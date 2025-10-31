日本熊害地圖紅翻天的城市！ 秋田5996宗熊熱線炸鍋！

白川鄉的熊寶闖關記

白川鄉這小村，平日裡合掌屋頂雪白、紅葉繽紛，1995年UNESCO世界遺產，2026年第40屆亮燈本該1月12、18、25日和2月1日四場盛會，抽籤預約從2025年10月1日開跑，住宿巴士全滿檔。

誰知2025年10月5日早上，荻町展望台接駁站，一位40多歲西班牙遊客被小黑熊撲倒，臉頰抓傷送醫，幸無大礙。Funliday報導，這是白川10年來首起熊襲遊客案，附近民居柿樹還被熊啃光，

廣告 廣告

村長頭痛：「熊報告多到爆，晚上遊客單獨走路，安全保障不了，只能取消。」原本亮燈預計吸引10萬人，現在變空蕩蕩，網友在X吐槽：「紅葉熊影同框？這是新景點嗎？」這種意外，總讓賞楓變成冒險遊戲。🍁

秋田的熊患紅警報

東北熊害重災區秋田，2025年到10月15日已5996宗目擊，2死52傷破去年紀錄，市區都成戰場！秋田電視台報導，熊從山區下城，翻垃圾桶覓食，暖化讓森林果實少，牠們膽子大到闖超市。

知事鈴木健太28日親赴東京防衛省，見新防相小泉進次郎，求派自衛隊設陷阱、移除屍體——鈴木自己是陸自老兵，強調人手短缺。小泉回：「嚴重性懂了，盡力合作。」當天下午就調人去縣廳，預計後勤支援如無人機搜索。

聯合新聞網指出，熊害已進「新階段」，專家星崎和彥警告：「不行動，城市也遭殃。」鄰縣山形知事吉村美榮子贊成求援，但沒細說自家對策。想想熊在市區逛街，這畫面像都市傳說。🆘

全國熊圖的紅色警戒

日本熊害2025年超瘋狂！環境省數據，從1978到2018年棲地面積翻倍，佔國土60%，47都道府縣34個有熊，札幌仙台周邊常見「熊出沒」。

NOWnews報導，北海道7月12日送報員被棕熊咬死，8月14日知床登山客亡，8月20日東京青梅目擊，奈良7月15日80歲婦曬衣抓傷。熊害從「防禦型」變「進食型」，

森林食物短缺推波，聯合新聞網預測2050年城市也淪陷。政府推熊鈴鐺和噴霧，Kwiksure保險網分享自救：遇熊別跑，大喊後退。

白川鄉民宿抽籤從10月1日開，現在得加熊警報。這種紅圖，總讓紅葉季多點刺激味。🗺

網友的熊戰腦洞

事件一出，X和LIHKG炸開！台灣PTT旅遊版po：「白川熊襲，去合掌前先練熊語？」香港讀者笑：「自衛隊抓熊？小泉當獵人？」網民提無人機攻擊熊，增實戰經驗，但小泉澄清：「自衛隊沒射熊訓練，專注後勤。」

秋田當地推熊害講座，教翻垃圾桶防誘因。白川村長說：「亮燈取消可惜，但安全第一。」想想本來來拍紅葉的浪漫，變成「熊版捉迷藏」，這轉折誰說不是大自然的小玩笑？😅

Japhub小編有話說

呼，這熊紅葉大戰寫完，小編的背包都多塞鈴鐺了！白川亮燈夢碎，秋田自衛隊出動，這秋季也太野了吧？

如果你有熊避險妙招，或白川私房替代景，留言區分享～下次聊個不抓人的日本趣聞，緩緩哦！