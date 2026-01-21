無業爸拖延救援網友痛罵！ 兒童安全漏洞竟成致命隱患？

立即投選年度十大消費新聞
哎喲，這世上總有些事聽了讓人直搖頭，忍不住想問句「這是怎麼回事啊？」去年春天，日本茨城縣土浦市的一戶人家，就上演了這麼一齣讓人五味雜陳的家庭戲碼。
主角是31歲的山口裕利，一個當時無業在家的老爸，他被警方抓起來，罪名是沒盡到當爸的責任，結果讓自家2歲的小兒子葵衣，在家裡的舊洗衣機裡頭出事，窒息掛了。
這消息一出，網上炸鍋，大家紛紛討論起當父母的到底該怎麼照顧小孩，才不會釀成大禍。事情得從那個倒楣的下午說起。山口家住在土浦市的公寓裡，一家四口擠在小空間，
日子過得平凡不過。老婆那天外出上班，家裡只剩山口裕利和葵衣父子倆。小葵衣才2歲，正是好奇心爆棚的年紀，到處爬爬摸摸。誰知道，兒童房裡擺了台舊洗衣機，本來是要丟掉的，
結果還沒處理，就成了隱形殺手。這台機器是傳統頂開式的，直立設計，高約90公分，對大人來說不算啥，但對小小孩，掉進去簡直是場災難。葵衣玩著玩著，不小心栽了進去，
頭朝下卡住，腳丫子在外頭亂踢，場面想想就心驚。更離譜的是，山口裕利明明看到兒子腳露在外頭，知道出事了，卻沒馬上衝上去救人。據警方調查，他居然轉身離開房間，
任由孩子在裡頭掙扎。整整20分鐘啊！這段時間，他沒打電話求救，也沒試著把小孩拉出來，就這麼拖著。等到他終於撥了急救電話，醫護趕到時，小葵衣已經沒氣了。
醫生判定是窒息死亡，因為姿勢倒置，呼吸道被堵，孩子根本沒法自救。警方事後問他為啥不動手，他支支吾吾，說不出個所以然，這讓辦案人員也火大。
日本的洗衣機市場，頂開式還挺常見，尤其是老舊公寓裡。這種設計方便丟衣服，但深度大，邊緣光滑，小孩一旦翻進去，爬不出來是常有的事。
事實上，日本兒童福利機構每年都接到類似意外報告，像是掉進浴缸或水桶的案例。土浦市這起事件，剛好戳中了社會痛點。
大家開始檢討，為什麼家裡會放這種危險物品在小孩能碰到的地方？父母的監護責任又在哪？日本法律嚴格規定，父母必須保護孩子安全，山口裕利這行為，
等於是「保護責任者遺棄致死」，最高可判5年徒刑。網友在論壇上罵翻天，有人說「這爸當得太離譜」，也有人分享自家防範心得，像加蓋子或鎖門。
這事不只震驚茨城縣，整個日本社會都沸騰了。兒童保護團體跳出來呼籲，家長要提高警覺，尤其單親或雙薪家庭，家裡環境得檢查再檢查。
政府也推廣兒童安全教育，像是「防墜落」課程，從幼稚園就教小孩避險。回頭看山口家，公寓空間小，舊家電隨便擺，成了悲劇導火線。
警方還在挖深，調查山口裕利有沒有精神問題或家庭糾紛，但目前看來，就是單純的疏忽加冷漠。類似事件在全球也不少，提醒大家，當父母不是光生孩子，還得時時刻刻盯緊。
Japhub小編有話說
哇，這故事聽完，心裡涼涼的吧？當爸媽的責任重如山，別讓小疏忽變大禍。下次家裡清掃時，順便檢查下潛藏危險，安全第一啊！
如果你有育兒小撇步，歡迎留言分享，讓大家一起守護小寶貝們。
