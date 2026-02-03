背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！

澳洲22歲女雪場噩夢！背包卡纜車吊半空心跳停 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家

這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，

送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。滑雪場社長Tsuneo Kubo發表聲明，確認事故因背包扣環問題，強調將加強安全檢查，該纜車暫停營運。

警方調查中，初步排除機械故障，聚焦人為疏失。Brooke與朋友來日滑雪季，她生前IG分享陽光海岸生活照，家屬已趕赴日本帶回骨灰，澳洲外交部提供協助。這類纜車事故雖罕見，但全球年均10起，凸顯冬季運動隱藏風險。

深度細節還原

事故細節從滑雪場監視畫面還原，Brooke穿著滑雪裝，背著標準登山背包，胸帶扣好但腰帶鬆脫，下車時扣環卡在吊椅載具，她試圖掙脫卻被拖離地面，吊掛在離地數米處，纜車繼續前進幾米才被員工按下緊急鈕。CNN報導，她被救下時無意識，急救人員現場CPR送醫，醫生診斷心臟驟停併發多器官衰竭。Japan Times補充，栂池高原年吸引20萬遊客，事故率低於0.01%，但背包設計成隱患，類似案2023年加拿大Whistler有遊客背帶卡機受傷。The Guardian指出，Brooke來自布里斯班郊區，從事服務業，與朋友首次來日滑雪，IG最後貼文是雪景自拍。澳洲7News報導，家屬抵日後痛哭領屍，外交部呼籲冬季旅遊注意裝備安全。警方訪談同乘兩人，確認無機械異常。

各界觀點與社群風向

媒體報導分歧，日本NHK強調滑雪場快速應變，呼籲加強背包檢查；澳洲ABC News痛批纜車安全疏漏，冬季旅遊需警惕。但PTT鄉民吐槽「背包扣環設計爛，滑雪場責任大，

澳洲妹太倒霉」，Dcard網友嘲「吊半空心跳停，像極限運動意外，安全帶救命變奪命」，X上有人分享「Tsugaike accident video? 太慘，RIP Brooke」。

SnowBrains說這凸顯全球滑雪隱患，年死傷上千；但鄉民認為「個人疏失主因，扣好腰帶就沒事」。碰撞點在媒體A推設備升級，但網友傾向「遊客自責，背包廠商才該改設計」。

總結與反思

這悲劇不只單一意外，還敲響冬季旅遊警鐘，背包小疏失釀大禍，滑雪場雖停運檢討，但全球類案頻發，遊客得自覺檢查裝備，免得度假變噩夢。

反思起來，冒險運動誘人卻危險，安全永遠第一，別讓小細節毀一生。

Japhub小編有話說

這纜車事故太慘，22歲澳洲妹背包卡機吊空心跳停，滑雪夢變永別！小編覺得扣環設計有問題，滑雪場和背包廠該檢討，網友吐槽中肯。冬季玩雪記得檢查裝備，安全第一，家屬奔日領屍心碎，RIP Brooke。

