日本旅遊別亂殺價！ 內行人曝一地方能議價

在出國旅遊之前，瞭解目的地的文化和習慣是非常重要的，這有助於避免無意間冒犯當地居民！一位網友在《日本自由行討論區》發文詢問，在日本是否需要殺價，以免在不了解當地文化的情況下表現失禮。

網友的提問引起了眾多網友的討論，大多數人表示，在日本的一般情況下，沒有殺價的文化，殺價是不被看好的行為，而且會被視為不禮貌，他們分享了自己在日本旅遊的經驗，指出在百貨大賣場等地，通常無法進行價格議價。

儘管一般情況下不鼓勵殺價，但一些內行的網友提到，在日本的一些大型電器行，價格議價是可以接受的。此外，一些網友建議，若想以更實惠的價格購物，可以透過貨比三家或成為店家會員以獲取折扣券，而不必涉及價格議價。