中旬～下旬

新府桃源郷

〒407-0262 山梨県韮崎市中田町中條3511

自JR中央本線新府站步行約15分鐘

電話：韮崎市觀光協會0551-22-1111（9:00～17:00※12:00～13:00午休、11月1日～3月30日至16:00、12月28日～1月3日公休）

②紀之川桃源鄉／和歌山縣

※示意圖

和歌山縣紀之川市桃山町是日本高級水蜜桃「荒川桃」的生產地。流過這座城鎮的紀之川南邊有一大片桃木林，開花時能將整片地染上粉紅，因為這片桃木林數量實在太驚人，隨便望都好像能看見10萬棵桃花樹，桃源鄉之名絕對當之無愧。

▸往年開花時期：3月下旬～4月上旬

紀之川桃源鄉

和歌山県紀の川市桃山町

JR和歌山線下井阪站步行約20分鐘

電話：荒川桃振興協議會0736-66-1259（週一至週五9:00～17:00）

6. 絕景櫻花到這裡看－弘前公園、千鳥淵、吉野山

日本的櫻花景點多不勝數，因此這裡精選了三個堪稱一生一定要看一次的絕美櫻花景點來做介紹。

①弘前公園／青森縣

青森縣弘前市的「弘前公園」裡有包含枝垂櫻、八重櫻等52個品種、約2600棵的櫻花樹，其中樹齡百年以上的染井吉野櫻更是超過400棵，被選為《櫻名所100選》完全當之無愧。除了與弘前城同框的古典美景外，櫻花瓣落在外壕溝護城河上，將水面染成一片粉嫩的景象「花筏」更是聞名四方。

▸往年開花時期：4月下旬～5月上旬

弘前公園

1, Shimoshiroganecho, Hirosaki-shi, Aomori

中央弘前

0172-33-8739

②千鳥淵／東京都

在皇居西側的千鳥淵綠道沿岸種植了約700公尺長的櫻花林蔭道，一齊綻放時看起來就像是櫻花隧道般夢幻。被染井吉野櫻的淡粉色花瓣給浸染的水面也相當浪漫漂亮。

▸往年開花時期：3月下旬～4月上旬

千鳥淵

2, Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo

半藏門

03-3556-0391

③吉野山、中千本／奈良縣

以山櫻花為主的200種、3萬棵櫻花樹密集生長在下、中、上、奥四個地方，將整座山染成整片白、粉、紅的漸層色彩，是少數可以看到極大範圍櫻花盛開的地方。

▸往年開花時期：4月上旬～中旬

Yoshino-yama

Yoshinoyama, Yoshino-cho, Yoshino-gun, Nara

吉野

0746-39-9237

梅花、桃花、櫻花自古以來就深受日本人喜愛，因此從1月開始至4月都能在日本各處看見這些花朵的蹤跡，為人們拂來一抹明亮的春意。在了解梅花、桃花、櫻花各自的特徵之後，以後你也是日本賞花達人囉！

梅花、桃花、櫻花生長內容監修：阪神園藝株式會社

※每年的開花時期會有所變動。

※活動舉辦日期、內容可能會因故而有所變更。外出請盡量避開人潮並做好防疫措施。