日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

日本水蜜桃是中秋必吃水果，皆因每逢六月至九月，都是吃日本水蜜桃的季節，很多人都對日本水蜜桃產生強烈興趣，但其實大家對日本桃都只是一知半解，導致經常產生誤會。究竟日本水蜜桃放越耐是否就越甜？是否可以用水洗走桃皮？這次便請來水果達人Wing Hui，解開日本水蜜桃的六大迷思！

疑問1：桃越紅＝越靚？

其實日本水蜜桃並不是越紅越靚，只不過是視覺上看起來較好看。當然有些包裝公司會把顏色較均勻的日本水蜜桃的級數提高，但對於果味或甜度，影響不大。

通紅的水蜜桃雖然看起來較美，但其實與較淡色的水蜜桃分別不大。

疑問2：放越耐＝越甜？

日本人在採摘水果時，已經確保果實已經成熟，因此建議買回家後，越早享用越好。

水蜜桃在開賣時已經成熟，放久了口感跟味道或許會變差。

疑問3：越貴＝越多桃？

包裝商多數以公斤作為總計算重量，所以同一個包裝公司，一個等級的日本水蜜桃，亦可能會出現這一盒十三個，另一盒十五個。而且日本水蜜桃越大的話，糖份有機會越高，價錢亦越貴，因此有機會數量比低一級的日本水蜜桃更少。

每箱水蜜桃多數以固定重量計算，一盒多數有十三至十五個，亦會在箱子上列明。

疑問4：桃上面有毛毛＝不乾淨？

除了水蜜桃本身上的絨毛，有時會出現一些白點或者看似骯髒的毛層，其實並非變壞或者不乾淨。水蜜桃由即摘下來時，就會出現毛層，而毛層會隨時間消失，所以毛層越多的水蜜桃代表越新鮮。

毛層越多的水蜜桃代表越新鮮。

疑問5：用水洗走桃皮？

由於每個日本水蜜桃的軟腍度不一，有些日本水蜜桃較為脆弱，如果水流時較為大力的話，就會弄傷果肉。因此建議用刀子去皮，或者以日本人的食法，就是用水洗乾淨後，直接切開享用。

日本人會用水洗乾淨水蜜桃後，直接切開享用。

疑問6：同產地的水蜜桃等級一樣＝一樣質素？

其實不同包裝公司對於日本水蜜桃的等級各有不同，好像一宮桃最高級是Premium，而非特秀。大家愛吃的大糖嶺，也只是包裝公司對最高品質的日本水蜜桃取的等級名字。就算是同一個產地的日本水蜜桃，但由於農場跟包裝公司不同，有機會A品牌的日本水蜜桃雖然是秀，但糖度可能比B品牌的特秀高，並沒有統一準則。通常包裝公司會以包含果實色澤、甜度和外形飽滿度去區分等級。

包裝公司會按自己需要，將不同等級的水蜜桃取名字，因此難以將同等級而不同產地的水蜜桃作比較。

日本水蜜桃當造季節時間表

溫室白鳳桃(福岡、佐賀) 當造期：6月尾-7月頭

和歌山桃 當造期：7月頭

山梨桃 當造期：7月中-8月

岡山桃 當造期：7月尾-8月中

長野桃 當造期：8月-8月中

黃金桃(山梨、長野) 當造期：8月-9月初

👇🏻立即睇片

