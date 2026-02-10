黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
專家來教你泡湯！日本溫泉「有效入浴法」以及泡湯新手必備的溫泉禮儀
日本各地存在著許多擁有古老神話或各種開湯傳說的「温泉」，在歐洲，泡溫泉被視為一種帶有醫療的行為，而溫泉在日本除了同樣有治癒功效之外，泡溫泉還能欣賞風景與獨享寧靜，連心靈一併得到釋放，長久以來深受大人小孩的喜愛。
來到日本旅遊不僅是單純的泡湯，日本的溫泉文化還有什麼樣的樂趣呢？我們有請專家來幫忙解答囉！
這次邀請到溫泉美容研究家石井宏子小姐，工作上為了探索溫泉所帶來的健康與美容效果，經常外宿並親自體驗，是位對於溫泉旅行瞭若指掌的行家！
石井小姐說：「日本人很樂於感受四季的色彩與聲響，透過靜下心慢活，發掘至今未曾注意到的事物，而溫泉就是少數可以滿足以上條件的最佳場所，難得日本國內有那麼多溫泉鄉，希望大家也能盡情享受日本獨特的泡湯樂趣」，那就趕快進入正題吧～
■「日本的温泉」究竟是什麼呢？
歐洲的溫泉基本上是男女混合，穿上泳衣入浴，而日本則是不論男湯、女湯與男女混浴都是以全裸方式，並且習慣在泡湯前先沖澡，將身體洗淨。
「關於這點，先洗去沾在身上的塵世髒污後，再泡進來自地球恩惠的溫泉水內，將身心歸零，屬於日本佛教與民族性的思考。不只是禮貌性將身上髒污沖乾淨而已，泡湯其實有著更深層的含意」
蘊藏有文化上的意義可說是日本溫泉有趣的地方，從泡湯的小細節所衍生出「為什麼要這樣做呢？」，正是感受日本文化的另一種方式。
■泡溫泉的基本知識
以下為日本泡湯的四個基本步驟：
（1）泡湯泉前補充水分
（2）沖澡將身體清洗乾淨
（3）「KAKEYU（かけ湯）」澆溫泉水到身上
（4）褪去毛巾，全裸浸入溫泉之中
對日本人來說，水溫在39℃～42℃是最舒服的，由於水溫偏高，若是身體冰冷時直接入湯的話，可能會熱到受不了，所以他們習慣泡進溫泉前先澆點溫泉水到身上，好適應溫度。
「沖澡完之後，用桶子舀點溫泉水澆到身上，這樣一來，肌膚與身體會自動告訴你，這個溫泉的溫度大概是多少，有些什麼樣的成分呢」
澆溫泉水到身上這個動作的日文為「KAKEYU（かけ湯）」，通常由離心臟最遠的部位開始，「右腳→左腳→右膝蓋→左膝蓋→右邊腰部→左邊腰部→腹部→右肩→左肩→後背」共10次，也不是說一定非澆10次不可，只要水量不要過少就OK的！重點是讓身體慢慢適應溫度，之後泡進溫度較高的溫泉會更加容易，有了這個暖身準備，對身體也比較好喔。
沖完澡，完成「KAKEYU」之後，終於要下湯啦～這時可以發現日本人不會將整條毛巾泡進溫泉裡，這是基於日本人「不能把乾淨的溫泉弄髒」的信念…是說，帶進澡堂的小條毛巾要擺哪裡好呢？
「想要體會一下日本風情的話，試試頂在頭上很不錯喔！將小毛巾用冷水沾濕擰乾後擺在頭上，還可以避免腦部充血，若是覺得不方便的人，也可以將毛巾放在附近的架子上或浴池邊，沒問題的」
■泡溫泉一出汗就是身體需要休息的訊號
每個溫泉有著各自不同的功效，泡溫泉是好事，但千萬要注意的是「不能一次貪心泡太久」，日本溫泉溫度高且含豐富的有效成分，所以分多次短時間浸泡是最推薦的泡湯方式。
