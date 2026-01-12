爸變身美少女的萬聖血妝？ 太郎妝容神技圈粉90萬！

日本爸變身萬聖美少女爆紅：兩孩老爸妝容神技圈粉90萬，網友喊比女生還可愛！

哎呀，日本的跨年餘熱還沒散，網上卻殺出這位變裝爸，簡直讓人眼睛一亮！一位叫太郎的爸爸，育有兩個可愛小孩，最近在Instagram po出一支萬聖節女裝妝容影片，

短短時間內吸睛近90萬次觀看，超過2萬人狂按讚。網友們留言刷屏，有人驚呼「太美了，女人味爆表」，有人笑說「教我化妝吧，這技巧神了」。太郎不只當爸，

還兼職腸活顧問和美妝專家，平日分享保養小秘訣，這次變身直接讓他從素人爸變網紅爸。影片裡，太郎以橘色為基調，混搭黑綠紫的萬聖色系，打造出又萌又節慶的妝容。

眼影閃亮，腮紅自然，連頭上的髮箍都是他親手DIY，細節滿分。據太郎分享，這妝容靈感來自萬聖節的搞怪元素，但他加了可愛濾鏡，讓整體看起來像動漫少女。

網友直呼「比普通女生更有女子力」，甚至有人挖出他的過去影片，從簡單妝容到現在的專業級，進步神速。太郎在訪談笑說，從上班族轉型顧問後，才開始鑽研美妝，

目的是讓自己和客戶都美美噠。有趣的是，太郎的家人超挺他。兩個孩子看爸變身後，直呼「爸爸好可愛」，還愛看他的影片當娛樂。老婆更讚他不只外型變可愛，腦袋創意也一流。

太郎透露，起初學妝時超生澀，一個妝要花兩小時，鬍渣遮不住，妝感髒髒的，像「不能見光」的狀態。他靠自學影片和練習，逐步改善，還強調腸道保養對皮膚關鍵，

「皮膚不好，妝怎麼畫都醜」。他擁有腸活資格，平日推廣飲食調理，讓肌膚從內美到外，這理念也融入他的美妝分享。

網上反應熱烈，有人說「想跟他學，簡直化妝教科書」，也有人好奇「爸變美少女，孩子會不會混亂」。太郎的IG追蹤者暴增，他持續po變身過程，

從萬聖到日常妝容，強調「活著真好」，這創作讓他找到成就感。據報導，太郎原本是上班族，轉型後生活大變，現在能與粉絲互動，成為他最寶貴收穫。

Japhub小編有話說

哈哈，太郎爸這變身太神了，從爸變美少女，簡直給跨年添彩！你有試過類似搞怪妝容嗎？留言分享你的變裝趣事，我們一起樂一樂，說不定下個網紅就是你～

