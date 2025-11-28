宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
國立研究所12/13新變種！ 從9月樣本到提前5週爆發！
11月病例暴衝的警戒響起
哎喲，日本的秋冬本該是賞楓裹圍巾的愜意，誰知11月10到16日，近3000間醫療機構爆出14.5萬流感病例，平均每機構37.7人超警戒線30人，增速10年來最快！
小編刷到厚生勞動省通報時心想，這不就是「流感版紅葉危機」的日劇嗎？來，咱們邊戴口罩邊聊聊這K亞分支風暴，保證不紅鼻，只添點疫苗小提醒～😷
K亞分支的新變種威脅
國立健康危機管理研究所分析9月以來患者樣本，13個中12個是甲型H3流感新變種K亞分支，這貨傳播力強，疫情提前5周爆發，47都道府縣24地紅燈。
NHK報導，兒童重症率漲15%，暖化讓病毒變異加速。網友在X調侃：「K亞分支，紅葉變紅鼻。」這種威脅，這新變總讓人警覺加倍。🦠
疫苗護航的預防呼聲
厚勞省強調現有疫苗對K亞分支有效，呼籲盡早接種減重症，接種率僅55%需衝刺。共同通信報導，疫情較去年同期增3倍，專家佐藤喜和建議「勤洗手、戴口罩、打疫苗」。
網友在PTT旅遊板po：「日本流感警報，紅葉季加針。」香港LIHKG笑說：「K亞分支，台灣流感怕怕。」這種護航，這呼聲總讓危機變成機會。💉
網友的紅鼻自嘲熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「日本流感10年最速，K亞分支紅燈！」香港讀者笑：「病例37.7超標，紅葉變紅鼻季？」
有人怒：「接種率55%，政府快推！」；有人萌：「疫苗護航，流感怕怕。」厚勞省無暇受訪，忙推預防。這種自嘲，這熱議總讓人邊笑邊嘆：流感美，疫苗更穩。📱
Japhub小編有話說
哇，這日本K亞分支瓜寫完，小編的疫苗都預約了！從10年最速到24地紅燈，這秋冬太戲劇。
如果你有流感自保妙招，或紅葉遊日心得，留言區分享～下次挖個不爆的日本健康趣聞，輕鬆點哦！
