最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
日本即將進入滑雪季節，無論北海道、關東或關西都有各式各樣的滑雪場，供一眾滑雪人士大展身手，當然亦會提供滑雪教學以及親子必玩的娛雪區，無論滑雪高手、新手或親子客都玩得盡興！Yahoo購物專員深知滑雪是一種頗為「消錢」的玩意，今次為大家精選5大日本滑雪產品，有一日遊以及度假村住宿，優惠低至半價，部份更送SIM卡，人均只需$392起，其實滑雪都可以玩得很划算呢！
日本滑雪方案優惠1. 札幌國際滑雪場一日遊 7折再送7日eSIM
札幌國際滑雪場在札幌近郊的滑雪場中，其營業時間較長，從11月中旬至5月上旬開放，今年將於11月21日開業。場內設7條滑道，從初級到高級，應有盡有，其中以初學者為主要使用對象的「林間～童話滑道」全長共3.6公里，雪質優良，可欣賞附近優美的雪景。另有滑板公園（board park）適合單板滑雪愛好者體驗Table-top等跳台，以及雪公園（snow park）可大玩雪橇、滑雪輪胎等，專業人士至親子客都適合。
此一日團從札幌車站出發，車程約一小時，到埗後足有7小時自由時間，備有玩雪及滑雪兩大方案，部份包雪具、雪服，如今KKday正進行7折優惠，人均$439起，再送KDDI日本7天總量21GB eSIM一張，用建行信用卡消費滿$1,800減$250，盡享折上折優惠。
北海道札幌滑雪一日遊｜札幌國際滑雪場一日遊（可選滑雪裝備租賃/滑雪教練）｜札幌出發
價錢：$439起
（原價$628）
日本滑雪方案優惠2. 北海道星野TOMAMU低至52折
北海道星野TOMAMU度假村今年12月1日起推出一系列冬季活動，當中「Ice Village」設有11棟冰雪建成的冰屋，提供多項獨特的體驗如冰之教堂、冰之酒吧、冰之酒店等；「霧冰平台」則位於海拔1,088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達，能眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪；「GAO Outdoor Center」提供超過30項冬季活動如雪盆公園、雪上電單車、香蕉船，以及擁有29條滑雪道的滑雪場，亦提供不同程度的滑雪課程，讓大人細路都能盡情享受粉雪的魅力！
KKday推出北海道星野TOMAMU度假村套票優惠低至52折，入住2晚或以上Tomamu The Tower雙人房，包括早餐及「霧冰平台」纜車來回券，折後每人每晚只需$652起，再送AIRSIM無國界上網卡，超抵住！另有連雙板/單板設備租借套票，價錢每晚人均$1,315起，需連住3晚或以上。
北海道星野TOMAMU度假村｜Tomamu The Tower｜包「雲海平台」/「霧冰平台」纜車來回贈券｜獨家優惠送AIRSIM無國界上網卡
價錢：$652
（原價$1,196）
日本滑雪方案優惠3. 富士山做背景 新手SKI全包方案半價
靜岡縣滑雪場「Snow Park Yeti」位於富士山二合目上，以「全日本最早開放的滑雪場」稱號而廣為人知，今年已於10月24日開放。滑雪場位處標高1,450米，不僅雪質極佳，部份雪道可以觀賞富士山和駿河灣絕景，能以富士山作背景，滑起上來都份外醒神。場內提供4個斜坡和滑雪道，一半以上屬初級程度，最高難度的雪道最大斜度為25度，絕對是初學者友善場地。另有雪橇專用滑雪場、兒童玩雪廣場等。KKday提供多種玩樂方案，優惠低至半價，折扣率最高的有新手SKI全包方案，人均$1,183包含滑雪服＋雪靴+纜車PASS+雙板基礎教學；玩雪方案都有6折，每位$499含門票及雪盆，適合親子客入手。
日本滑雪一日遊｜富士山二合目 YETI 滑雪場｜雪盆體驗 、專業滑雪教練（東京出發）
價錢：$349起
（原價$581）
日本滑雪方案優惠4. 新潟親子滑雪場頭三甲 纜車一日票+雪具租借每位$392起
湯澤中里滑雪度假村，位於越後湯澤地區，搭乘新幹線至越後湯澤車站後，轉乘免費接駁巴士，約10至14分鐘內即可抵達。場內設有兩個滑雪練習區，貼心配備魔毯（Magic Carpet）幫助滑雪者輕鬆上坡；提供16條初級及高級雪場，其中長達1公里的平緩雪道，適合初學者掌握技巧；兒童雪地遊樂區提供雪地輪胎和雪盆，還有懷舊火車休息室及兒童休憩區，被譽為新潟親子滑雪場人氣頭三甲之選。
