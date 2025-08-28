天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法
每年夏季日本全國各地陸續舉行各式各樣的煙花大會，往年於8月第2個星期六舉行的浪速淀川煙花大會，今年因大阪世博的關係特別延至10月18日舉行，不用在悶熱天氣下睇煙花，因此大大提升眾人參加的意慾，門票也特別搶手！8月1日當地時間10點開賣不久，各大平台相繼售罄，日本二手拍賣網站Mercari更湧現大量「黃牛飛」，最高成交價為115,000日元（港幣$6,210）兩張右岸納涼船門票，除開每張索價57,500日元（港幣$3,105），比原價27,000日元（港幣$1,458）一張貴近一倍有多，非常誇張！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Klook每位$1,189 團體區域自由席
在一票難求的情況下，Yahoo購物專員發現Klook仍有賣門票，每位$1,189，觀賞席位位於團體區域，為先到先揀位的自由席，由於要憑紙本票券入場，購票人士需持電子憑證到阪急十三站或關西機場EasyGo櫃位兌換紙本票券，又或郵寄至當地酒店，預訂時要寫明酒店名稱、地址及電話，最遲郵寄日期為2025年10月15日。
2025 第37屆浪速淀川煙花大會門票
價錢：$1,189起
煙花職人設計5大場景：水中煙花+特製大尺玉
浪速淀川煙花大會為大阪最具代表性的煙花大會之一，自1989年起每年8月第2個星期六在淀川舉行，每年都吸引超過45萬人到訪。今年以「笑著、閃耀，在浪速天空勾畫未來藍圖！」為主題，由頂級煙花職人設計五大場景，包括由獲得內閣總理大臣獎的磯谷煙花店領銜的《新》、百發煙花打造彩虹夜空的《進》、呈現時差點火與漸變色彩的《信》、精緻下層演出與彩色藝術煙花場景《心》，以及水中花火與特製大尺玉震撼收尾的《真》，再完美配合音樂，從Rossini、Elgar的經典交響樂，到YOASOBI、Ado、髭男、King Gnu等人氣日系音樂，帶來視覺與聽覺雙重饗宴！
2025 第37屆浪速淀川煙花大會門票
價錢：$1,189起
第37屆浪速淀川煙花大會
日期：2025年10月18日
時間：7:30pm開始
地點：大阪府大阪市淀川區新北野三丁目附近淀川河床（地圖按此）
網站：按這裡
更多相關文章：
東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起
日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽
京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相
日本白川鄉2026│白川鄉合掌村點燈活動1月12日開催！超前部署睇童話雪境 附完整預約攻略
東京迪士尼預告2025萬聖節秋祭！東京迪士尼海洋首次加入《玩轉極樂園》墨西哥主題活動
東京美食｜東京和牛壽喜燒「日山」必食推介！連續10年獲米芝蓮一星！免排隊、免日文、免日本電話預約攻略！
日本花火大會｜茨城利根川花火大會3萬發煙花點亮夜空！一日遊8折優惠、東京出發兼賞初秋花海
大阪酒店19大推介！暑假房價人均低至$267.5 不用轉線直達世博會場、全球最高無邊露天風呂、連接關西最大水療中心
大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便
日本酒店優惠｜訂酒店送利木津巴士車票 成田/羽田機場直達酒店！每晚人均低至$198.3起 即睇8間精選酒店
最平日本住宿登場！Lawson停車場車中泊，提供24小時洗手間、廚餘處理服務 即睇收費、開放日期
日本箱根新景點：大涌谷「地球之谷」！一次過體驗火山景觀、玻璃觀景台、限定甜品
日本人票選動物園排行榜！冠軍動物園在北海道？港人熟悉的上野跌出5大
日本人氣雪糕排行榜！網民激讚No.1「食完想再食」、Top5香港都買到
去旅行前必睇香港外遊警示名單！港人常去旅遊地點竟要提防潛在風險？黃/紅/黑色3級如何分辨？
其他人也在看
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 17 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 14 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 15 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 21 小時前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前