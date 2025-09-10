日本人在冬天吃什麼？ 特殊食法讓人超驚訝！

日本人愛養生，很多時候都自主研究食物的新吃法！

近日日本人大愛吃熱乳酪，原因是日本女星山田花子極力推薦？

天氣最近變涼，或多或少都會想吃暖呼呼的食物，現在日本非常流行吃熱乳酪，

原因是乳酪回溫到約40～50℃，這是乳酸菌活性最好的時候，有助於改善腸道環境，也可以幫助調整體質，更增加了適口性。

只要加熱或回溫時不要超過2～53℃之間，菌種活力就可以維持，美味又營養～

男士、女士們必收藏呢！

回溫方式非常簡單，若你是從冰箱取出乳酪，直接置於室溫20～30分鐘即可，或者以隔水加熱的方式，將乳酪回溫至30～40度，所需時間為10分鐘。

再簡單一點的話，可以使用微波爐加熱30秒，取出攪拌均勻與感受溫度，若覺得還不夠熱，可再次放入加熱30秒，有助於受熱均勻。