KKday這張一日票，現正進行低至63折優惠，每位$392起，包纜車一日票及雙板雪板/單板雪板租借，另可額外租借雪服，原本纜車加雪具租借都要10,800日圓（約港幣$562），如今相當抵玩。
日本新潟 越後湯澤 湯澤中里滑雪度假村 一日纜車券＆滑雪裝備＆服裝租借
價錢：$392起
（原價$623）
日本滑雪方案優惠5. 坐擁琵琶湖絕景 一日遊低至6折
箱館山滑雪場距離大阪市約2個多小時車程，位於JR近江今津站西北海拔690米山頂附近，可眺望日本第一大湖琵琶湖絕景，是關西地區屈指可數的滑雪場。滑雪場豐富的雪量與上乘的雪質廣受好評，擁有多條雪道包括雪上漫步雪道、日本滑雪聯盟認證越野雪道、兒童雪道等，令新老手玩家都能滑得盡興。另有專為小孩設的玩雪場「Kids World」、滑雪學校，餐廳及商場等，設備齊全。
如今透過KKday預訂一日遊可享低至6折優惠，有$1,489起的SKI全包含教學方案、$462的接駁車方案，以及$624的家庭玩雪方案，不論新手或老手、滑雪或玩雪都一樣有超抵選擇。
日本滑雪｜滋賀箱館山 滑雪場一日遊｜大阪出發｜可選含教練 新手教學
價錢：$462起
（原價$770）
成都大熊貓繁育研究基地2025：追星「花花」全攻略！一篇搞掂交通、門票、必買手信
想深入探索成都大熊貓繁育研究基地的魅力？Trip.com 為您精心準備了多樣化的優惠門票組合、詳盡的交通指南與遊覽路線，更有不容錯過的必看景點和獨具特色的必買手信推薦，助您輕鬆規劃一場完美的熊貓之旅！Trip.com ・ 21 小時前
《歧路旅人0》序章體驗版開放下載資料可繼承至正式版，同步公開最新宣傳片
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，全球銷量突破500萬套※的RPG──「歧路旅人」系列的最新作品《歧路旅人0》，於Nintendo Switch 2 /Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4 / Steam / Xbox Series X|S / Window公開《歧路旅人0》序章體驗版，現已開放下載。同時公開全新影片「劇情宣傳影片」。Yahoo Tech HK ・ 20 分鐘前
尋訪現實版千與千尋 重慶洪崖洞遊覽指南 必看景點、夜景攻略、美食推介
Trip.com 將會為您詳細介紹洪崖洞的基本資料、必看景點、最佳觀賞地點、夜景攻略及美食推介，讓你在出發前做足準備。Trip.com ・ 21 小時前
「在冰島，學習放下控制」冰島式哲學：Þetta Reddast！一切都會好起來｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
如果你的旅行清單上，渴望的是陽光沙灘、舒適宜人的咖啡館，那麼我會說，冰島絕對不是你的理想之地。這個北大西洋上的島嶼，是一個毫不留情的巨人，它的美是粗獷的、孤獨的，充滿了呼嘯的風聲與不確定的天氣。它會用狂風將你吹得東倒西歪，用暴雨將你淋得措手不及，隨時可能封鎖道路，打亂你精心規劃的行程。冰島考驗的，不只是你對美景的嚮往，更是你對「不完美」的適應能力。但在這個巨人腳下，只有那些願意接受挑戰、放下控制的人，才能真正收穫到無可比擬的風景與感悟。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
日本過江龍Tokachi Milky爆紅 網民大推期間限定「黑芝麻系列」
日本過江龍甜品店「Tokachi Milky」攻港後立即在社交平台上爆紅，獲網民大推。近日，Tokachi Milky又再推出期間限定產品「黑芝麻系列」，迅速引起熱烈討論，一眾食客大讚芝麻味香濃，以下內文為讀者介紹新系列的各款產品！Yahoo Food ・ 2 小時前
全港30個暖水泳池即日起開放！港九新界泳池名單、開放時間、入場費一覽｜香港好去處
