一不小心就這樣做了！生活在日本的外國人認為他們被「日本化」的瞬間

無論哪一個國家，都有屬於那個國家的言行舉止特徵與習慣。在其中到底有哪些是，明明在自己的國家時完全沒有的習慣，住在日本之後漸漸被日本化的言行舉止呢？因此我們這次訪問了許多住在日本的外國人，讓我們來看看他們覺得自己已經被「日本化」的瞬間是什麼時候吧！

※以下皆為受訪者的經驗談

突然變得很喜歡納豆，幾乎不能沒有它！

「最喜歡的食物就是白飯加上韓式泡菜與納豆！雖然說泡菜是韓國人不可缺的日常食物，但納豆是來日本之後第一次吃到的。越吃越上癮，現在幾乎每天都會吃納豆！」（韓國人男性/20幾歲）

廣告 廣告

在日本喜歡跟不喜歡的人很極端化的納豆。外國人來日本之後第一次吃就喜歡上納豆，現在幾乎每天都會吃納豆的習慣，是不是比日本人還要日本人呢？可能是對於習慣發酵食品的韓國人而言習以為常的習慣，真的是很健康的選擇。

不過就是出門一下而已也要化妝！

「我曾經被美國的朋友說過，『住在日本之後比起以前變得更愛美了！在美國的時候真的是很糟糕呢』⋯⋯你不覺得很失禮嗎？(笑)。在美國的時候基本上都是開車，從家裡到超市也幾乎不會跟誰碰到面，所以對於外表或服裝也都比較隨便。不過在東京都是搭電車，大家都打扮得很美沒有一個人是隨隨便便的，所以我現在就連去超商也會注意一下外表。」（美國人女性/20幾歲）

在這位受訪者的印象裡，日本人無論去哪裡都會小打扮一下。不過說起來，日本的交通發達＆很在乎別人對於自己的評價，還真的讓人覺得有點認同。

無論隨時隨地都會戴口罩！

「應該就是戴口罩的習慣吧。在美國的時候完全沒有這個習慣，住在日本之後只要一到冬天就會戴上口罩。因為公司的人也幾乎都戴著口罩，反而是沒戴口罩的人比較奇怪吧！」（美國人女性/20幾歲）

被許多的外國人認為，說是戴著口罩＝日本人也不為過的特徵，口罩的使用率非常高的日本。出門在外幾乎所有的人都帶著口罩，是日本冬天常見的景象。特別是在歐美，明明在日常生活裡幾乎沒有使用口罩的習慣，一住在日本生活一陣子，口罩突然變得是不可缺少的必備小物。

在公眾場合變得很在意大眾禮儀！

「變得很在乎在電梯或是車站等的公眾場合該有的禮儀。在中國，不要說是在電車裡吵架幾乎是隨處可見，就連電梯也都很吵(笑)。在日本，排隊或是在公眾場合不要喧鬧等等是理所當然的禮儀，我也變得自然而然會在意這些大眾禮儀了」（中國人男性/30幾歲）

無論什麼時候都會遵守規範與禮儀是世界眾所皆知的日本人的優點。在日本自然而然會遵守這些禮儀，喜歡這樣日本的外國人，很顯然就是被日本化的證明。

會變得更注意自己的言行以免變成公眾騷擾！

「在日本對於公眾騷擾非常的嚴格。當然除了擁抱之外，就算是問對方結婚了沒有，一不小心也會變成騷擾之一。在加拿大這些都是一般的招呼方式非常平常。不過我覺得現在會特別注意這些小細節就代表自己正在被日本化。」（加拿大人男性/30幾歲）

關於這件事，算是非常日本人的習慣與意識。在現代越來越嚴格的公眾騷擾問題，好像在日本工作之後就會不知不覺自然在乎起這件事。為了建立良好的人際關係，有時候會問一些比較隱私的問題，不過到底可以問到多深入，就連日本人也覺得這是一個很難的問題。

在發表自己的意見時會先觀察對方的想法

「雖然說我覺得這可能只是因為在中國，中國人覺得自己就是第一，自我主張比較強。所以與對方交談的時候會先說出自己的想法。不過在日本，日本人會先在發表自己的意見之前先聽聽看對方的想法對吧？不知道是不是長期在日本居住的關係，我現在會變得先聽看看對方的想法之後再發言。」（中國人男性/50幾歲）

在這裡我們可以看到另一個中國人的意見，相當深奧的見解呢！雖然說是環境與文化的不同，不過中國就是一個比較個人主張強烈的民族。比起中國，日本人會比較傾向先聽對方的意見，也因此發言的內容常常會隨對方的意見而不同。

無法拒絕加班就只能乖乖的接受！

「我在歐洲工作的時候絕對不會加班，來到日本之後有時候無法拒絕就乖乖接受加班。大家都在加班，就覺得只有自己準時回家感覺很不好意思。很日本人的想法吧。」（西班牙人男性/30幾歲）

就連工作的方式也感覺被日本化的意見。同樣意見的外國人認為，雖然有時候因為有約想要早點回家時，看到大家都還在加油的樣子，就覺得自己也應該更加油。

「辛苦了」變成口頭禪

「在一開始覺得很不可思議，『辛苦了』已經自然而然脫口而出！」（西班牙人男性/30幾歲）

「『辛苦了』已經成為在工作時的必備用語不是嗎？就算根本不累不辛苦，這句話很顯然已經成為了商業會話的打招呼方式了！」（加拿大人男性/30幾歲）

這是許多生活在日本的外國人的意見。大多數的人覺得，明明就不累卻要說「辛苦了」，在一開始覺得很不適應。不過大多數的人也認為，不看日文字面上的意思的話，把它當作打招呼用語來使用，自然就不會覺得很奇怪了。

結語

從外國人的角度來看「日本化」這件事，您覺得如何呢？因為是日本人所以很難察覺的細微，對於外國人來說其實「真的很日本」。自己來日本之後有沒有一些還沒被發現「日本化的言行」呢？請務必尋找看看喔！

Written by:Miyuki Yajima

▼你還會有興趣

▶這些台語和日文好像？10個以為是日文、但日本人不懂的台語單字