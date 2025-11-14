滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

滑雪是燒錢活動？日本滑雪方案優惠低至半價，人均$392起！北海道星野住宿低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本旅遊

日本即將進入滑雪季節，無論北海道、關東或關西都有各式各樣的滑雪場，供一眾滑雪人士大展身手，當然亦會提供滑雪教學以及親子必玩的娛雪區，無論滑雪高手、新手或親子客都玩得盡興！Yahoo購物專員深知滑雪是一種頗為「消錢」的玩意，今次為大家精選5大日本滑雪產品，有一日遊以及度假村住宿，優惠低至半價，部份更送SIM卡，人均只需$392起，其實滑雪都可以玩得很划算呢！

日本滑雪方案優惠1. 札幌國際滑雪場一日遊 7折再送7日eSIM

札幌國際滑雪場在札幌近郊的滑雪場中，其營業時間較長，從11月中旬至5月上旬開放，今年將於11月21日開業。場內設7條滑道，從初級到高級，應有盡有，其中以初學者為主要使用對象的「林間～童話滑道」全長共3.6公里，雪質優良，可欣賞附近優美的雪景。另有滑板公園（board park）適合單板滑雪愛好者體驗Table-top等跳台，以及雪公園（snow park）可大玩雪橇、滑雪輪胎等，專業人士至親子客都適合。

此一日團從札幌車站出發，車程約一小時，到埗後足有7小時自由時間，備有玩雪及滑雪兩大方案，部份包雪具、雪服，如今KKday正進行7折優惠，人均$439起，再送KDDI日本7天總量21GB eSIM一張，用建行信用卡消費滿$1,800減$250，盡享折上折優惠。

北海道札幌滑雪一日遊｜札幌國際滑雪場一日遊（可選滑雪裝備租賃/滑雪教練）｜札幌出發

價錢：$439起 （原價$628）

按此經KKday預訂

札幌國際滑雪場在札幌近郊的滑雪場中，其營業時間較長，從11月中旬至5月上旬開放，今年將於11月21日開業。（相片來源：KKday）

場內設7條滑道，從初級到高級，應有盡有。（相片來源：KKday）

雪公園（snow park）可大玩雪橇、滑雪輪胎等，專業人士至親子客都適合。（相片來源：KKday）

日本滑雪方案優惠2. 北海道星野TOMAMU低至52折

北海道星野TOMAMU度假村今年12月1日起推出一系列冬季活動，當中「Ice Village」設有11棟冰雪建成的冰屋，提供多項獨特的體驗如冰之教堂、冰之酒吧、冰之酒店等；「霧冰平台」則位於海拔1,088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達，能眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪；「GAO Outdoor Center」提供超過30項冬季活動如雪盆公園、雪上電單車、香蕉船，以及擁有29條滑雪道的滑雪場，亦提供不同程度的滑雪課程，讓大人細路都能盡情享受粉雪的魅力！

KKday推出北海道星野TOMAMU度假村套票優惠低至52折，入住2晚或以上Tomamu The Tower雙人房，包括早餐及「霧冰平台」纜車來回券，折後每人每晚只需$652起，再送AIRSIM無國界上網卡，超抵住！另有連雙板/單板設備租借套票，價錢每晚人均$1,315起，需連住3晚或以上。

北海道星野TOMAMU度假村｜Tomamu The Tower｜包「雲海平台」/「霧冰平台」纜車來回贈券｜獨家優惠送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$652 （原價$1,196）

按此經KKday預訂

北海道星野TOMAMU度假村今年12月1日起推出一系列冬季活動。（相片來源：KKday）

「霧冰平台」則位於海拔1088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達，可以眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪。（相片來源：KKday）

雪量夠多，讓大人細路都能盡情享受粉雪的魅力！（相片來源：KKday）

日本滑雪方案優惠3. 富士山做背景 新手SKI全包方案半價

靜岡縣滑雪場「Snow Park Yeti」位於富士山二合目上，以「全日本最早開放的滑雪場」稱號而廣為人知，今年已於10月24日開放。滑雪場位處標高1,450米，不僅雪質極佳，部份雪道可以觀賞富士山和駿河灣絕景，能以富士山作背景，滑起上來都份外醒神。場內提供4個斜坡和滑雪道，一半以上屬初級程度，最高難度的雪道最大斜度為25度，絕對是初學者友善場地。另有雪橇專用滑雪場、兒童玩雪廣場等。KKday提供多種玩樂方案，優惠低至半價，折扣率最高的有新手SKI全包方案，人均$1,183包含滑雪服＋雪靴+纜車PASS+雙板基礎教學；玩雪方案都有6折，每位$499含門票及雪盆，適合親子客入手。