香港氣溫逐漸下降，下星期日（17日）晚上一股強烈東北季候風殺到，下星期二（18日）天氣顯著轉涼，市區最低溫度只有15度，下星期三（19日）甚至低至13度。鑑於天氣持續下降，康文署宣佈轄下30個公眾游泳池即日起供應暖水至下年5月，大家沒有借口懶於做運動呢！不過留意，4大熱門泳池包括灣仔游泳池、維多利亞公園游泳池、深水埗公園游泳池、觀塘游泳池因進行保養維修工程而在部分日期暫停開放，今次為大家整合30個暖水泳池名單及其開放詳情！Yahoo 旅遊 ・ 20 分鐘前
香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地
一名香港男生Tom於社交平台Threads發帖，分享自己在短短5日內自製完成的手機App「Dakka」，他指製作Dakka是專門用來紀錄全港高質cafe，包括適合工作、聚會或單純chill一chill的咖啡店選擇，目前已收錄超過200間cafe資料。他更表示有意持續更新內容，並邀請網民留言提供建議及推薦其他咖啡店，迅即吸引大量網民關注與支持。Yahoo Food ・ 2 小時前
橫財7年天堂到借貸地獄？ 伯父遺產稅款未繳曝光！
哎喲，東京的房產本該是穩穩的傳家寶，誰知40多年前過世的伯父留下一塊離車站5分鐘的70坪土地加獨棟屋，因名義沒變更、伯母近年過世還欠稅，相關單位循線找到唯一繼承人大川！Japhub日本集合 ・ 20 小時前
PS5 推「日本專用」數位版！55,000 日圓平價版本，香港玩家不必羡慕？
Sony Interactive Entertainment 於 11 月 12 日宣布，為慶祝 PlayStation 5 (PS5) 在日本上市 5 週年，將於 11 月 21 日於日本國內市場推出一款全新的 PS5 機型——「PlayStation 5 Digital Edition 日本語専用」（CFI-2200B01），最大特點是其售價 55,000 日圓（含稅）會低於一般版本的 72,980 日圓（含稅）。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
策劃全球最大比特幣洗錢案涉55億英鎊 錢志敏被判囚11年8個月
有「比特幣女王」之稱的中國女商人錢志敏策劃全球最大宗加密貨幣洗黑錢案，她潛逃英國後承認控罪，周二(11日)在倫敦南華克皇家法院被判囚11年8個月。此外，判決還創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄，涉案金額高達55億英鎊。警方同時查獲7個加密貨幣錢包，合共超過全球任何刑事案件的沒收規模。 另一名來自馬來西亞、譯音叫林成福的被告，承認干犯洗黑錢罪，被判囚4年11個月。據報他在香港曾被控欺詐罪及有案底。 現年47歲的錢志敏，於2017年由中國潛逃至英國，被指涉詐騙12.8萬名投資者，透過龐氏騙局集資逾400億元人民幣，聲稱可獲300%回報。她曾以帝后造型出席投資大會，騙取包括政府官員、企業家及普通市民的信任，隨後攜巨款離境，持虛假聖基茨及尼維斯護照入境英國。中國警方通過國際刑警對她發布紅色通緝令。 2018年，警方突擊搜查錢志敏的寓所，搜獲有6.1萬枚比特幣的設備，市值達540億港元。由於錢志敏當時不在屋內，之後以虛假姓名「張亞迪」申請其他國家的護照，直到去年4月她在英國被捕，當局發現部分比特幣存入同黨林成福的帳戶。 目前，英國政府正向高等法院申請，爭取保留部分沒收資產，用於支援倫敦的反罪AASTOCKS ・ 1 天前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 16 小時前
澳洲平機票優惠｜悉尼Qantas來回機票連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
你沒有睇錯，Qantas直飛悉尼來回機票連稅只要$2,999！幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月11日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,333起，對比優惠價$2,999相等於41折優惠，非常抵買！如想今年聖誕、除夕倒數有點新意，Sydney絕對是好選擇，可以快人一步迎接2026年～Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
