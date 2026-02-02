跑步也能變成旅行！日本5大特色馬拉松，富士山下、櫻花雨⋯邊跑邊收集風景！

（圖／istock提供）

近年跑步風氣盛行，越來越多旅人開始將海外馬拉松與旅遊結合，不僅能挑戰自我、享受奔馳的快感，還能透過路跑賽事，深度走進日本各地的自然風光與在地文化。這次特別精選「日本 5 大特色馬拉松」，帶領跑者從熱帶風光的「石垣島」，到能遠眺富士山的「靜岡」春季賽事，女性限定的「名古屋女子馬拉松」，再到櫻花雨中奔馳的「佐賀櫻花馬拉松」，以及以湖畔與溫泉療癒聞名的「洞爺湖馬拉松」等，每一場都獨具魅力。

石垣島馬拉松｜日本最南端的馳騁時刻

想要擺脫在冬季跑步的寒冷，熱愛跑步的旅人不妨將目光投向日本國土的最南端的「沖繩」「石垣島」。這裡的馬拉松不僅是一場體育賽事，更是一場在海島中進行的身心靈療癒跑步之旅。石垣島馬拉松賽道沿著海岸線延伸，可一邊奔跑一邊欣賞海景與熱帶風光，沿線補給站除了提供豐富的在地特色補給品，沿途還能感受當地居民的熱情支持。

沖繩「石垣島馬拉松」讓跑者在溫暖的氣候下，沿著海岸線欣賞熱帶風光，並體驗充滿在地特色補給與居民熱情支持的海島跑步活動。（圖／Booking.com提供）

靜岡馬拉松｜富士山下的絕佳賽道

每年三月，靜岡馬拉松都會在富士山的壯麗的景色下邀請跑者展開一場結合山海景色的春季賽事。這場能近距離欣賞富士山的城市馬拉松，賽道沿著優美的駿河灣海岸線延伸，讓跑者在挑戰體能極限的同時，也能飽覽日本最標誌性的自然風光。其路線設計展現了「靜岡」豐富的地貌，同時具備城市賽事的便利性與郊區風景的怡人。

靜岡「Hotel Celeste Shizuoka」距離賽事起點僅需步行10分鐘，房內提供和室空間與浴缸供跑者伸展放鬆，並設有乾衣設備方便清潔賽服。（圖／Booking.com提供）

名古屋女子馬拉松｜Lady First 優雅詮釋速度的榮耀時刻

全球女性跑者夢寐以求的賽事名古屋女子馬拉松，作為全球最大規模的女性限定馬拉松，每年三月在春日櫻花即將盛開的時節舉辦，賽道起終點均設於名古屋巨蛋，路線平坦且寬敞，被譽為初馬與挑戰個人最佳成績的絕佳舞台。每年與國際精品品牌合作的完賽禮，也是許多女性參賽者前往的原因之一。

佐賀櫻花馬拉松｜沉醉櫻花雨下的春日賽事

想參加日本最浪漫馬拉松的跑者，絕對不能錯過佐賀櫻花馬拉松，這場舉辦超過 30 年的日本百選賽事之一，賽道沿途經過開滿3,000多棵櫻花樹的多布施川河畔，享受美景的同時，還能挑戰體能的極限，是一場視覺與心靈的盛宴。除了賽事之外，「佐賀」更以歷史悠久的溫泉街聞名，如嬉野溫泉與武雄溫泉等，都是旅人感受在地風情的熱門景點。

佐賀「Villa 石の蔵 Hotel」位於市中心住宅區，提供安靜且寬敞的客廳空間，並設有開放式浴室讓旅人能邊泡澡邊欣賞風景以釋放疲憊。（圖／Booking.com提供）

洞爺湖馬拉松｜北國不凍湖的挑戰

同為日本百選馬拉松之一的洞爺湖馬拉松，舉辦在「北海道」的初夏時節，賽道環繞著不凍湖，跑者在沁涼的微風中，不僅能飽覽被列為日本百景的湖光山色，更有機會遠眺著名的羊蹄山和有珠山的宏偉風貌，感受北國特有的氣息。

「北海道」洞爺湖馬拉松於初夏舉行，賽道環繞不凍湖，跑者能在涼爽氣候下飽覽湖光山色，並遠眺羊蹄山與有珠山的宏偉景觀。（圖／Booking.com提供）

