日本最具爭議的生命課 網批：太殘忍了！

在日本，很多學校都會開設「生命課程」，用意是希望孩子們能夠從小就理解生命的可貴。

日本島根縣出雲農林高中自2017年開始，給學生們上這樣的一堂生命教育課。

校方讓學生們親自孵出小雞，將小雞養大，參與了小雞的所有生命歷程，最後還要親手殺掉牠、吃掉牠以後才算是完成了這門課。

這樣的課程內容在網路上引發熱烈討論，許多網友都痛批簡直就是太殘忍也太扭曲了，必須檢討這門課是否有存在的必要性。

學生們感受著生命降臨的喜悅，每天還要確實記錄著照顧小雞的點點滴滴，難免在這個過程中培養了感情。

小雞長大後，老師會帶領學生進行宰殺。學生要親手壓住自己飼養的小雞，割小雞的脖子放血。

過程中不少孩子們都淚流滿面，哭著和手裡的小雞道歉，最後老師必須和孩子們一起烹煮雞肉，然後一起將雞肉吃下肚，這一生命教育課程才算真正結束。

你們認為這樣的課程真的能讓學生理解生命的重要性嗎？還是太過頭了呢？