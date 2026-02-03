市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
澳洲22歲女雪場噩夢！背包卡纜車吊半空心跳停 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家
澳洲22歲女雪場噩夢！背包卡纜車吊半空心跳停 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，
送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。滑雪場社長Tsuneo Kubo發表聲明，確認事故因背包扣環問題，強調將加強安全檢查，該纜車暫停營運。
警方調查中，初步排除機械故障，聚焦人為疏失。Brooke與朋友來日滑雪季，她生前IG分享陽光海岸生活照，家屬已趕赴日本帶回骨灰，澳洲外交部提供協助。這類纜車事故雖罕見，但全球年均10起，凸顯冬季運動隱藏風險。
深度細節還原
事故細節從滑雪場監視畫面還原，Brooke穿著滑雪裝，背著標準登山背包，胸帶扣好但腰帶鬆脫，下車時扣環卡在吊椅載具，她試圖掙脫卻被拖離地面，吊掛在離地數米處，纜車繼續前進幾米才被員工按下緊急鈕。CNN報導，她被救下時無意識，急救人員現場CPR送醫，醫生診斷心臟驟停併發多器官衰竭。Japan Times補充，栂池高原年吸引20萬遊客，事故率低於0.01%，但背包設計成隱患，類似案2023年加拿大Whistler有遊客背帶卡機受傷。The Guardian指出，Brooke來自布里斯班郊區，從事服務業，與朋友首次來日滑雪，IG最後貼文是雪景自拍。澳洲7News報導，家屬抵日後痛哭領屍，外交部呼籲冬季旅遊注意裝備安全。警方訪談同乘兩人，確認無機械異常。
各界觀點與社群風向
媒體報導分歧，日本NHK強調滑雪場快速應變，呼籲加強背包檢查；澳洲ABC News痛批纜車安全疏漏，冬季旅遊需警惕。但PTT鄉民吐槽「背包扣環設計爛，滑雪場責任大，
澳洲妹太倒霉」，Dcard網友嘲「吊半空心跳停，像極限運動意外，安全帶救命變奪命」，X上有人分享「Tsugaike accident video? 太慘，RIP Brooke」。
SnowBrains說這凸顯全球滑雪隱患，年死傷上千；但鄉民認為「個人疏失主因，扣好腰帶就沒事」。碰撞點在媒體A推設備升級，但網友傾向「遊客自責，背包廠商才該改設計」。
總結與反思
這悲劇不只單一意外，還敲響冬季旅遊警鐘，背包小疏失釀大禍，滑雪場雖停運檢討，但全球類案頻發，遊客得自覺檢查裝備，免得度假變噩夢。
反思起來，冒險運動誘人卻危險，安全永遠第一，別讓小細節毀一生。
Japhub小編有話說
這纜車事故太慘，22歲澳洲妹背包卡機吊空心跳停，滑雪夢變永別！小編覺得扣環設計有問題，滑雪場和背包廠該檢討，網友吐槽中肯。冬季玩雪記得檢查裝備，安全第一，家屬奔日領屍心碎，RIP Brooke。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
英國Costco堆滿維他奶！移英港人數目急升改變入貨策略 網民表示：終於買到麥精！
近年不少港人選擇移民，有數據顯示，截至2025年底，估計已有約十多萬港人於英國定居。有移英港人近日在社交平台Thread發帖，指當地大型連鎖超市Costco貨架堆滿港人熟悉的 「維他奶」，笑指「大癲，香港人改變了Costco 的入貨！」。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
井柏然同款HOKA波鞋討論度超高！既是馬年特別版又可混搭西裝，鞋迷趁農曆新年前入貨
井柏然最近在小紅書上分享了最新的機能風OOTD，示範如何將運動裝與西裝混搭，展現出休閒與正式並行的質感。如果你也在找尋新年的造型靈感，他腳上那雙 HOKA 馬年限定系列無疑是值得關注的焦點！
【中環解密】內地吊墜疑非足金 周生生：批次品質合規
不少傳統華人都愛在春節前夕買金過年，但周生生（0116.HK）推出的一款足金福袋吊墜，卻被揭發懷疑含有鐵、銀、鈀等金屬元素。
「人間Tiffany」是宋雨琦！官宣成為Tiffany品牌大使，同款首飾美到窒息
宋雨琦近日正式成為Tiffany & Co.大中華區品牌大使。這位在音樂與時尚領域都充滿獨特魅力的偶像，在全新的品牌形象照中，完美演繹了Tiffany標誌性的HardWear系列珠寶，氣場十足！
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
家人划獨木舟被沖到海中 澳洲少年獨游4小時求救
（法新社雪梨2日電） 澳洲救援人員讚賞一名13歲少年發揮「超乎常人」的求生本能，在波濤洶湧的澳洲外海中途脫掉救生衣，奮力游了4個小時尋求救援，最後救回受困海中的家人。這名少年1月30日與家人在西澳州（Western Australian）觀光小鎮昆爾特立（Quindalup）度假時，他的母親與兩名年幼手足在附近海域划獨木舟與立槳時被沖到海中，他見狀游了4公里游回岸邊報警求救。
杜汶澤拒十萬台幣包場「小杜麵館」 年廿九只開午市指「煮飯的人也要回家過年」
移居台灣的藝人杜汶澤近年積極發展餐飲事業，去年12月在台北大安區開設港式麵館「小杜麵館」，主打雲吞麵、牛腩麵及廣東湯水等經典味道，開業後人氣急升，排隊人龍絡繹不絕，甚至曾驚動警方關切。不少港人到台灣旅遊時亦專程到訪支持。臨近農曆新年，杜汶澤近日發帖指麵館年廿九晚「拒絕包場」，被網民大讚是一位好老闆。
網絡熱話｜秋葉原咖啡廳貼出結業告示惹爭議 英韓中文內容明顯有差異
日本知名連鎖咖啡品牌TULLY'S COFFEE位於東京秋葉原的門市上月結業，結業前貼出的公告引發網民熱議！從網民上載的照片可見，咖啡店在門口貼出多國語言公告，有網民就發現告示的英文和韓文版本感謝顧客20年來的照顧，但簡、繁體中文版本就冷冰冰的寫上「已閉店，請勿進入」，引起差別待遇的爭議。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...