日本滑雪一日遊｜富士山二合目 YETI 滑雪場｜雪盆體驗 、專業滑雪教練（東京出發）

價錢：$349起 （原價$581）

按此經KKday預訂

靜岡縣滑雪場「Snow Park Yeti」位於富士山二合目上，以「全日本最早開放的滑雪場」稱號而廣為人知，今年已於10月24日開放。（相片來源：KKday）

滑雪場位處標高1,450米，提供4個斜坡和滑雪道，一半以上屬初級程度，最高難度的雪道最大斜度為25度，絕對是初學者友善場地。（相片來源：KKday）

另有雪橇專用滑雪場、兒童玩雪廣場等。（相片來源：KKday）

日本滑雪方案優惠4. 新潟親子滑雪場頭三甲 纜車一日票+雪具租借每位$392起

湯澤中里滑雪度假村，位於越後湯澤地區，搭乘新幹線至越後湯澤車站後，轉乘免費接駁巴士，約10至14分鐘內即可抵達。場內設有兩個滑雪練習區，貼心配備魔毯（Magic Carpet）幫助滑雪者輕鬆上坡；提供16條初級及高級雪場，其中長達1公里的平緩雪道，適合初學者掌握技巧；兒童雪地遊樂區提供雪地輪胎和雪盆，還有懷舊火車休息室及兒童休憩區，被譽為新潟親子滑雪場人氣頭三甲之選。

KKday這張一日票，現正進行低至63折優惠，每位$392起，包纜車一日票及雙板雪板/單板雪板租借，另可額外租借雪服，原本纜車加雪具租借都要10,800日圓（約港幣$562），如今相當抵玩。

日本新潟 越後湯澤 湯澤中里滑雪度假村 一日纜車券＆滑雪裝備＆服裝租借

價錢：$392起 （原價$623）

按此經KKday預訂

湯澤中里滑雪度假村，位於越後湯澤地區搭乘新幹線，至越後湯澤車站後，轉乘免費接駁巴士，約10至14分鐘內即可抵達。（相片來源：KKday）

場內設有兩個滑雪練習區，貼心配備魔毯（Magic Carpet）幫助滑雪者輕鬆上坡。（相片來源：KKday）

提供16條初級及高級雪場，其中長達1公里的平緩雪道，適合初學者掌握技巧。（相片來源：KKday）

日本滑雪方案優惠5. 坐擁琵琶湖絕景 一日遊低至6折

箱館山滑雪場距離大阪市約2個多小時車程，位於JR近江今津站西北海拔690米山頂附近，可眺望日本第一大湖琵琶湖絕景，是關西地區屈指可數的滑雪場。滑雪場豐富的雪量與上乘的雪質廣受好評，擁有多條雪道包括雪上漫步雪道、日本滑雪聯盟認證越野雪道、兒童雪道等，令新老手玩家都能滑得盡興。另有專為小孩設的玩雪場「Kids World」、滑雪學校，餐廳及商場等，設備齊全。

如今透過KKday預訂一日遊可享低至6折優惠，有$1,489起的SKI全包含教學方案、$462的接駁車方案，以及$624的家庭玩雪方案，不論新手或老手、滑雪或玩雪都一樣有超抵選擇。

日本滑雪｜滋賀箱館山 滑雪場一日遊｜大阪出發｜可選含教練 新手教學

價錢：$462起 （原價$770）

按此經KKday預訂

箱館山滑雪場距離大阪市約2個多小時車程，位於JR近江今津站西北海拔690米山頂附近，可眺望日本第一大湖琵琶湖絕景，是關西地區屈指可數的滑雪場。（相片來源：KKday）

另有專為小孩設的玩雪場「Kids World」、滑雪學校，餐廳及商場等，設備齊全。（相片來源：KKday）

