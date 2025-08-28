Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法

每年夏季日本全國各地陸續舉行各式各樣的煙花大會，往年於8月第2個星期六舉行的浪速淀川煙花大會，今年因大阪世博的關係特別延至10月18日舉行，不用在悶熱天氣下睇煙花，因此大大提升眾人參加的意慾，門票也特別搶手！8月1日當地時間10點開賣不久，各大平台相繼售罄，日本二手拍賣網站Mercari更湧現大量「黃牛飛」，最高成交價為115,000日元（港幣$6,210）兩張右岸納涼船門票，除開每張索價57,500日元（港幣$3,105），比原價27,000日元（港幣$1,458）一張貴近一倍有多，非常誇張！

最高成交價為115,000円（港幣$6,210）兩張右岸納涼船門票，除開每張索價57,500円（港幣$3,105），比原價27,000円（港幣$1,458）一張貴近一倍有多，非常誇張！（相片來源：Mercari截圖）

日本二手拍賣網站Mercari更湧現大量「黃牛飛」，重點是有價有市！（相片來源：Mercari截圖）

Klook每位$1,189 團體區域自由席

在一票難求的情況下，Yahoo購物專員發現Klook仍有賣門票，每位$1,189，觀賞席位位於團體區域，為先到先揀位的自由席，由於要憑紙本票券入場，購票人士需持電子憑證到阪急十三站或關西機場EasyGo櫃位兌換紙本票券，又或郵寄至當地酒店，預訂時要寫明酒店名稱、地址及電話，最遲郵寄日期為2025年10月15日。

Klook仍有賣門票，每位$1,189，觀賞席位位於團體區域，即是先到先揀位的自由席。（相片來源：KLOOK）

不過，商品說明欄未有講明是那一個團體區域的自由席，大家要留意。（相片來源：KLOOK）

煙花職人設計5大場景：水中煙花+特製大尺玉

浪速淀川煙花大會為大阪最具代表性的煙花大會之一，自1989年起每年8月第2個星期六在淀川舉行，每年都吸引超過45萬人到訪。今年以「笑著、閃耀，在浪速天空勾畫未來藍圖！」為主題，由頂級煙花職人設計五大場景，包括由獲得內閣總理大臣獎的磯谷煙花店領銜的《新》、百發煙花打造彩虹夜空的《進》、呈現時差點火與漸變色彩的《信》、精緻下層演出與彩色藝術煙花場景《心》，以及水中花火與特製大尺玉震撼收尾的《真》，再完美配合音樂，從Rossini、Elgar的經典交響樂，到YOASOBI、Ado、髭男、King Gnu等人氣日系音樂，帶來視覺與聽覺雙重饗宴！

浪速淀川煙花大會為大阪最具代表性的煙花大會之一，自1989年起每年8月第2個星期六在淀川舉行，每年都吸引超過45萬人到訪。（相片來源：KLOOK）

今年以「笑著、閃耀，在浪速天空勾畫未來藍圖！」為主題，由頂級煙花職人設計五大場景，令人期待。（相片來源：KLOOK）

第37屆浪速淀川煙花大會

日期：2025年10月18日

時間：7:30pm開始

地點：大阪府大阪市淀川區新北野三丁目附近淀川河床（地圖按此）

網站：按這裡