「請用『炸雞法則』想像一下，炸雞肉時如果使用的是高溫熱油，只想炸一次了事的話，可能出現外皮焦掉裡面卻沒熟的慘狀吧？人也是一樣的，泡進很熱的熱水裡，只有皮膚表面溫度上升，卻無法將溫暖傳至體內。想要提高免疫力有益健康，或是增進血液循環達到美容功效等，這些的基礎都是根據體內溫度有沒有升高個1℃，才能達到真正的目的。泡湯跟炸雞的道理一樣，分兩次下鍋油炸是非常重要的，用高溫熱炸雞時，第一次稍微炸一下後撈起，之後再炸一次讓中心熟透，才會外酥內軟，鎖住肉汁！泡溫泉也是照這樣做就對啦XD」
比起一次泡15分鐘，不如分成5分鐘三次，溫熱體內的效果可以差到3倍之多喔！溫泉泡到微微出汗就是需要休息的訊號。
「各個溫泉的成分、溫度、入浴者的體質或身體狀況都不相同，需依實際情況斟酌，不過一般而言，泡進溫泉後約5分鐘左右就會開始發汗，所以差不多每5～10分鐘就可以起身離開浴池休息一下了」
有些溫泉設施除了全身浴池之外，還有足湯、手湯等局部專用浴池，透過溫熱身體的某個部位來促進全身的血液循環，特別推薦給喜愛長時間入浴的人，或是先泡泡手腳之後再到大浴池泡全身，讓身體熟悉一下溫度也很不錯。
■消除疲勞與進階美肌的方法
消除疲勞首推「冷熱交替浴」，石井小姐說：「泡完熱池換冷池，若是沒有冷水池，可用偏涼的冷水沖澡取代，當然如果這樣有點太過刺激的話，也可以只泡或沖手腳就好，然後再泡回原本的熱水池，這樣一來，藉由溫度變化促進血液循環，加速代謝體內的疲勞物質，減輕負擔」這個方法也很適合想要減重的人喔！
另外，日本溫泉擁有豐富的美肌成分，泡完溫泉後，肌膚有種重生的fu，是吸收保養品的最佳狀態，所以擦完身體進入更衣室後，記得要趕快做好保濕，最好使用平常用的保養品，讓肌膚獲得完整的呵護，效果加倍。
「要是浴池設有溫泉水流出口的話，真心推薦大家可以用桶子裝點新鮮乾淨的溫泉水來洗臉！大家平常泡溫泉都不太把臉弄濕的對吧，那真的是太太太可惜了！裝一點溫泉水等它涼或是加入冷水後洗臉，也可以裝在桶子小毛巾，擰乾後敷在臉上，超級舒服」
有機會請大家一定要試試，不過請先確認溫泉水不是循環再利用的，而是不經過加水、加熱、過濾等直接從源頭湧出的新鮮溫泉水才適用唷！
■遵守泡湯禮儀，盡情享受好湯！
泡溫泉時，如何讓自己也讓別人都能泡得舒服，體貼與顧慮他人的心是很重要的，也是泡湯的基本禮儀，為維持浴池內的溫泉水質乾淨，謹記不要粗魯跳下水、不要將毛巾泡在水裡、避免將整顆頭泡進水裡，更不要貿然生喝溫泉水。溫泉池不是泳池，有時看到大浴槽可能會激起想游泳的念頭，真是不好意思請稍微忍耐吧XD
還有，日本溫泉也是一種另類的交流場所，如果不小心與他人對到眼，可以試著微笑說聲「午安」，泡完離開時也可說聲「先走了」。
更衣室內盡可能保持乾爽，通常會準備大小Size的毛巾，大浴巾放在更衣室裡，在泡完溫泉之後擦乾身體用，方便帶進浴池的小毛巾則是讓人在泡完進入更衣室前，擦背與雙腳用的，這樣的行為看在日本人眼裡會覺得「這個人蠻有Sense的喔！」
石井小姐最後說「溫泉是讓人享受悠閒片刻的場所，一起守護這安靜的氛圍與時間吧！身處在這樣的環境裡，思緒也能好好的整理一番，放下腳步，聽聽溫泉流水聲、鳥鳴、鄰近海邊的話還有海浪聲、聞聞草木的香氣，讓自己的五感獲得愉悅，是泡溫泉、享受溫泉的一件非常重要的事」
現代人與智慧型手機的相處時間長，周遭充斥著各式各樣的聲音，漸漸的失去放空的時間、感受不到人生空白的時刻，透過泡溫泉試著跟自己獨處，靜享一切歸零的美好時光吧。
Written by: Naho Jishikyu
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。