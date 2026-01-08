Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房

位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！

位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行。（相片來源：河津町観光協会 @facebook）

河津櫻2026｜河津櫻介紹

河津櫻屬大島櫻及寒緋櫻自然交雜的品種，顏色偏淺粉紅，花期一般在2月上旬至3月上旬，較其他櫻花品種早一個月開花。由於開花期較早，每年有不少本地人特意前往感受早春的美好。雖然河津櫻花花期較長，賞花期約為一個月，但在河津櫻盛開2星期後便會長出綠葉，所以要把握黃金期前往觀賞漫天粉櫻。

河津櫻屬大島櫻及寒緋櫻自然交雜的品種，顏色偏淺粉紅，花期一般在2月上旬至3月上旬。（相片來源：河津町観光協会 @facebook）

河津櫻2026｜河津櫻花祭介紹

靜岡縣河津町每年舉辦河津櫻祭典，是日本最早的賞櫻盛會，每年吸引逾100萬人到訪！今年河津櫻花祭踏入第36屆，於2月7日至3月8日期間舉行，大家可欣賞共8千棵櫻花樹盛開，包括河津櫻原木及長4米櫻花大道的約850棵櫻花等，晚上6點至9點更會舉行點燈活動，沿路有不少當地農家水果蔬菜與小吃攤位，以及各式各樣的活動，景色十分壯觀，亦充滿祭典氣氛。

今年河津櫻花祭踏入第36屆，於2月7日至3月8日期間舉行，晚上6點至9點有點燈活動。（相片來源：河津町観光協会 @facebook）

屆時可欣賞共8千棵櫻花樹盛開，包括河津櫻原木及長4米櫻花大道的約850棵櫻花等。（相片來源：河津町観光協会 @facebook）

沿路有不少當地農家水果蔬菜與小吃攤位，以及各式各樣的活動，景色十分壯觀，亦充滿祭典氣氛。（相片來源：Getty Images）

河津櫻旅行團推介｜1. 任食30分鐘士多啤梨 3.9起轉戰櫻花之里

此團共有3大方案可選，分別為純玩、包午餐、包午餐及任食士多啤梨，建議選擇最後者，能在伊豆水果公園任食30分鐘當造士多啤梨，午餐包豬扒定食或饅魚飯定食，尤其適合為食人士。行程將到訪小京都修善寺以及「河津櫻花祭2026」，而櫻花祭完結後即3月9日起改去另一賞櫻景點「櫻花之里」。「櫻花之里」位於大室山山腳，佔地4萬平方米、種有約1,500棵櫻花樹，由於品種繁多，花期特別長，當中3月底至4月初正是染井吉野櫻盛開期，同樣看到漫天櫻花的美景。另會視乎交通情況，前往城崎海岸及門脇吊橋，觀賞陡岸斷崖絕景。

【早春限定】河津櫻花祭 × 士多啤梨採摘暢吃 × 修善寺温泉 · 城崎海岸風光一日遊（東京出發）

價錢：$497起

按此經Klook預訂

旅行團可參加河津櫻花祭2026。（相片來源：Klook）

伊豆水果公園任食30分鐘當造士多啤梨。（相片來源：Klook）

會視乎交通情況，前往城崎海岸及門脇吊橋，觀賞陡岸斷崖絕景。（相片來源：Klook）

河津櫻旅行團推介｜2. 伊豆兩大春之祭典：櫻花祭+梅花祭

一次過到訪伊豆兩大春之祭典「河津櫻花祭」和「熱海梅園梅花祭」，當中熱海梅園以日本最早開的梅花而聞名，種有60個品種、469棵梅樹，包括樹齡超過100年的梅花古木，從早梅到晚梅依順序開花，花期特別長。今年將於1月10日至3月8日舉行第82屆梅花祭，能欣賞不同時期的梅花風采，現場亦有足湯、紀念品商店，指定日子有熱海藝妓聯合演藝會、街頭表演、歌謠秀，以及免費提供甘酒等多項精彩活動。此旅行團從東京銀座集散，只有這三個行程，有充份時間賞花，旅客可加$100現採現食30分鐘士多啤梨，盡情品嚐香甜多汁士多啤梨。

日本伊豆賞櫻賞梅一日遊｜河津櫻・熱海梅園・水果公園採草莓｜東京銀座出發

價錢：$493起

按此經KKday預訂

一次過到訪伊豆兩大春之祭典「河津櫻花祭」和「熱海梅園梅花祭」。（相片來源：KKday）

熱海梅園以日本最早開的梅花而聞名，種有60個品種、469棵梅樹，包括樹齡超過100年的梅花古木，將於1月10日至3月8日舉行第82屆梅花祭。（相片來源：KKday）

旅客亦可加$100現採現食30分鐘士多啤梨。（相片來源：KKday）

河津櫻旅行團推介｜3. 同遊竹林小徑+淨蓮瀑布+打卡環路大橋

此團除了到訪河津櫻花祭，亦加插不少大自然及打卡景點，包括有小京都之稱、長約400米的「修善寺竹林小徑」；被選為日本瀑布100選、落差高度達25米的「淨蓮瀑布」；以及「河津環路大橋」，這條二重環狀橋，總長度約1.1公里、高低落差約45米、直徑80米，其正下方的停車場，可以欣賞到環路大橋的全貌，每年2月底3月初約100棵河津櫻同時綻開，是熱門的賞櫻景點。10小時行程走訪4個景點，有點走馬看花，但特別適合想看多幾個景點的旅客。

日本賞櫻巴士一日遊｜竹林小徑、淨蓮瀑布、河津櫻花、油菜花（新宿出發）

價錢：$498

按此經KKday預訂

此團除了到訪河津櫻花祭，亦加插不少大自然及打卡景點。（相片來源：KKday）

每年2月底3月初「河津環路大橋」附近約100棵河津櫻同時綻開，是熱門的賞櫻景點。（相片來源：Getty Images）

被選為日本瀑布100選、落差高度達25米的「淨蓮瀑布」。（相片來源：KKday）

河津櫻旅行團推介｜4. 入住露天風呂客房 適合親子客

此旅行團只有年初四出發一團，行程非常適合親子客，包括河津櫻花祭及熱海梅園祭兩大祭典、牧場親親草泥馬及綿羊等小動物、果園任摘任食士多啤梨、東京德國村欣賞冬季彩燈節、伊豆Wasabi博物館購買山葵產品及一試芥末雪糕等，適合大人小朋友。住宿有質素，入住善寺山水紫明或Marriott溫泉酒店的露天風呂客房、2晚成田Hilton、1晚東京新宿Keio Plaza，團餐有銘柄豬或金目調料理，雖然團費較貴，由每位$12,999起，但以旺季出發來說，值回票價。

東京、伊豆 5天早春賞櫻溫泉之旅 《新春出發: 2026年2月20日(年初四)》河津櫻花祭、熱海梅園祭、1晚溫泉酒店(露天風呂客房)(AJTGW05X)

價錢：$12,999起

按此經永安旅遊預訂

人氣親子景點Mother牧場親親草泥馬及綿羊等小動物。（相片來源：永安旅遊）

果園任摘任食士多啤梨。（相片來源：永安旅遊）

參加河津櫻花祭及熱海梅園祭兩大祭典。（相片來源：永安旅遊）

入住善寺山水紫明或Marriott溫泉酒店的露天風呂客房，相當奢華。（相片來源：永安旅遊）

