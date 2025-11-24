失眠點算？日本爆紅「GABA助眠朱古力」熱賣 網民實測：心情放鬆、瞓得更深更快

都市人壓力爆棚，失眠成為不少上班族的煩惱。不過，最近在日本超市與便利店掀起熱潮的「GABA for Sleep 助眠朱古力」就被網民譽為「失眠救星」，更成為社交平台熱話。這款由日本固力果（Glico）推出的朱古力，被指可幫助放鬆副交感神經、改善睡眠質素。

根據固力果官方資料，朱古力中含有的主要成分 GABA（γ-胺基丁酸） 是一種天然氨基酸，能促進身心放鬆，從而加快入眠速度及延長深層睡眠時間。網民實測後表示，食後焦慮感減輕、心情平靜，更容易「瞓得著、瞓得深」，醒來精神明顯比平時更好。不少人實測後更笑言「食完超有Feel，一覺瞓到天光」，被視為熬夜族與壓力上班族的救星。

晚餐後食3粒最理想 朱古力香濃易入口

Glico 官方建議於 晚餐後食用三粒 GABA 助眠朱古力，效果最佳。朱古力有牛奶及黑朱古力兩款口味，味道香濃不膩，即使沒有失眠問題，也能作為甜點享用。不過，對咖啡因較敏感的人士應適量食用，避免一次食得太多。產品售價約為 ¥300 日圓（約港幣16元），可於日本各大超市及便利商店購得，例如 FamilyMart、7-Eleven 及 Donki 等均有上架。由於包裝小巧精緻，不少旅客也會將其列入「日本便利店必買手信」清單。

網民熱議：有人大讚有效 有人指「心理作用」

雖然大部分日本網民反映「睡得更深、更易入睡」，但也有人認為效果因人而異，表示「與普通朱古力無太大分別」。部分醫師亦提醒，GABA 雖有放鬆效果，但並非醫療級安眠成分，失眠嚴重者仍應尋求專業治療。這款朱古力的「放鬆身心」概念成功引起關注，成為近期最受追捧的健康零食之一。對於經常失眠或壓力大的香港人來說，不妨試試這款話題新品，或許能在甜蜜中尋回一夜好眠。下次到日本旅行時，不妨在便利店尋找這款「傳說中的失眠救星」。

圖片來源：官方網站、Getty Images

