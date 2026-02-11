黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
在日本看煙火就是要穿浴衣！住日本的外國人難忘的5件煙火大會回憶
日本夏季經典活動－煙火大會，這幾年因為新冠肺炎疫情影響，很多地方都不得不停辦。不過有些規模較大的煙火大會，像是秋田縣「全國煙火競技大會 大曲煙火（全国煙火競技大会 大曲の煙火）」、新潟縣「長岡祭大煙火大會（長岡まつり大煙火大会）」等在去年依然如期登場，夜空中五顏六色的火花華麗綻放，也緊緊抓住許多住在日本的外國人的心～
以下訪問住在日本的外國人們：「對日本煙火大會有什麼特別的感受？」一起來看看大家覺得有趣、感動的回憶，或是出乎意料之外的答案吧！
（以下僅為受訪者的個人意見）
最經典的夏日印象「穿浴衣看煙火」！讓人住日本之前就很嚮往
要去煙火大會的話穿浴衣最搭了！「穿浴衣看煙火」的夢幻氣氛讓許多人深受吸引
「煙火大會超好玩！日本動漫裡面經常出現大家穿著浴衣，邊吃攤販美食邊看煙火的劇情，看得我有夠羨慕，等疫情結束後想再去參加煙火大會！」（巴西／20歲世代／女性）
「我最喜歡穿浴衣去煙火大會了，只是現在受疫情影響去不了真的很可惜。」（印尼／10歲世代／女性）
「我第一次在日本度過夏天的時候，某次發現『今天路上好多人穿著浴衣喔』，原來大家是為了參加煙火大會特別打扮，知道的當下實在太驚訝了！不過現在浴衣＝煙火大會對我來說已經再正常不過。」（墨西哥／30歲世代／男性）
美美的浴衣裝扮加上眺望煙火的景象，即使是已經習慣這種文化的日本人，看了還是會有點臉紅心跳。不論男女只要提到煙火大會就會聯想到浴衣，尤其是女生們穿上浴衣後心情更嗨，這一點可說是世界共通吧～
活動時間讓人意外的夏季煙火大會！
訪談之中讓大家感到訝異的地方，是關於日本煙火大會的活動日期與次數。
「英國11月上旬有一個名為『蓋伊•福克斯之夜（Guy Fawkes Night）』的紀念日，透過施放煙火祈求和平。所以煙火對我們來說是屬於秋天的景色，能在夏天見到覺得蠻新鮮的。」（英國／20歲世代／男性）
「在法國講到煙火，大多是新年或是為了慶祝節日而施放的。日本的煙火大會集中在夏天，約2個小時之內出現超多種類的煙火，真是太令人驚艷了！」（法國／30歲世代／女性）
「雖然美國獨立紀念日（每年7月4日）會放許多煙火來慶祝，但不像日本幾乎每一個周末都有煙火大會」。（美國／40歲世代／男性）
世界各國主要是在節慶或是紀念日才施放煙火，像美國是初夏的紀念日，英國與法國則是秋冬。日本從入夏直到夏天結束，各地舉辦大大小小煙火大會的習慣，在外國人看來確實是非常不同。
煙火雖然美麗，但是滿出來的「人潮」更厲害！
Osaze Cuomo / Shutterstock.com
雖然日本各地都有施放煙火，但有名的煙火大更會湧入來自日本全國的遊客，面對這些人潮有些人感到有些困惑。
「東京平常人就已經很多了，遇上煙火大會就更恐怖，真的很想知道『這些人究竟是從哪裡冒出來的!?』耶（笑）」（俄羅斯／20歲世代／男性）
「比起煙火大會的美麗煙花，我反而被現場的人潮給嚇到……。」（中國／20歲世代／女性）
俄羅斯與中國都是人口多出名的國家，沒想到2人都覺得「煙火大會的人太多」！但煙火大會人潮的擁擠程度擠歸擠，現在回想起來還真是有點懷念，這個部分也算是是煙火大會的另一個樂趣吧？
「煙火」如其美名，讓人沉醉的美好祭典
照片來源：PIXTA
比起煙火大會，「煙火（花火）」這兩個字的迴響也不小。
「『花火』兩字看起來詩情畫意，正如字面上意思，射向空中的煙火，色彩豐富鮮明，看著看著我的心靈都被淨化了。」（埃及／20歲世代／女性）
「『火之花』如其名，煙火大會就像在夜晚觀賞盛開的花朵！日文真的好美好可愛！」（多明尼加共和國／20歲世代／女性）
對於正在學習日文、初次接觸到漢字的外國女性朋友而言，「花火」的漢字與詞語的意思看起來相當美好。「花火」一詞聽起來十分浪漫，深入感受文字的意義再抬頭欣賞煙火，整體情境更優美了。
意外的樸素？日本煙火大會有別於「看SHOW」的概念
打上夜空的聲音，氣氛滿點的情景，也有些這樣的意見。
「少了燈光與音樂的演出，感覺有一點樸素，若是不懂日本獨有的『簡樸嫻靜（わびさび）』意境，就可能稍嫌美中不足囉！」（越南／40歲世代／女性）
「西班牙的煙火大會像是秀一般超級熱鬧，我以前覺得日本的煙火大過於冷清，不過自從知道了煙火具有鎮魂的意思之後，一切就變得合理許多，靜靜竄上空中的煙火也是蠻美的。」（西班牙／50歲世代／男性）
部分的外國人反應日本的煙火大感覺有些樸素，因為習慣了搭配燈光秀或音樂，偏向「SHOW」形式的煙火大會。而日本的煙火大會據說源自江戶時代，為了安撫因飢餓或疫病逝去的靈魂，以及於盂蘭盆節祭祀祖先，具有特別意義。望著煙火靜下心祈禱的日本傳統煙火大會，跟外國的煙火SHOW比起來較不那麼醒目，但像這樣比較世界各國煙火大會的差異，也是意外有趣！
因為疫情影響，日本各地在過去一度紛紛取消了煙火大會，加上聽了大家對於日本煙火大會的各種意見，使人更加想念煙火大會了呢～在等待的日子裡，欣賞網路的煙火大會或是相關動畫影片，期待下一次精采的煙火大會吧！
※本文為2021年8月的資訊。
