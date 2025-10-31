屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
日本熊害地圖紅翻天的城市！ 秋田5996宗熊熱線炸鍋！
日本熊害地圖紅翻天的城市！ 秋田5996宗熊熱線炸鍋！
白川鄉的熊寶闖關記
白川鄉這小村，平日裡合掌屋頂雪白、紅葉繽紛，1995年UNESCO世界遺產，2026年第40屆亮燈本該1月12、18、25日和2月1日四場盛會，抽籤預約從2025年10月1日開跑，住宿巴士全滿檔。
誰知2025年10月5日早上，荻町展望台接駁站，一位40多歲西班牙遊客被小黑熊撲倒，臉頰抓傷送醫，幸無大礙。Funliday報導，這是白川10年來首起熊襲遊客案，附近民居柿樹還被熊啃光，
村長頭痛：「熊報告多到爆，晚上遊客單獨走路，安全保障不了，只能取消。」原本亮燈預計吸引10萬人，現在變空蕩蕩，網友在X吐槽：「紅葉熊影同框？這是新景點嗎？」這種意外，總讓賞楓變成冒險遊戲。🍁
秋田的熊患紅警報
東北熊害重災區秋田，2025年到10月15日已5996宗目擊，2死52傷破去年紀錄，市區都成戰場！秋田電視台報導，熊從山區下城，翻垃圾桶覓食，暖化讓森林果實少，牠們膽子大到闖超市。
知事鈴木健太28日親赴東京防衛省，見新防相小泉進次郎，求派自衛隊設陷阱、移除屍體——鈴木自己是陸自老兵，強調人手短缺。小泉回：「嚴重性懂了，盡力合作。」當天下午就調人去縣廳，預計後勤支援如無人機搜索。
聯合新聞網指出，熊害已進「新階段」，專家星崎和彥警告：「不行動，城市也遭殃。」鄰縣山形知事吉村美榮子贊成求援，但沒細說自家對策。想想熊在市區逛街，這畫面像都市傳說。🆘
全國熊圖的紅色警戒
日本熊害2025年超瘋狂！環境省數據，從1978到2018年棲地面積翻倍，佔國土60%，47都道府縣34個有熊，札幌仙台周邊常見「熊出沒」。
NOWnews報導，北海道7月12日送報員被棕熊咬死，8月14日知床登山客亡，8月20日東京青梅目擊，奈良7月15日80歲婦曬衣抓傷。熊害從「防禦型」變「進食型」，
森林食物短缺推波，聯合新聞網預測2050年城市也淪陷。政府推熊鈴鐺和噴霧，Kwiksure保險網分享自救：遇熊別跑，大喊後退。
白川鄉民宿抽籤從10月1日開，現在得加熊警報。這種紅圖，總讓紅葉季多點刺激味。🗺
網友的熊戰腦洞
事件一出，X和LIHKG炸開！台灣PTT旅遊版po：「白川熊襲，去合掌前先練熊語？」香港讀者笑：「自衛隊抓熊？小泉當獵人？」網民提無人機攻擊熊，增實戰經驗，但小泉澄清：「自衛隊沒射熊訓練，專注後勤。」
秋田當地推熊害講座，教翻垃圾桶防誘因。白川村長說：「亮燈取消可惜，但安全第一。」想想本來來拍紅葉的浪漫，變成「熊版捉迷藏」，這轉折誰說不是大自然的小玩笑？😅
Japhub小編有話說
呼，這熊紅葉大戰寫完，小編的背包都多塞鈴鐺了！白川亮燈夢碎，秋田自衛隊出動，這秋季也太野了吧？
如果你有熊避險妙招，或白川私房替代景，留言區分享～下次聊個不抓人的日本趣聞，緩緩哦！
其他人也在看
為何今年日本黑熊特別多？
真的不要以為全球氣候暖化遙不可及，與你無關，為何今年香港颱風特別多？又為何今年日本黑熊特別多？通統跟氣候變化有 […] 這篇文章 為何今年日本黑熊特別多？ 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
騰訊(00700)「碳尋計劃2.0」公布全球50強入圍名單
騰訊(00700.HK)今日公布「碳尋計劃2.0」全球50強入圍名單,入選團隊來自全球12個國家和地區。該計劃致力於加速實現2050年前淨零目標所需的新一代氣候科技及核心能力發展,是具里程碑意義的全球倡議。本屆入圍的創新團隊從全球54個國家及地區逾660份申請中脫穎而出,將繼續角逐總額達2億元人民幣(約2800萬美元)的催化資金。此外,最終獲勝團隊還將獲得技術資源、專家指導,並有機會在真實場景中開展試點項目,包括肯尼亞、馬爾代夫及塞爾維亞等氣候脆弱地區。騰訊高級副總裁林璟驊表示:「氣候危機是我們這一代所面臨的嚴峻挑戰。應對這一挑戰既需要大膽創新,也需要全球生態協同合作。透過『碳尋計劃』,我們不僅投資於突破性的想法,更為其構建轉化為現實解決方案的路徑。藉著彌合研究與應用之間的鴻溝,我們希望加速推動那些能夠大規模儲存、轉化與減少二氧化碳排放的技術,為真正的低碳未來奠下基礎。」碳尋計劃峰會2025(CarbonX Summit 2025)今日於深圳舉行。除公布入圍團隊名單外,大會亦邀請來自產業界、學術界及政策制定方的代表齊聚一堂,共同探討創新生態系統如何加速全球氣候行動。會議重點關注催化金融infocast ・ 1 天前
團體向體育園提出三大減廢詰問 促園方引入重用杯系統迎全運
【on.cc東網專訊】第十五屆全國運動會首場香港賽區賽事將於明日舉行，綠色和平於今日（30日）向啟德體育園提出三大減廢詰問，促園方引入重用杯系統，響應全運會「綠色、共享、開放、廉潔」理念。有團體人士更在啟德主場館前化身「球證」，向園方出示紅牌，指寄寓「趕即棄離場on.cc 東網 ・ 1 天前
中美將磋商能源協議 川普：中方同意啟動購美油氣程序
（法新社空軍一號專機上30日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府與北京官員將會面，商討兩國間可能達成的「能源協議」，中國也同意將開始採購美國能源。川普在與中國領導人習近平會談後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「中國……已同意將開始採購美國能源的程序。法新社 ・ 16 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 20 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付
前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 22 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。Yahoo Food ・ 5 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估
1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新Bloomberg ・ 6 小時前
不幸中之大幸｜8名內地男子被騙柬埔寨後賣到KK園 3人因不諳打字被指「退貨」
中國四川省8名男子今年9月應徵柬埔寨金邊酒店木工職位，不料陷入跨國勞工騙局。 據《紅星新聞》報導，這批技術工人...BossMind ・ 22 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 1 天前
北角海璇再錄撻大訂 買家料失8球訂金｜今年第二宗 上一宗失750萬
新鴻基地產旗下現樓新盤「海璇」近日再錄撻訂個案，單位為第2座7樓B室，實用面積1,467平方呎，四房一套間隔。買家於2019年7月簽訂臨約，採用360日付款計劃，以8,035.45萬元成交，呎價54,774元。28Hse.com ・ 1 天前