中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！

日民宿變垃圾山！中國可愛妹退房拒清潔費，網友怒轟狗拆家都不如

哎呀，這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，

廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。

這事件鬧大，讓人反思旅遊禮儀。從業員描述，房間入門就是地獄景，客廳檯面垃圾堆積，電線散落，廁所地板毛巾亂丟，洗手台紙巾滿滿。據搜尋，這類民宿髒亂案在日本不稀奇，

Airbnb數據顯示，2025年類似投訴增15%，多涉及外國遊客。中國女生拒付清潔費，雙方吵起來，但最後解決了。從業員說，房間髒到他崩潰，決定po網分享，呼籲大家注意衛生。

網友反應兩極，有人怒批「衛生習慣跟人品多差才這樣」，「正常人不會搞成戰場」，「女生亂起來比男生可怕」。也有人分享習慣，退房前分類垃圾，減輕房務負擔，「文明社會應有行為」。

但也有人勸「勿一竹篙打一船人」，「有的人素質低，但別概全」。類似事件，2024年東京一民宿被中國客弄髒，網上公審後，Airbnb加強規則，要求押金或清潔費。

這兩女生看起來可愛，行為卻讓人搖頭。從業員在Threads發帖，照片顯示廁所座廁膜和地下垃圾，網民留言「她們嫌馬桶髒卻自己髒死」。

日本民宿文化重視清潔，許多房東提供垃圾分類指南，避免類似麻煩。事件後，從業員呼籲遊客體諒，網友也討論文化差異。

Japhub小編有話說

哇，這故事提醒大家，出門玩要當好客人，別留垃圾山給別人擦屁股。如果你有類似經驗，記得多分類，當個文明旅人。來留言分享你的租房趣事，一起笑鬧鬧哦！

