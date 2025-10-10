衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
如何判斷日本治安好不好？看便利商店的擺設就知道
本被譽為是世界上安全國家之一，但仍然有些地區犯罪率較高或較危險，那身為觀光客們該如何判斷哪些地方比較危險呢？
日本一名推特網友 @teiji_oriental 整理出數項判斷標準，分享了如何透過觀察當地「便利商店」來判斷此區是否危險。
第一，危險地區的便利商店內會有成堆的低價泡麵，還會放滿各種小報、以及其他專給中年男子閱讀的雜誌，或是將含有酒精的飲品擺在超商店門口。
而店內若擺放較多有機食物、進口茶水等，則相對代表此區較為安全。
第二，危險區域的店內通常不讓客人使用廁所
第三，垃圾桶放在外面代表此區治安較安全。
第四，若超商內可見告示牌如「偷竊是犯罪」或「廁所不外借」，通常表示此區較危險。
