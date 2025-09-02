令人疑惑的零食守門員？ 網吐糟：日本百大無用發明！

近日日本又有新發明創造出來啦！這次發明的東西又被網友稱為「日本百大無用發明！」，到底是什麼呢？

一起看下去吧！

在日常生活當中，有人跟小編一樣喜歡吃零食吃到毫無節制的嗎？但長期如此下去，不但會造成肥胖更有可能出現健康問題，

有見及此，日本有人發明了一部「防止一直吃零食機」，只要將零食全部倒入特製的容器內，緊緊關上打開電源便可以大快朵頤，BUT!!!!!

只要手不在機器裡，就會強制關閉三十秒！只能默默等待才可以繼續吃下一片⋯⋯

有網友吐糟道，「這是什麼反智的設計？」、「吃到最後薯片都軟掉」、「出門買一包更快」、「日本百大無用發明」，

你又怎麼看呢？