Trip.com趁住雙11舉行「雙11狂賞」優惠活動，即日起至14日推出一連串機票酒店優惠，這4日的9pm都有機票快閃優惠，最平$111就有交易！Yahoo購物專員睇過旅遊目的地，除了有港人最愛快閃的東京、福岡、曼谷、台北，還有年底最受歡迎的澳洲Sydney及墨爾本，當中最抵買一定是澳洲航點～不但搭澳洲航空Qantas，還一價全包30KG寄艙行李，抵到爛！即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
福布斯旅遊指南推薦！尖沙咀Cucina海景餐低至5折 人均$353起食即切烤加拿大豬胺/意大利雲吞釀蘑菇/焗比目魚
想在香港享受頂級美食體驗，同時欣賞世界級海景？福布斯旅遊指南推薦的馬哥孛羅香港酒店的Cucina意大利餐廳，邀請大家沉醉於維多利亞港的絕美景致，享受一場美食！10月14日下午三點在KKday推出限時快閃優惠，假日海景自助早午餐5折，折後人均$353起，食精選意大利凍肉、芝士、海鮮意大利飯、意大利雲吞釀蘑菇等，絕對有驚喜兼cp值高，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 14 小時前
廈門鼓浪嶼超靚懶人包！交通船票、必去景點同美食酒店全攻略！
鼓浪嶼最新攻略！教你點樣由香港搭飛機/高鐵去廈門，仲有渡輪碼頭、島上交通、五大必去景點同埋 Trip.com 優惠！想玩轉「海上花園」就靠呢篇！Trip.com ・ 1 天前
國泰航空(00293)往返阿德萊德航線啟航
國泰航空(00293.HK)往來南澳首府阿德萊德航線，以季節性航班重啟，每周三班，首航班機於昨天(11月11日)午夜前從香港國際機場出發，並已於今日早上抵達阿德萊德。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示：「國泰自1992年已首辦阿德萊德航線，今天能重返這個和我們有著深厚淵源的城市，實在深感欣喜。阿德萊德是南澳海岸一個充滿活力的地方，能讓旅客享受到非比尋常的珍饈百味、國際聞名的葡萄美酒、令人悠然神往的自然風景等眾多精彩之處。我們熱切歡迎前往阿德萊德、香港，或中轉至世界各地的顧客登上航班，體驗國泰航空非凡的優質服務。」(BC)infocast ・ 1 天前
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
如果你本來就很喜歡到曼谷Shopping，那接下來推介的這家曼谷新酒店一定很適合你！在人氣商圈瘋狂購物後，一定會累到不行，這時候一間近的酒店住宿就很重要了。立即跟Yahoo購物專員來了解這家位於素坤逸區（Sukhumvit）的「曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店」。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
北海道滑雪天書2025：8大粉雪天堂＋6間歎世界酒店懶人包
北海道的冬季有粉雪天堂之稱，有眾多的滑雪景點勝地及人氣滑雪住宿，加上正値北海道滑雪月份，每年都會吸引大批遊客去滑雪，除了滑雪之餘又能浸溫泉、品嚐美食。以下就為大家整理了8大北海道滑雪景點，以及6大人氣滑雪住宿推介，大家不妨到北海道來一趟滑雪體驗之旅啦！Trip.com ・ 1 天前
香港航空與土耳其航空擴展代碼共享合作
香港航空表示，今年10月26日起，進一步擴展與土耳其航空(Turkish Airlines)的代碼共享合作，持續強化其國際航線網絡。在現有合作基礎上，雙方將代碼共享範圍延伸至香港航空營運的澳洲航線，旅客可經香港中轉前往悉尼及墨爾本兩大城市。 根據新協議，香港航空將其航班代碼「HX」附加於土耳其航空營運的香港—伊斯坦堡航班上；土耳其航空亦會在香港航空營運的多條航線上增加「TK」代碼，包括往返香港與東京、大阪、曼谷、悉尼及即將於今年12月開航的墨爾本航線。 香港航空常務副總裁李殿春表示，此次合作新增了公司營運的澳洲航線，進一步擴展了航點網絡，吸引更多國際旅客經香港中轉往返澳洲。這不僅體現公司「連通世界」的承諾，也鞏固香港作為國際航空樞紐的角色。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前